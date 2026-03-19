Chtějí čeští pumpaři motoristy sedřít z kůže? Ministerstvo financí už ví, jak to je s maržemi tuzemských prodejců benzinu a nafty

Rostoucí ceny paliv se opět po letech staly velkým tématem a české ministerstvo financí nasadilo taktiku, kterou už v minulosti použilo. Nařídilo prodejcům paliv, aby podávali hlášení o svých cenách, přičemž úředníci ministerstva budou sledovat, zda si pumpaři náhodou nedávají do cen neúměrně vysoké marže. První soubor dat už je na ministerstvu, takže už se ví první závěry.
Zjistili jsme, že se nic neděje
Ministerstvo financí v krátkém oznámení píše, že se marže prodejců za poslední měsíc nijak zvlášť nezměnily. Vyplývá to z první analýzy dat od 558 provozovatelů, kteří poskytli ceny od 2530 čerpacích stanic. Ministerstvo chtělo znát ceny od 15. února do současnosti.
„Prvotní rámcová analýza (srovnání s cenou paliva na burze) nenasvědčuje tomu, že by se radikálně změnily indikativní hrubé marže. V tuto chvíli však Ministerstvo financí musí provést ještě další návazné šetření s ohledem na celý distribuční řetězec,“ uvádí ministerstvo ve svém oznámení. Další podrobnosti ohledně této analýzy by měly následovat dnes (19. března) odpoledne.
Ministerstvo reaguje na obecný trend, který lze pozorovat nejen u nás, ale také třeba v sousedním Německu. Prodejci rádi okamžitě upravují ceny paliv v návaznosti na skokový růst cen ropy, ačkoliv ještě stále mají v distribuci paliva vyrobená z levnější ropy. Naopak se snižováním cen se příliš nespěchá. V Německu pak paradoxně zdražila i nafta HVO100, která se ale z ropy vůbec nevyrábí.
Zdroj: Ministerstvo financí ČR