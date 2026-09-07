Dacia Duster 3. generace je lákavá ojetina, ale pozor na hybrid, elektroniku a LPG. Odborníci doporučují zkontrolovat šest věcí

Dacia Duster třetí generace je na trhu teprve od roku 2024, takže rozhodně není možné po dvou letech udělat definitivní závěr o tom, zda jde o spolehlivé, nebo nespolehlivé auto. Na pořádné statistiky poruch si ještě několik let počkáme. První kusy už se ale pomalu objevují mezi ojetinami a současně přibývají zkušenosti jejich majitelů.
A právě ty ukazují několik oblastí, kterým je dobré při koupi zánovního Dusteru věnovat zvýšenou pozornost. Nejde přitom jen o drobné chyby elektroniky. Některých aut se týkaly také oficiální svolávací akce kvůli závadám, které mohou mít dopad na bezpečnost. Francouzský magazín Auto Plus mezi upozorňuje také na problémy s hybridním pohonem.
Video: Dacia Duster třetí generace
Ze všeho nejdřív prověřte VIN
Začneme věcí, kterou lze udělat ještě před samotnou prohlídkou auta. Vyžádejte si VIN a zkontrolujte, jestli se konkrétního Dusteru netýká některá svolávací akce a případně zda už byla oprava provedena. Dacia má na českém webu jednoduchý formulář, do kterého stačí zadat sedmnáctimístné VIN. Pokud se auta nějaká svolávací kampaň týká, oprava v autorizovaném servisu je bezplatná.
U Dusteru III už těchto akcí proběhlo několik. Jedna z prvních se týkala takzvaného konektoru R107, který nemusel být z výroby správně zajištěný. Jeho rozpojení mohlo přerušit elektrické propojení mezi motorovým prostorem a kabinou a následně ovlivnit například posilovač řízení, airbagy, parkovací senzory nebo brzdy. Samotná skutečnost, že auto bylo svoláváno, není důvodem ho nekoupit. Svolávací akce jsou u moderních aut běžné. Horší by bylo koupit vůz, u kterého předchozí majitel návštěvu servisu ignoroval.
Pohrajte si pořádně s elektronikou
Druhým bodem je elektronika. První zkušenosti majitelů zmiňují zamrzající nebo restartující se infotainment, výpadky obrazu kamer, parkovacích senzorů nebo různé dočasné chybové hlášky. V řadě případů přitom může jít jednoduše o software a problém vyřeší aktualizace, ale při koupi zánovního auta je lepší vědět, do čeho člověk jde.
Vyzkoušet je proto potřeba kompletně infotainment, připojení telefonu, navigaci, všechny kamery, senzory a asistenční systémy. Auto pak vypnout, znovu nastartovat a všechno projet ještě jednou. Pokud něco nefunguje, nenechte se odbýt větou „to se občas sekne“. U auta, které může být staré sotva rok nebo dva, je dobré před koupí znát přesný důvod těchto problémů a ideálně mít problém také vyřešený.
Zkontrolujte také obyčejnou 12V baterii
Moderní auta mohou mít velkou trakční baterii nebo 48V hybridní systém, ale pořád jsou závislá také na klasickém 12V akumulátoru. A právě s ním se u Dusteru III objevují první hlášené potíže. Slabá baterie dnes neznamená jen potíže kolem startování. Nízké napětí dokáže rozházet elektroniku a vyvolat řadu chybových hlášek.
Samotná Dacia ostatně v návodu upozorňuje, že stav nabití 12V baterie může klesat například při nízkých teplotách, delším stání nebo při dlouhém používání elektrických spotřebičů s vypnutým motorem. Auto pak může zobrazit hlášení o slabé baterii. U zánovního auta proto není od věci nechat baterii při prohlídce změřit. Pokud vůz po nastartování rozsvítí půl palubní desky chybami a prodávající tvrdí, že „to je jen baterkou“, je nanejvýš vhodné to mít před koupí potvrzené.
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Hybrid projeďte studený i zahřátý
Největší pozornost vyžaduje provedení Hybrid 140, které používaly první Dustery III. Jeho pohon kombinuje benzinový motor, elektromotory a specifickou multimódovou převodovku. Ta vyniká spotřebou, ale má své mouchy.
Právě kolem hybridního systému a převodovky se už objevily první stížnosti. Je zmiňováno například cukání, problémy s řazením nebo případy, kdy převodovka odmítala správně fungovat. Auto Plus upozorňuje, že právě oblast hybridního pohonu patří mezi místa, která je vhodné sledovat.
Z jednoho nebo několika případů samozřejmě nejde dělat závěr, že všechny hybridní Dustery čeká problém s převodovkou. Tohle auto je stále příliš nové a vzorek zkušeností příliš malý. Při koupi je ale určitě dobré auto nastartovat úplně studené, vyzkoušet pomalé popojíždění, rozjezdy, couvání i svižnější akceleraci. Potom je vhodné absolvovat delší jízdu, pohon zahřát a stejnou věc vyzkoušet znovu. Jakékoliv výrazné rány, nestandardní cukání nebo chybové hlášky jsou důvodem k další kontrole.
U LPG několikrát přepněte oba druhy paliva
Provedení Eco-G je jedna z nejzajímavějších verzí Dusteru, protože díky levnějšímu LPG dokáže držet provozní náklady hodně nízko. V Česku jsou tyhle verze velmi žádané. I tady ale existuje důvod k větší pozornosti.
Část vozů totiž zasáhla svolávací akce kvůli možnému chybějícímu těsnění mezi nádrží LPG a blokem elektromagnetického ventilu. V krajním případě mohl unikat hořlavý plyn, a proto byla závada spojena s rizikem požáru. Opět platí, že pokud byla předepsaná oprava provedena, není samotná svolávačka důvodem auto zavrhnout. Přesně proto je ale důležité předem ověřit VIN.
Při zkušební jízdě je dobré několikrát vyzkoušet přechod mezi benzinem a LPG a sledovala kontrolky, údaj o množství plynu i chod motoru. Přepnutí by nemělo doprovázet výrazné cuknutí, výpadek výkonu nebo chybová hláška.
Vyzkoušejte elektrickou parkovací brzdu
Poslední kontrola zabere pár desítek sekund, ale rozhodně je dobré ji nevynechat. Další svolávací akce Dusteru III se totiž týkala mechanismu souvisejícího s parkovací brzdou a polohou P u automatické převodovky. U dotčených aut mohl být snímač polohy takzvaného aktuátoru v nesprávném úhlu. Výsledkem mohl být problém s mechanismem P-lock při vypnutí motoru, otevření dveří nebo odepnutí bezpečnostního pásu. Oficiální upozornění tuto závadu spojovalo se zvýšeným rizikem nehody nebo zranění.
Při prohlídce je tedy dobré několikrát zabrzdit, odbrzdit, zaparkovat ve svahu a sledovat, jestli se neobjeví chyba nebo nějaké nestandardní chování. A opět je vhodné podle VIN ověřit, zda se konkrétního auta svolávací akce týkala.
Duster III určitě není auto, kterému je nutné se vyhnout. Na trhu je krátce a většina prvních problémů zatím nevypadá jako důkaz celkové technické katastrofy. Právě u takto mladé ojetiny ale kupující může předpokládat, že „když je skoro nová, nemůže s ní nic být“. Což není podle dostupných informací tak docela pravda. VIN lze prověřit během minuty a pořádná zkušební jízda nestojí nic. A pokud s důkladnějším testováním má prodejce problém, je to důvod k tomu, aby člověk rovnou odešel a auto mu tam nechal.
Zdroj: Auto Plus, Dacia, RappelConso