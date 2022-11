Spokojenost zákazníků kupujících elektromobily je obecně nižší. Celkově nejspokojenější jsou zákazníci Alfy Romeo

Průzkum spokojenosti proběhl na americkém trhu. V kategorii prémiových značek zvítězila značka Alfa Romeo

Mezi neprémiovými automobilkami má nejspokojenější zákazníky značka Buick, následuje Dodge a třetí je Subaru

Z průzkumu také vyplynulo, že zákazníci kupující elektromobily jsou celkově méně spokojení než zájemci o klasické motory

Organizace J.D. Power nedávno zveřejnila výsledky studie zaměřené na spokojenost zákazníků při pořízení nového automobilu. A výsledky to jsou poměrně zajímavé. Vyplývá z nich mimo jiné to, že zákazníci pořizující si elektromobily celkově vykazují nižší míru spokojenosti než zákazníci nakupující auta s klasickými motory. Nemalým překvapením je také značka, která z průzkumu vyšla jako ta s vůbec nejspokojenějšími zákazníky. Pro úplnost, průzkum proběhl na americkém trhu.

Na špičce spokojenosti se totiž umístila Alfa Romeo. Ta byla zařazena mezi prémiové automobilky a s indexem spokojenosti 833 (maximum je 1000 bodů) porazila například i Porsche nebo Lexus. Mezi neprémiovými automobilkami skončila na prvním místě značka Buick (825) následovaná značkou Dodge (816) a Subaru (804). Podle studie také poprvé za více než deset let došlo k poklesu celkové spokojenosti zákazníků, když průměrný index spokojenosti klesl z loňských 789 bodů na 786.

Bez zajímavosti není ani zjištění, že majitelé kupující elektromobily vykazují nižší míru spokojenosti než zákazníci nakupující tradiční spalovací motory. Mezi neprémiovými značkami je rozdíl v neprospěch elektromobilů 56 bodů (791 vs. 847), v případě těch prémiových činí rozdíl 33 bodů (831 vs. 864). Studie uvádí, že velký vliv má u novopečených majitelů elektrických vozidel to, jak moc se prodejce při předávání vozu věnoval instruktáži týkající se dobíjení. Podle J.D. Power téměř 40 % zákazníků během předání elektromobilu žádné instrukce ohledně nabíjení nedostalo.

Vliv na spokojenost má i cena. U neprémiových značek totiž čtvrtina zákazníků zaplatila za auto více, než kolik byla ceníková cena. U prémiových značek se toto týkalo devatenácti procent případů. Pode J.D. Power prodejci zvyšovali cenu v kontextu nedostatku automobilů, ale výsledky ukazují, že takové praktiky mají z dlouhodobého pohledu velmi negativní vliv. Zatímco zákazníci, kteří pořídili auto za ceníkové ceny, vykázali spokojenost 850 bodů, u zájemců, kteří si museli připlatit, byl index spokojenosti nižší zhruba o sto bodů.

Americký index spokojenosti je založen na rozsáhlém průzkumu. Ten zahrnuje odpovědi bezmála 37 tisíc zákazníků, kteří si letos na jaře pořídili nový automobil. Výsledný bodový příděl představuje kombinaci šesti hodnocených faktorů, a sice proces dodání vozu, personál daného dealerství, zpracování dohody, vyplnění dokumentů, zařízení dealerství a webové stránky prodejce.

Hodnocení spokojenosti zákazníků u neprémiových značek

Hodnocení spokojenosti zákazníků u prémiových značek

Zdroj: J.D. Power