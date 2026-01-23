Menu Zavřít

Na internetu to vypadá, že co Čech, to odborník na Škodu. V našem kvízu zjistíme, jestli to je skutečně pravda

Jakub Bartek
23.01.2026
Škoda Octavia ojetina
Škoda je v našich končinách naprostý fenomén. Snad úplně každý nějakou Škodu řídil, případně rovnou vlastnil. Všichni mají s těmito vozy nějakou zkušenost a podle toho to také v internetových diskuzích vypadá. Opravdu je ale Česko národem škodováckých odborníků? Uvidíme. Zjistíme to v kvízu. 

Automobilka Škoda má na českém trhu neotřesitelné postavení. Vychází to z dlouhé historie značky a také ze skutečnosti, že dlouhá léta u nás nic lepšího dostupného v podstatě nebylo. Všichni tak máme se škodovkami nějakou zkušenost. Dost možná z autoškoly, velmi pravděpodobně měl škodovku váš děda a protože jsou tahle auta dlouhodobě u nás nejprodávanější, řada lidí je vlastnila nebo pořád vlastní. 

A tohle všechno dává dohromady mimo jiné také nekonečné internetové diskuze, které se točí právě kolem škodovek. Jsme národem odborníků na Škodu Auto? 

Škodovka prodává Kodiaq jen za 350 tisíc a Superb dokonce pouze za 280 tisíc. A ne, opravdu to není vtip

Přečtěte si také:

Tak právě na to se podíváme v dalším našem kvízu. Nebudeme se ovšem ptát na vaše zkušenosti, ale spíše na různá historická fakta nebo jiné faktické údaje typu spotřeby či zrychlení. Prostě na věci, které každý škodovácký odborník buď zná, nebo bez potíží odhadne. Uvidíme, jak se vám bude dařit. Není to úplně lehké. 

Jako vždycky máte k dispozici deset otázek, u každé několik odpovědí a správná je vždy jen jedna. S výsledkem se určitě pochlubte na svých sociálních sítích a také v diskuzi pod článkem. 

