Od teď už všichni čeští řidiči (ne)musí mít povinně zimní pneumatiky

Je to všem určitě dobře známá písnička, ale situace kolem přezouvání se opakuje každým rokem. Spousta řidičů zamíří do pneuservisů až ve chvíli, kdy napadne první sníh. Na přezutí se pak obvykle čeká dlouhou dobu a řidiči se zbytečně vystavují potížím, když je sníh překvapí. A hrozí také pokuty, protože dnes už jsou zimní pneumatiky v podstatě povinné.

V ČR už delší dobu platí celkem rozumný zákon, podle kterého je na většině komunikací nutné mít zimní pneumatiky pouze tehdy, pokud to vyžaduje počasí. Tedy pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led, námraza nebo pokud panují podmínky, při kterých tyto jevy mohou vzniknout. Tato povinnost platí od 1. listopadu do konce března.

I v zimně lze jezdit na letních, ale…

Díky teplým zimám tak dnes není problém jezdit na letních pneumatikách i přes zimu, ale člověk musí více sledovat počasí a když na to přijde, měl by auto na letňákách nechat doma. Jenže jak to známe, řidiči jezdící na letních pneumatikách bývají hrozně překvapení a i když nadávají na silničáře, že zaspali, jsou to právě auta na letních pneumatikách, která během sněžení vždycky způsobují největší problémy.

Hodí se také připomenout, že v ČR existují úseky, na kterých má řidič povinnou zimní výbavu. V praxi to znamená povinnost mít zimní pneumatiky bez ohledu na počasí. Takovéto úseky samozřejmě najdete v horských oblastech, ale také na D1.

Stačí M+S?

Ano, stačí. I když se v médiích šířily informace o tom, že podle evropských předpisů už jsou v rámci EU povinné pneumatiky označené symbolem horského štítu a že označení M+S nestačí, není to pravda. Toto aktuálně platí pouze v Německu, u nás lze jezdit i na starších pneumatikách M+S bez symbolu horského štítu.

Zdroj: MDČR