Skoro 40 let starý „nafťák“ vypouští méně oxidů dusíku než moderní diesely, ukázalo měření

Magazín Auto Motor Sport porovnal emise naftového Mercedesu 240 D s vozy plnícími normy Euro 5 a 6

Z hlediska emisí NO X vyšel v některých případech starý Mercedes dokonce lépe než moderní vozy

Emise se počítaly v běžném provozu pomocí přenosného měřícího zařízení

Test dokládá, že staré naftové vozy nemusí být takovými ekologickými strašáky, jak se všeobecně věří

Aktualizace 9.6. 9:00: Článek jsme aktualizovali o vyjádření technického poradce českého magazínu Svět motorů.

Nad naftovými motory se stahují mračna. Od dob známého skandálu podvodně nastavených vznětových motorů koncernu Volkswagen, který media začala nazývat Dieselgate, se proti nim pomalu začíná obracet veřejné mínění. V některých zemích jdou tak daleko, že chystají zákazy vjezdu do měst všem naftovým motorům, jinde jsou už povolené vozy s naftovými motory plnícími minimálně normu Euro 6, která platí od září 2014.

Z toho může vyplývat jednoduchý závěr: pokud jsou šest let staré diesely už pro některá města špinavé, musí být téměř čtyřicet let starý naftový veterán absolutní ekologickou katastrofou. Magazín Auto Motor Sport proto využil data německého klubu majitelů Mercedesu W123 a srovnal je s hodnotami naměřenými u moderních aut.

Konkrétně šlo o vůz Mercedes-Benz 240 D z roku 1982, který patří od začátku jedinému majiteli a členovi klubu. Ten zároveň pracuje pro automobilku v oblasti mření emisí. A tak ho napadlo uskutečnit jedno měření i se svým vozem. Na tažné zařízení mu proto zavěsil přenosné zařízení (PEMS) a uskutečnil s ním takzvané měření emisí v běžném provozu (RDE). Tento cyklus má svá specifika a jednoduše řečeno zahrnuje jízdu po městě, okreskách i na dálnici.

Měření po 38 letech

Testované auto mělo za 38 let v provozu najeto 343 tisíc kilometrů. Vůz s řadovým čtyřválcem o objemu 2,4 l měl doinstalovaný katalyzátor značky Oberland Mangold, který oxiduje uhlovodíky (HC) a oxid uhelnatý (CO), ale zároveň nemá žádný vliv na oxidy dusíku (NOx). Výsledek měření po dvou zkušebních jízdách: 808 miligramů NO x na ujetý kilometr.

Pokud to srovnáme s o 34 let mladším Mercedesem-Benz CLA 200 d, jde jen o trochu vyšší hodnotu. Moderní auto plnící normu Euro 6b totiž vykázalo 737 miligramů NO x na km. A další porovnávané modely na tom byly ještě hůř. Třeba Volkswagen Amarok 2.0 TDI plnící normu Euro 5 vykázal téměř dvojnásobek toho, co stařičký Mercedes – 1530 miligramů NO X na kilometr. Více už ukazuje tabulka.

Srovnání Mercedesu 240 D s moderními motory podle statistik magazínu Auto Motor Sport

Model Norma Emise NOx Mercedes 240 D (W123) Euro 0/1 808 mg/km Volkswagen Amarok 2.0 TDI Euro 5 1530 mg/km Renault Captur 1.5 dCi Euro 6b 1336 mg/km Subaru Outback 2.0D Euro 6b 1133 mg/km Mercedes-Benz CLA 200 d Euro 6b 737 mg/km Audi Q3 2.0 TDI Euro 5 864 mg/km

Jak je to možné? Podle magazínu Auto Motor Sport je to dáno vývojem moderních aut. Klade se větší důraz na bezpečnost, čímž stoupá jejich hmotnost, zároveň je ale tlak na co nejnižší spotřebu. Výsledkem jsou tak výkonnější a zároveň úspornější motory, které musí fungovat s větší účinností a tak mimo jiné pracovat s vyšším kompresním poměrem. To zvedá emise NO x .

Druhým důvodem je fakt, že ostřejší požadavky na snižování konkrétně NO x přišly až v poslední době. Automobilky se proto zaměřily na ty emise, na jejichž snižování EU více tlačila. I proto jsou auta ze začátku platnosti Euro 6 „špinavější“ než nejnovější modely. Auto Motor Sport z toho vyvozuje, že zakazovat vjezd do měst velmi starým dieselům příliš smysl nemá. A to třeba i proto, že jejich majitelé s nimi najezdí mnohem méně kilometrů než lidé v nových autech.

Vaculík: Je to trochu jinak

Případ starého Mercedesu už zaujal i české odborníky. Vyjádřil se k němu i technický poradce magazínu Svět motorů Martin Vaculík (Vydavatel Světa motorů, společnost Czech News Center, je konkurentem společnosti Mladá fronta, která vydává mj. Autobibli a také českou mutaci Auto Motor a Sport, pozn.). Podle Vaculíka není vysvětlení techniků magazínu Auto Motor Sport správné. „Rozhodně to není žádným tlakem na bezpečnost (hmotností dnešních aut) ani kompresí (ta byla naopak u piána třeba 22:1, zatímco u moderních dieselů třeba jen 15:1). Vysvětlením je vstřikování do předkomůrky vs. přímý vstřik do válce,“ napsal Vaculík na svém facebookovém profilu.

„Oxidy dusíku vznikají tam, kde je vysoká teplota a zároveň přebytek vzduchu. Když teplem rozdováděné molekuly kyslíku nenajdou svůj uhlík, rozervou vazbu mezi dvěma atomy dusíku a vznikají oxidy dusíku. To se přesně děje u všech dieselů s přímým vstřikem a předchází se tomu například recirkulací výfukových spalin (EGR), kdy místo nadbytečného kyslíku do sání pošleme zpět výfukové plyny. Tím totiž omezíme jak přebytek kyslíku, tak snížíme teploty spalování. Stejně je (ty NO x ) musíme likvidovat až ve výfuku, nejúčinněji s pomocí AdBlue.“

„Ve vířivé předkomůrce starého Mercedesu jsou poměry vzduchu a paliva zcela opačné. Paliva je víc než vzduchu. Když se už hořící směs vydere z předkomůrky do prostoru válce, tak už zas plyny nejsou tak horké, neboť chlazená hlava odvedla dost tepla – tato litinová u starých mercedesů obzvláště. Nevýhodou tohoto řešení je samozřejmě nižší účinnost, rozumějte vyšší spotřeba a nižší výkon,“ popsal proces Vaculík.