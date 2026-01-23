Na internetu to vypadá, že co Čech, to odborník na Škodu. V našem kvízu zjistíme, jestli to je skutečně pravda

Automobilka Škoda má na českém trhu neotřesitelné postavení. Vychází to z dlouhé historie značky a také ze skutečnosti, že dlouhá léta u nás nic lepšího dostupného v podstatě nebylo. Všichni tak máme se škodovkami nějakou zkušenost. Dost možná z autoškoly, velmi pravděpodobně měl škodovku váš děda a protože jsou tahle auta dlouhodobě u nás nejprodávanější, řada lidí je vlastnila nebo pořád vlastní.
A tohle všechno dává dohromady mimo jiné také nekonečné internetové diskuze, které se točí právě kolem škodovek. Jsme národem odborníků na Škodu Auto?
Tak právě na to se podíváme v dalším našem kvízu. Nebudeme se ovšem ptát na vaše zkušenosti, ale spíše na různá historická fakta nebo jiné faktické údaje typu spotřeby či zrychlení. Prostě na věci, které každý škodovácký odborník buď zná, nebo bez potíží odhadne. Uvidíme, jak se vám bude dařit. Není to úplně lehké.
Jako vždycky máte k dispozici deset otázek, u každé několik odpovědí a správná je vždy jen jedna. S výsledkem se určitě pochlubte na svých sociálních sítích a také v diskuzi pod článkem.
