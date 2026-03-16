Chamtivost pumpařů v praxi. Kvůli Íránu zdražili také naftu HVO100, ta se ale z ropy vůbec nevyrábí

Kvůli válce na Blízkém východě vzrostly ceny ropy a pohonných hmot minulý týden na úroveň, jaká tu už dlouho nebyla. Nedávný pokles cen byl pouze dočasný a nyní ceny benzinu a nafty i na českých čerpacích stanicích opět rostou. Jenže kdo je trošku pozorný, jistě si všiml toho, že
roste i to, co nemá.
Z ropy se tahle nafta nevyrábí, přesto zdražuje
Zajímavý pohled přináší německý ADAC, který pravidelně monitoruje ceny paliv na tamním trhu. Navýšení ceny nafty a benzinu by se dalo očekávat, ale je tu typ paliva s označením HVO100. Jde o ekologickou naftu, která se vyrábí ze 100% obnovitelných surovin.
Jenže i tato nafta se jako
náhodou dočkala taktéž zdražení. Jak je to ale možné? Mezi suroviny, ze kterých se vyrábí, totiž patří například použité kuchyňské oleje nebo živočišné tuky. Z ropy se HVO100 nevyrábí.
Ropné společnosti nicméně i cenu tohoto paliva výrazně zvýšily, a to z 1,74 eura před dvěma týdny na současných 2,18 eura (k úterý 10. března, německý trh).
A jak už bývá zvykem, Češi se rádi řídí podle Němců, a tak se stejná situace opakuje taktéž na českých čerpacích stanicích. HVO100 neobsahuje žádné fosilní oleje ovlivněné současnou krizí, a proto je nezávislé na cenách ropy.
ADAC tvrdí, že je proto nejvyšší čas požadovat od ropného průmyslu transparentnost, pokud jde o strukturu nákladů a ceny.
Bude se v Česku „stropovat“?
Před pár dny se navíc ke zdražování paliv pro CNN Prima News vyjádřil i Tomio Okamura, předseda sněmovny za SPD. Ten připustil, že zastropování cen pohonných hmot je jedním z možných nástrojů, jak čelit rostoucím cenám benzinu a nafty v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Je to krajní řešení, zdůraznil šéf SPD.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v souvislosti s možným využitím zákona o cenách, který umožňuje cenovou regulaci, ve středu ve Sněmovně mluvila o atomové bombě v tržním hospodářství.
Válka na Blízkém východě tak začíná působit na všechny světové trhy, přičemž hlavně v Evropě dochází k přešlapům a nedorozuměním, které mnohé občany začínají zvedat z jejich sedaček a židlí.
Zdroj: ADAC, CNN Prima News