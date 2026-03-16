Chamtivost pumpařů v praxi. Kvůli Íránu zdražili také naftu HVO100, ta se ale z ropy vůbec nevyrábí

Roman Havlín
16.03.2026
aral nafta hvo
Autor: Tiskový servis Aral

Válka mezi USA a Íránem si žádá nejen enormní ztráty na životech a majetku, ale kvůli bohatým ropným zásobám ve válkou zasaženém regionu neustále roste cena paliv po celém světě. To by se dalo tak nějak předpokládat, jenže nejen čeští pumpaři začali dělat něco, co se dá označit přinejmenším za „nekalou praktiku“.

Kvůli válce na Blízkém východě vzrostly ceny ropy a pohonných hmot minulý týden na úroveň, jaká tu už dlouho nebyla. Nedávný pokles cen byl pouze dočasný a nyní ceny benzinu a nafty i na českých čerpacích stanicích opět rostou. Jenže kdo je trošku pozorný, jistě si všiml toho, že roste i to, co nemá.

Z ropy se tahle nafta nevyrábí, přesto zdražuje

Zajímavý pohled přináší německý ADAC, který pravidelně monitoruje ceny paliv na tamním trhu. Navýšení ceny nafty a benzinu by se dalo očekávat, ale je tu typ paliva s označením HVO100. Jde o ekologickou naftu, která se vyrábí ze 100% obnovitelných surovin. 

Jenže i tato nafta se jako náhodou dočkala taktéž zdražení. Jak je to ale možné? Mezi suroviny, ze kterých se vyrábí, totiž patří například použité kuchyňské oleje nebo živočišné tuky. Z ropy se HVO100 nevyrábí. 

Ropné společnosti nicméně i cenu tohoto paliva výrazně zvýšily, a to z 1,74 eura před dvěma týdny na současných 2,18 eura (k úterý 10. března, německý trh).

ADAC

 Ceny paliv rostou celkem rychlým tempem

Autor: ADAC

A jak už bývá zvykem, Češi se rádi řídí podle Němců, a tak se stejná situace opakuje taktéž na českých čerpacích stanicích. HVO100 neobsahuje žádné fosilní oleje ovlivněné současnou krizí, a proto je nezávislé na cenách ropy. 

ADAC tvrdí, že je proto nejvyšší čas požadovat od ropného průmyslu transparentnost, pokud jde o strukturu nákladů a ceny.

Bude se v Česku „stropovat“?

Před pár dny se navíc ke zdražování paliv pro CNN Prima News vyjádřil i Tomio Okamura, předseda sněmovny za SPD. Ten připustil, že zastropování cen pohonných hmot je jedním z možných nástrojů, jak čelit rostoucím cenám benzinu a nafty v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Je to krajní řešení, zdůraznil šéf SPD. 

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v souvislosti s možným využitím zákona o cenách, který umožňuje cenovou regulaci, ve středu ve Sněmovně mluvila o atomové bombě v tržním hospodářství

Válka na Blízkém východě tak začíná působit na všechny světové trhy, přičemž hlavně v Evropě dochází k přešlapům a nedorozuměním, které mnohé občany začínají zvedat z jejich sedaček a židlí.

Zdroj: ADAC, CNN Prima News

