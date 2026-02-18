Menu Zavřít

Kvíz, který odborníci sfouknou levou zadní. Ptáme se, co to je prase, Číňan, mandelinka nebo ovce

Kvízy
Jakub Bartek
18.02.2026
prase čz
Autor: Bonhams

Dnešní kvíz bude pro mnohé zábava. Budeme se ptát na přezdívky různých strojů. Víte, co to je ovce, brouk nebo mandelinka? Určitě ano. 

Dnes jsme pro vás připravili celkem jednoduchý kvíz, který odborníci nebo fanoušci historie sfouknou levou zadní za deset z deseti. Ptát se budeme na všem notoricky známé přezdívky různých strojů. 

Existuje jich totiž velké množství. Některé jsou dokonce mezinárodní, některé jsou typicky české a v průběhu let dokonale zlidověly. Většinou tyto přezdívky odkazují na nějakou typickou vlastnost daného stroje, případně odkazují na něco, čemu je auto nebo motocykl podobný. 

Přečtěte si také:

Denně v pohotovosti: 10 nejznámějších poválečných československých autobusů

Jmenovat můžeme věci typu kopřivák, ochmelka, prase, brouk, mandelinka, piáno, Číňan, harmonika, čabajka, prdeláč a tak podobně. Je toho opravdu spousta. 

V kvízu najdete deset vybraných přezdívek, většinou jde o ta lehčí a všeobecně známá jména, takže to uhádne opravdu skoro každý. Jako obvykle máme k dispozici deset otázek, u každé několik odpovědí, přičemž správná odpověď je vždy jen jedna. Tak s chutí do toho. 

Zdroj: autorský text

