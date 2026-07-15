Bolestné za desítky tisíc. Zraněný řidič může požadovat za nehodu s Filipem Turkem odškodnění, poslanec ale platit nebude

Pondělní nehoda na pražském náměstí I. P. Pavlova měla podstatně vážnější následky, než se bezprostředně po střetu zdálo. Nemocniční Škoda Fabia se po kolizi s Mercedesem třídy G řízeným poslancem Filipem Turkem převrátila na střechu. Devětapadesátiletý řidič převozového vozu utrpěl vícečetná zranění, včetně středně těžkého poranění hlavy, a skončil v traumacentru.
Turek tvrdí, že do křižovatky vjel na zelenou a nemocniční vůz mu pod modrými majáky vjel zleva do cesty na červenou. Policie ale zatím viníka neurčila. Vyhodnocovat bude kamerové záznamy, rychlost obou vozidel i to, zda mohl Turek přijíždějící převozový vůz včas slyšet a zaznamenat. Je také možné, že bude odpovědnost rozdělena mezi oba řidiče.
Odškodnění i přes 100 tisíc
Zraněný řidič může vedle náhrady škody na automobilu požadovat také bolestné. Jeho výše se stanovuje podle zdravotní dokumentace a Metodiky Nejvyššího soudu, která jednotlivým zraněním a léčebným zákrokům přiřazuje určitý počet bodů. V roce 2026 má jeden bod hodnotu 492,15 koruny.
Přesnou částku v případě řidiče nemocničního vozu zatím určit nelze, protože nejsou veřejně známé všechny lékařské diagnózy. Pro představu ale otřes mozku prvního stupně odpovídá základnímu bolestnému 9843 korun. Vymknutí kyčle vychází na 59 058 korun, zlomenina hlavice stehenní kosti na 73 823 korun a drtivé poranění lokte na 98 430 korun. Body za jednotlivá zranění se mohou sčítat a částka roste také při komplikacích nebo nutnosti operace.
Středně těžké poranění hlavy a vícečetná zranění proto mohou výsledné bolestné posunout do desítek tisíc korun. Vážnější či dlouhodobější následky by mohly znamenat ještě podstatně vyšší kompenzaci.
Bolestným nároky nekončí
Bolestné navíc představuje jen jednu část odškodnění. Zraněný může požadovat náhradu ušlého výdělku během pracovní neschopnosti, cestovních výdajů, nákladů na léčení nebo pomoci v domácnosti. Jestliže mu zůstanou trvalé zdravotní následky, může po ustálení zdravotního stavu uplatnit také náhradu za ztížení společenského uplatnění.
Uplatnění bolestného přitom nemusí čekat až na úplné ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti. První nárok lze řešit už na základě dostupných lékařských zpráv. Pokud se později objeví další následky nebo pacient podstoupí navazující zákrok, může požadovat další náhradu.
Neplatí automaticky Turek, ale jeho pojišťovna
Ačkoliv odpovědnost za náhradu škody právně směřuje za viníkem, peníze obvykle neplatí přímo řidič ze svého účtu. Poškozený se zpravidla obrací na pojišťovnu vozidla, jehož provozem mu byla újma způsobena. Povinné ručení kryje újmu na zdraví, ušlý zisk i další zákonem uznané nároky. Minimální pojistný limit při újmě na zdraví činí 50 milionů korun na každého poškozeného.
Pokud tedy policie dospěje k závěru, že nehodu zavinil Filip Turek (a to by vzhledem k tomu, že Turek velmi pravděpodobně spáchal hned několik přestupků, měla být jen formalita), půjde odškodnění za jeho povinným ručením. Jestliže bude stanoveno spoluzavinění obou řidičů, může se rozsah náhrady rozdělit podle míry jejich odpovědnosti.
Jisté zatím je pouze to, že nehoda nebude mít jen účet za rozbitý Mercedes a zdemolovaný nemocniční vůz. Zranění řidiče může znamenat bolestné v řádu desítek tisíc korun a spolu s dalšími náhradami se výsledné pojistné plnění může dostat ještě podstatně výše.
Zdroj: zakonyprolidi.cz, autobible.cz