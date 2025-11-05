Ceny dálničních známek v Česku porostou, roční bude od ledna už za víc než 2500 Kč

Měsíční elektronická známka bude nově stát 480 korun. Desetidenní prodraží na 300 korun a denní bude k dispozici za 230 Kč. Na svém webu to oznámilo ministerstvo dopravy.
Zvýšení cen souvisí s automatickým propočtem, který stát zavedl už na začátku letošního roku. Propočet vychází z kombinace dvou faktorů – meziročního růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku a nárůstu délky dálniční sítě. Tyto hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku.
„Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů,“ upřesnilo na webu ministerstvo, podle kterého mechanismus zajišťuje stabilitu cen, která reflektuje jak inflaci, tak rozšiřování dálniční sítě.
I přes zdražení zůstanou v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla. Poloviční cenu zaplatí automobily na zemní plyn (CNG a LNG), čtvrtinovou sazbu mají plug-in hybridy s maximálními emisemi CO₂ 50 g/km. Elektromobily a vozidla s pohonem na vodík budou dál dálniční známku mít zdarma. Tyto výhody platí automaticky pro vozidla registrovaná v ČR, u zahraničních vozů je nutné podávat žádost o osvobození.
Cena dálniční známky v roce 2025 a 2026