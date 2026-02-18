Kvíz, který odborníci sfouknou levou zadní. Ptáme se, co to je prase, Číňan, mandelinka nebo ovce

Dnes jsme pro vás připravili celkem jednoduchý kvíz, který odborníci nebo fanoušci historie sfouknou levou zadní za deset z deseti. Ptát se budeme na všem notoricky známé přezdívky různých strojů.
Existuje jich totiž velké množství. Některé jsou dokonce mezinárodní, některé jsou typicky české a v průběhu let dokonale zlidověly. Většinou tyto přezdívky odkazují na nějakou typickou vlastnost daného stroje, případně odkazují na něco, čemu je auto nebo motocykl podobný.
Jmenovat můžeme věci typu kopřivák, ochmelka, prase, brouk, mandelinka, piáno, Číňan, harmonika, čabajka, prdeláč a tak podobně. Je toho opravdu spousta.
V kvízu najdete deset vybraných přezdívek, většinou jde o ta lehčí a všeobecně známá jména, takže to uhádne opravdu skoro každý. Jako obvykle máme k dispozici deset otázek, u každé několik odpovědí, přičemž správná odpověď je vždy jen jedna. Tak s chutí do toho.
