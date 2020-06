Zemřel Hans Mezger, otec plochého šestiválce Porsche i legendárního závoďáku 917

Mezger pracoval pro Porsche 37 let

Patřil mezi největší automobilové konstruktéry 20. století

Za své mistrovské dílo považoval 1,5litrový V6 vyvíjený pro McLaren

Ve věku 90 let zemřel tento týden Hans Mezger, legendární inženýr automobilky Porsche. Jeho jméno znají jen opravdoví fanoušci značky, ale dílo úplně každý, koho auta alespoň trochu zajímají. Mezger stál nejen za plochým motorem původního Porsche 911, ale byl také například otcem Porsche 917, které dvakrát vyhrálo Le Mans a dlouhé roky bylo postrachem všech okruhových strojů.

Mezger se narodil v malé vesničce nedaleko Stuttgartu v roce 1929. Pro automobilku Porsche začal pracovat po úspěšném dokončení studií na stuttgartské univerzitě v roce 1956. A u Porsche vydržel až do svého odchodu do důchodu v roce 1993.

První velkou Mezgerovou „štací“ u Porsche bylo místo v programu Formule 1 v roce 1960. Záhy zkonstruoval první plochý šestiválec, který poháněl Porsche 901. Tento automobil naní všichni známe jako 911. V roce 1965 byl Mezger pověřen vývojem sportovních aut, kde rovněž zanechal nesmazatelnou stopu. Porsche si v té době kladlo za cíl vyhrát slavný závod 24 Le Mans a Mezger byl pověřen, aby „to“ zařídil.

A zařídil. Jeho Porsche 917, kde se významně podílel nejen na konstrukci plochého 12válce, ale také šasi a zavěšení, vyhrálo Le Mans v roce 1970 a 1971. Tento závadní automobil se stal oblíbeným nástrojem mnoha soukromých týmů a v přeplňované podobě produkoval výkon přesahující 1100 koní.

Přeplňování se Mezger začal naplno věnovat v polovině 70. let minulého století instalací turbodmychadla na motor Porsche 911. Z této aktivity posléze vzešlo první silniční Turbo. Mezger tak stojí také za veleúspěšnými závodním stroji, jakými byly Porsche 935, 956 a 962.

Mezi fanoušky si ale Mezger udělal největší jméno paradoxně až po jeho odchodu do důchodu. Pokud se debata stočí na Mezgerův motor, je řeč o vodou chlazeném plochém šestiválci nejostřejších silničních provedení 911 GT3, GT2 a Turbo generací 996 a 997. To proto, že kořeny tohoto motoru sahají do 70. let, kde Mezgerovy soutěžní automobily dominovaly tehdejšímu světu motorsportu. Posledním modelem s tímto motorem je čtyřlitrové Porsche 911 GT3 RS (997).

Samotný Mezger však za svoje mistrovské dílo považoval 1,5litrový V6, který Porsche v 80. letech vyvíjelo pro McLaren. S tímto motorem získal v roce 1984 titul Mistra světa Lauda a v letech 1985 a 1986 Alain Prost.