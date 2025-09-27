Levné zimní gumy vás mohou zradit. ADAC otestoval 31 pneumatik a varuje před „budget“ značkami

Do testu šlo rovnou 31 modelů – od nejlevnějších „no name“ kusů až po zavedené prémiové značky. Testovalo se na suchu, mokru, sněhu i ledu a poprvé se zohlednilo i to, jak se pneumatika chová z hlediska životního prostředí.
Levné gumy? Na sněhu i mokru průšvih
Pokud jste někde narazili na značky pneumatik Landsail, Petlas nebo Radar a láká vás úspora pár tisícovek za sadu, měli byste se mít na pozoru. Všechny pneumatiky z kategorie „budget“ v testu propadly. Jedenáct modelů dostalo známku „nedostatečné“.
Důvod? Slabý záběr na sněhu, katastrofální brzdné dráhy na mokru a celkově mizerná stabilita. ADAC dokonce ukázal, že při brzdění z 80 km/h auto s kvalitními gumami (Goodyear UltraGrip Performance 3) už dávno stojí, zatímco na laciných pneu (třeba Syron Everest 2) stále jede desítky metrů vpřed.
I mezi „levnými pneumatikami “ však existují výjimky. Pneumatiky Matador MP93 Nordicca a Momo W-20 North Pole vyhodnotil ADAC jako přijatelnou alternativu pro řidiče, kteří v zimě moc nejezdí.
Střední třída: kompromis s výhradami
Lépe si vedla střední třída. Z jedenácti testovaných modelů se jich osm dostalo do průměru, tedy na známku „uspokojivé“. Tyto gumy většinou nemají zásadní průšvih, ale v konkrétních disciplínách zaostávají – někde na suchu, jinde při rychlých vyhýbacích manévrech.
Tři modely ale i tady zklamaly, ADAC je proto nedoporučuje. Jedná se o Firestone Winterhawk 4 , Maxxis Premitra Snow WP6 a Apollo Aspire XP Winter. Testeři uvádí, že na sněhu se chovaly pneumatiky dobře, v jiných podmínkách ale zklamaly a špatně se ovládaly.
Prémiové značky ukazují, jak to má vypadat
Šest nejlepších pneumatik v testu neslo známky velkých výrobců a všech šest dostalo hodnocení „dobré“. Mezi nimi jsou Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 nebo Continental WinterContact TS 870 P. Tyto gumy si vedly vyrovnaně napříč všemi disciplínami a ukázaly, že vyšší cena opravdu znamená vyšší bezpečnost.
|Výrobce / model
|Cena v eurech
|Hodnocení ADAC
|Bezpečnost jízdy
|Ekologická bilance
|Goodyear UltraGrip Performance 3
|171,00
|2,0
|2,1
|1,7
|Michelin Pilot Alpin 5
|177,00
|2,1
|2,1
|2,0
|Bridgestone Blizzak 6
|167,00
|2,2
|2,2
|2,3
|Dunlop Winter Sport 5
|169,00
|2,4
|2,4
|2,3
|Hankook Winter i*cept evo3 W330
|140,00
|2,4
|2,6
|1,9
|Continental WinterContact TS 870 P
|177,00
|2,5
|2,6
|2,2
|Kleber Krisalp HP3
|143,00
|2,6
|2,7
|2,5
|Nokian Tyres Snowproof P
|148,00
|2,7
|2,8
|2,5
|Momo W-20 North Pole
|115,00
|2,7
|2,7
|2,8
|Ceat WinterDrive
|136,00
|2,8
|3,0
|2,2
|Matador MP93 Nordicca
|110,00
|3,0
|3,2
|2,6
|Uniroyal WinterExpert
|143,00
|3,0
|3,3
|2,4
|Fulda Kristall Control HP2
|143,00
|3,1
|3,4
|2,4
|Semperit Speed-Grip 5
|142,00
|3,2
|3,3
|2,8
|GT Radial WinterPro 2 Sport
|130,00
|3,2
|3,3
|3,0
|Giti GitiWinter W2
|136,00
|3,4
|3,5
|3,1
|Point S Winter S
|121,00
|3,6
|3,6
|2,4
|Firestone Winterhawk 4
|135,00
|3,6
|3,6
|2,7
|Maxxis Premitra Snow WP6
|112,00
|3,7
|3,7
|2,3
|Apollo Aspire XP Winter
|133,00
|4,1
|4,1
|2,7
|Radar Dimax Winter
|99,00
|4,6
|4,6
|2,9
|Nankang Winter Activa 4
|112,00
|5,2
|5,2
|3,7
|Landsail Winter Lander
|k.A.
|5,3
|5,3
|2,8
|Petlas SnowMaster 2 Sport
|128,00
|5,3
|5,3
|2,9
|Imperial Snowdragon UHP
|97,00
|5,4
|5,4
|2,4
|Tomket Snowroad Pro 3
|107,00
|5,5
|5,5
|2,0
|Star Performer Stratos UHP
|95,00
|5,5
|5,5
|2,3
|Goodride SW608
|96,00
|5,5
|5,5
|2,8
|Evergreen EW66
|133,00
|5,5
|5,5
|2,9
|CST Medallion Winter WCP1
|93,00
|5,5
|5,5
|3,0
|Syron Everest 2
|126,00
|5,5
|5,5
|3,2
Zdroj: ADAC
Závěr: šetřit se nevyplácí
Z výsledků je jasné, že šetřit na zimním obutí se nevyplatí. U střední třídy se dá najít kompromis, ale je dobré vědět, kde má konkrétní model slabiny. Levné pneumatiky jsou podle ADAC spíš pastí na řidiče – na sněhu a mokru vás mohou zradit v tu nejhorší chvíli. A ještě jedno upozornění: tzv. nordické zimní gumy sice fungují na ledu a v hlubokém sněhu, ale v našich mírnějších podmínkách jsou na suchu i mokru spíš nebezpečné.
Detaily o metodice testování najdete na webu ADAC.