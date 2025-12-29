Další důkaz toho, že elektromobil na provoz levný nebude. První země zrušila zdanění paliv, všichni teď budou platit za ujetý kilometr

Levný provoz elektromobilů bývá uváděn jako jedna z pozitivních stránek těchto automobilů. V ideálním stavu si totiž vyrobíte elektřinu u vás na domě „ze sluníčka“ a jezdíte pak zcela zdarma. Daním z paliva se úplně vyhnete. Jenže čím více lidí bude toto dělat, tím více budou ve státním rozpočtu chybět peníze vybrané od motoristů právě na daních uvalených na paliva. A dříve nebo později se tyhle daně nějakým způsobem přesunou i na elektromobily. Přesně to od prvního ledna udělá Island.
Místo daní z paliv daň za ujetý kilometr
Od prvního ledna 2026 vstupuje na Islandu v platnost zákon, podle kterého budou muset být zde registrovaná vozidla přihlášená v systému, do kterého uživatelé budou zadávat stav najetých kilometrů. Za každý ujetý kilometr se pak bude platit v přepočtu 1,14 Kč pro základní kategorii osobních automobilů do 3,5 tuny.
Majitelé automobilů na Islandu teď mají lhůtu k tomu, aby se do systému přihlásili. Musí tak učinit do 20. ledna a do 1. února pak musí poprvé ke svému autu zadat stav najetých kilometrů. Pokud nebude auto v systému do 1. dubna, majitel dostane pokutu v přepočtu něco přes tři tisíce českých korun a kvůli ověření stavu kilometrů bude muset zajet na stanici technické kontroly. Nebude to tudíž moci udělat sám on-line.
Následně je nutné aktualizovat stav najetých kilometrů nejméně jednou ročně, ale systém umožňuje zadávat najeté kilometry i jednou za měsíc. Úřady nově zavedený systém přirovnávají k platbám za elektřinu nebo za vodu. Důležité je zmínit, že daň za ujetý kilometr platí pro všechny stejně bez ohledu na druh pohonu. Jediným určujícím parametrem, podle kterého se mění výše sazby za kilometr, je hmotnost.
Island není jediný
Island zavádí tuto změnu právě kvůli rychle rostoucímu počtu elektromobilů, ale není jediným státem, který se problémy kolem výpadku daní vybraných z paliv zabývá. Před časem se objevila zpráva, podle které chce zpoplatnit ujetý kilometr také Velká Británie. Tamní sazba by ale měla být zhruba poloviční oproti té islandské.
Ve Švýcarsku se pak objevil návrh, který počítá s dodatečným zdaněním elektřiny využívané pro nabíjení elektromobilů. V tomto případě ale není úplně zřejmé, jak by takový systém měl fungovat i vzhledem k tomu, že by takto mělo být zdaněno dokonce i domácí nabíjení.
Zdroj: island.is