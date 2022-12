Co udělá Škoda Octavia nebo Kodiaq, když pustíte volant? Kontrolovaně zastaví

Adaptivní tempomat (s udržováním odstupu) a systém udržování v jízdním pruhu jsou u dnešních aut už relativně běžnou součástí výbavy. Alespoň té příplatkové. Výjimkou není ani Škoda. Faceliftovanou Octavii nebo SUV Kodiaq si můžete objednat se systémy, jimž značka říká „Lane Assistant“ (vedení v pruzích) a „adaptivní tempomat s prediktivní ochranou chodců a omezovačem rychlosti“.

Lane Assistant sleduje pomocí kamery u vnitřního zpětného zrcátka vodorovné dopravní značení a reguluje směr jízdy zásahy do elektromechanického řízení. Adaptivní tempomat udržuje bezpečnou vzdálenost. Teoreticky by se tak auto mohlo alespoň na dálnici řídit samo.

Z našich článků i odjinud ale možná víte, že tyto systémy nejsou určeny k automatickému řízení. Proto také „nevidí“ rády, když necháváte jízdu jen na nich. Po několika sekundách jízdy bez držení volantu se zobrazí výzva k převzetí řízení. Když ji opakovaně ignorujete, ve většině aut se systém udržování v pruhu prostě vypne. Ale ne tak ve škodovkách.

Škoda Octavia i Škoda Kodiaq (v jiných modelech jsme to nezkoušeli) vás po několika sekundách jízdy bez držení volantu upozorní nejprve výstrahou na displeji v přístrojovém štítu. V dalším kroku se přidá výstražný tón, následovaný krátkým intenzivním přibrzděním. A pokud se stále nechopíte volantu? Auto to vyhodnotí jako náhlou indispozici. Aktivuje výstražné osvětlení a postupně zpomalí vůz až do zastavení. Což jistě není ideální, například na dálnici. Ale pořád lepší než pokračování v nekontrolované jízdě, jako se to nedávno stalo v Německu, kdy bezvládného řidiče Passatu musel „vybržďováním“ zastavit jiný řidič v Tesle.

Jak jsme ale zjistili při pokusu o improvizované video (výsledek nahoře), Lane Assistant se takto zachová pouze napoprvé. Pokud ho znovu zapnete a znovu opakovaně ignorujete výstrahy, pochopí, že asi nemáte infarkt, a při dalších pokusech se po poslední výstraze jednoduše vypne, jako to známe z jiných aut.

A na závěr nezbytné upozornění: Lane Assist nenahrazuje řidiče. Není určen k jízdě bez držení volantu. Zvládá jen mírné oblouky, nikoliv ostré zatáčky. Není to žádný „autopilot“.