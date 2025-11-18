Sen o levném cestování elektromobily se rozplývá. V Evropě je návrh, podle kterého se elektromobilům zdaní každý ujetý kilometr

Elektromobil přináší řadu výhod. Jednou z těch často jmenovaných jsou nízké náklady na jeden ujetý kilometr. V ideálním světě budete svůj vůz takříkajíc nabíjet ze sluníčka a budete jezdit zdarma. Nebo si počkáte na správný tarif a skoro zdarma budete nabíjet mimo špičky třeba u nabíječek Tesla, případně i PRE má tarif, kdy elektřinu v nočních hodinách rozdává zdarma. Jenže to platí u nás, protože u nás jezdí elektromobilů málo. Jinde v Evropě už úřady chystají umělé navýšení nákladů na provoz těchto aut, protože státní rozpočty začínají pociťovat výpadek z daní uvalených na paliva.
Zatímco majitelé spalovacích vozů zaplatí spoustu peněz navíc právě prostřednictvím daní na benzin a naftu, elektromobilistů se toto netýká. Dopředu bylo jasné, že časem úřady přijdou s nějakou další daní, která bude výpadek na spotřebních daních kompenzovat. Teď přesně toto chystají ve Velké Británii. Informuje o tom BBC. Platit se má za každý ujetý kilometr, respektive za každou ujetou míli.
50 haléřů za kilometr
Navrhované opatření počítá s tím, že provozovatelé elektromobilů budou platit za každou ujetou míli v přepočtu 0,8 korun. Jinak řečeno, elektrický kilometr je bude stát padesát haléřů. Návrh by se mohl dostat do praxe v roce 2028 a tou dobou by mohlo v Británii jezdit po silnicích už zhruba šest milionů elektrických vozů. V současnosti jich je v provozu 1,7 milionu.
Zastánci elektromobilů novinku kritizují s tím, že přibrzdí nástup bateriových aut, jejichž nákup stát podporuje dotacemi ve výši zhruba 100 tisíc korun. Jenže čím více elektromobilů bude jezdit po silnicích, tím více bude chybět peněz vybraných na spotřební dani.
Takovéto umělé zdražení logicky pocítí nejvíce lidé, kteří jezdí s elektromobily delší trasy, protože najedou nejvíce kilometrů. Jenže v jejich případě jde vlastně o takové zdražení na druhou. Zatímco při kratších cestách se člověk dokáže obsloužit domácím nabíjením, které je úplně nejlevnější (nebo je zcela zdarma), čím častěji se jezdí delší trasy, tím více je potřeba využívat veřejné nabíjení (ideálně rychlé DC nabíječky), které je samo o sobě docela drahé.
Daň za ujetý kilometr je jen jednou z možností, jak od elektromobilistů dodatečně vybrat peníze, které nezaplatí na daních za palivo. Třeba ve Švýcarsku se aktuálně diskutuje návrh, kdy by se dodatečné daně uvalily také na elektřinu určenou pro dobíjení elektromobilů, a to dokonce včetně domácího nabíjení.
Zdroj: BBC