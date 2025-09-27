Menu Zavřít

Levné zimní gumy vás mohou zradit. ADAC otestoval 31 pneumatik a varuje před „budget“ značkami

Jakub Bartek
27.09.2025
Zimní pneumatika - ADAC
Autor: Shutterstock

Německý autoklub ADAC si tentokrát posvítil na zimní pneumatiky rozměru 225/40 R18, tedy na obutí, které pasuje na širokou škálu modelů automobilů nižší střední a střední třídy. Jak to dopadlo?

Do testu šlo rovnou 31 modelů – od nejlevnějších „no name“ kusů až po zavedené prémiové značky. Testovalo se na suchu, mokru, sněhu i ledu a poprvé se zohlednilo i to, jak se pneumatika chová z hlediska životního prostředí.

Levné gumy? Na sněhu i mokru průšvih

Pokud jste někde narazili na značky pneumatik Landsail, Petlas nebo Radar a láká vás úspora pár tisícovek za sadu, měli byste se mít na pozoru. Všechny pneumatiky z kategorie „budget“ v testu propadly. Jedenáct modelů dostalo známku „nedostatečné“.

Důvod? Slabý záběr na sněhu, katastrofální brzdné dráhy na mokru a celkově mizerná stabilita. ADAC dokonce ukázal, že při brzdění z 80 km/h auto s kvalitními gumami (Goodyear UltraGrip Performance 3) už dávno stojí, zatímco na laciných pneu (třeba Syron Everest 2) stále jede desítky metrů vpřed.

I mezi „levnými pneumatikami “ však existují výjimky. Pneumatiky Matador MP93 Nordicca a Momo W-20 North Pole vyhodnotil ADAC jako přijatelnou alternativu pro řidiče, kteří v zimě moc nejezdí.

Střední třída: kompromis s výhradami

Lépe si vedla střední třída. Z jedenácti testovaných modelů se jich osm dostalo do průměru, tedy na známku „uspokojivé“. Tyto gumy většinou nemají zásadní průšvih, ale v konkrétních disciplínách zaostávají – někde na suchu, jinde při rychlých vyhýbacích manévrech.

Tři modely ale i tady zklamaly, ADAC je proto nedoporučuje. Jedná se o Firestone Winterhawk 4 , Maxxis Premitra Snow WP6 a Apollo Aspire XP Winter. Testeři uvádí, že na sněhu se chovaly pneumatiky dobře, v jiných podmínkách ale zklamaly a špatně se ovládaly.

Prémiové značky ukazují, jak to má vypadat

Šest nejlepších pneumatik v testu neslo známky velkých výrobců a všech šest dostalo hodnocení „dobré“. Mezi nimi jsou Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 nebo Continental WinterContact TS 870 P. Tyto gumy si vedly vyrovnaně napříč všemi disciplínami a ukázaly, že vyšší cena opravdu znamená vyšší bezpečnost.

Výrobce / model  Cena v eurech Hodnocení ADAC Bezpečnost jízdy Ekologická bilance
Goodyear UltraGrip Performance 3 171,00 2,0 2,1 1,7
Michelin Pilot Alpin 5 177,00 2,1 2,1 2,0
Bridgestone Blizzak 6 167,00 2,2 2,2 2,3
Dunlop Winter Sport 5 169,00 2,4 2,4 2,3
Hankook Winter i*cept evo3 W330 140,00 2,4 2,6 1,9
Continental WinterContact TS 870 P 177,00 2,5 2,6 2,2
Kleber Krisalp HP3 143,00 2,6 2,7 2,5
Nokian Tyres Snowproof P 148,00 2,7 2,8 2,5
Momo W-20 North Pole 115,00 2,7 2,7 2,8
Ceat WinterDrive 136,00 2,8 3,0 2,2
Matador MP93 Nordicca 110,00 3,0 3,2 2,6
Uniroyal WinterExpert 143,00 3,0 3,3 2,4
Fulda Kristall Control HP2 143,00 3,1 3,4 2,4
Semperit Speed-Grip 5 142,00 3,2 3,3 2,8
GT Radial WinterPro 2 Sport 130,00 3,2 3,3 3,0
Giti GitiWinter W2 136,00 3,4 3,5 3,1
Point S Winter S 121,00 3,6 3,6 2,4
Firestone Winterhawk 4 135,00 3,6 3,6 2,7
Maxxis Premitra Snow WP6 112,00 3,7 3,7 2,3
Apollo Aspire XP Winter 133,00 4,1 4,1 2,7
Radar Dimax Winter 99,00 4,6 4,6 2,9
Nankang Winter Activa 4 112,00 5,2 5,2 3,7
Landsail Winter Lander k.A. 5,3 5,3 2,8
Petlas SnowMaster 2 Sport 128,00 5,3 5,3 2,9
Imperial Snowdragon UHP 97,00 5,4 5,4 2,4
Tomket Snowroad Pro 3 107,00 5,5 5,5 2,0
Star Performer Stratos UHP 95,00 5,5 5,5 2,3
Goodride SW608 96,00 5,5 5,5 2,8
Evergreen EW66 133,00 5,5 5,5 2,9
CST Medallion Winter WCP1 93,00 5,5 5,5 3,0
Syron Everest 2 126,00 5,5 5,5 3,2

Zdroj: ADAC

Závěr: šetřit se nevyplácí

Z výsledků je jasné, že šetřit na zimním obutí se nevyplatí. U střední třídy se dá najít kompromis, ale je dobré vědět, kde má konkrétní model slabiny. Levné pneumatiky jsou podle ADAC spíš pastí na řidiče – na sněhu a mokru vás mohou zradit v tu nejhorší chvíli. A ještě jedno upozornění: tzv. nordické zimní gumy sice fungují na ledu a v hlubokém sněhu, ale v našich mírnějších podmínkách jsou na suchu i mokru spíš nebezpečné.

Detaily o metodice testování najdete na webu ADAC.

