Aerodynamický autobus Škoda 532, který významně předběhl svou dobu, letos slaví 85 let. Zbyly po něm jen fotky

Byl jedním slovem nádherný. Prototyp autobusu Škoda s označením 532 byl jedním ze strojů sázejících na aerodynamicky příznivý tvar kapky, podobně jako Škoda 935 Dynamic, Škoda Popular Monte Carlo a samozřejmě vozy značky Tatra. Tento technický skvost letos slaví 85. výročí, bohužel mu ale osud nakloněn nebyl.

Což je rozhodně škoda, protože typ 532 měl potenciál dramaticky změnit zažité pořádky autobusů a celkově předběhl v mnoha ohledech dobu o desítky let. Škoda tento stroj vyvinula se záměrem používat ho na delší trasy, zejména pak pro jízdu po dálnicích. Škoda 532 měla vzadu umístěný osmilitrový šestiválec a schopná byla uhánět více než 100 km/h. Tím předčila řadu běžných automobilů z konce třicátých let.

Za pozornost stojí také pozice řidiče, který seděl uprostřed. O zhruba osmdesát let později si na to vzpomněl Elon Musk u svého tahače Tesla Semi. Škoda 532 dokázala převézt 35 pasažérů. Ironií je, že zatímco českoslovenští a čeští cestující v MHD museli ještě v devadesátých letech lézt do obřích schodů v u nás používaných Ikarusech, Škoda 532 už v roce 1938 byla nízkopodlažní.

Projekt výrazně nadčasového autobusu Škoda zhatila druhá světová válka, během které byly zničeny i už postavené prototypy. Více informací na toto téma si můžete připomenout v našem starším článku: