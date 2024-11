KVÍZ: Jak dobře se vyznáte v označení dnešních motorů? Často to jsou vlastně chytáky

Vyznat se v dnešních označeních může být docela složité, protože významy jsou často docela nelogické. Zatímco dříve bylo jasné, že auto s označením 30 TFSI pravděpodobně bude mít třílitrový motor a T8 bude asi osmiválec, dnes z těchto čísel zbyla jen jakási symbolika určená k tomu, aby bylo v ceníku jasné, která verze je výkonnější.

Odhadnout pak na první dobrou, cože to vlastně mají moderní auta pod kapotou a jaké zhruba mohou být jejich výkony, není vůbec lehké. A přesně z toho si vás v dnešním kvízu vyzkoušíme.

Otázky jsou zaměřené výhradně na auta, ačkoliv by se tam daly zařadit i jiné motoristické chytáky v čele s aktuálním značením paliv. B jako benzin? Ne! Benzin máme teď značený jako E a B je nafta. No je to prostě blázinec.

S výsledky kvízu se určitě pochlubte na sítích nebo tady v diskuzi. Držíme palce.