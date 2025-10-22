Brzdná dráha delší až o deset metrů. Hlavně levné pneumatiky z východní Asie jsou pro řidiče rizikové

Nedávno jsme psali o testu, který udělal německý ADAC. Všechny pneumatiky z kategorie „budget“ v jeho zkoušce propadly. Jednalo se o jedenáct modelů, které dostaly známku „nedostatečné“. Zkouškám bylo podrobeno celkem 31 pneumatik různých výrobců.
Do stejného testu se zapojila i tuzemská spotřebitelská organizace dTest, která své závěry nyní zveřejnila ve svém časopise. V řadě zjištění se s ADACem shoduje, v některých bodech se ale žebříček hodnocených pneumatik liší.
Závěr dTestu i tak je, že by měli zbystřit především řidiči, kteří se dívají hlavně na cenu obutí svého auta. Levné pneumatiky, které pocházejí hlavně od výrobců z východní Asie, jsou totiž „pro řidiče spíše rizikem než jistotou“.
„Jízda na mokru byla tradičně největším sítem. Některé levné modely měly tak špatné výsledky, že vůz vybavený těmito pneumatikami na kluzkém povrchu prakticky neposlouchal volant. Pneu Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP si vedly dokonce natolik špatně, že za jízdu na mokré vozovce nezískaly ani jeden procentní bod. Při zkoušce zastavení z rychlosti 80 km/h měly nejhorší kusy o deset metrů delší brzdné dráhy než nejlepší testované gumy, což může v praxi znamenat rozdíl mezi včasným zastavením a nárazem,“ uvádí dTest.
Překvapení na suchu i sněhu
Rozdíly se projevily i na suchu a sněhu. Některé pneumatiky reagovaly zpožděně na volant nebo měly tendenci k přetáčivým smykům. Na sněhu se zase ukázaly velké rozdíly v trakci a stabilitě.
„Dočkali jsme se i nemalých překvapení. Na sněhu totiž zbytek pole jednoznačně pokořily Syron Everest 2, které jako jediné získaly velmi dobrou známku,“ uvedla Hoffmannová. „V porovnání s jízdami na suchu a mokru, které byly v jejich podání pro řidiče opravdovým utrpením, jde o pozoruhodný kontrast. Kromě výborné ovladatelnosti se blýskly i nejkratším brzděním,“ upozornila Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest, kde článek o pneumatikách vyšel.
Životnost a udržitelnost: kdo vydržel a kdo zklamal
Rozdíly byly i v životnosti pneumatik. Ty nejlepší ujely až 81 000 kilometrů, zatímco nejhorší pouze 34 200 kilometrů. V kategorii udržitelnosti nezískal dobré hodnocení žádný model.
VIDEO: Jak ADAC testoval zimní pneumatiky
Podle dTestu výrobci často neposkytují dostatek informací o ekologických postupech a certifikacích. Nejblíže k dobré známce měly produkty Continental a Uniroyal, zatímco „nejhorší přístup k udržitelnosti měl naopak Syron“.
Nejlepší zimní pneumatiky 2025 a tři propadáky
Na prvních třech místech ADACu i dTestu skončily tři stejné pneumatiky: Goodyear UltraGrip Performance, Michelin Pilot Alpin 5 a Bridgestone Blizzak 6. Pak už se od sebe žebříček lehce liší.
Stejné je to i na jeho konci. Podle ADACu nejhůře dopadly pneumatiky Evergreen EW66, Medallion Winter WCP1 a Syron Everest 2. dTest jako nejhorší označil Syron Everest 2, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP.
„ADAC používá stupnici hodnocení, kde je nejvyšší známka je 5,0. My jsme zvolili procentuální hodnocení, kde je stupnice hustší. V případě zaokrouhlování celkové známky na jednu desetinu stupně tak může dojít k situaci, kdy se pořadí prohodí. Výrobky se stejnou celkovou zobrazenou známkou se řadí podle abecedy,“ vysvětlil rozdíly dTest.