Hledají se pozorní čtenáři, kteří mají automobilové detaily v malíčku. Zvládnete tento kvíz?

Další týden přináší další kvíz. Tentokrát to nebude až tak úplně o prověřování vašich znalostí, ale spíše o tom, jak pozorní jste a jakou máte fotografickou paměť. Jinak řečeno, hledají se pozorní čtenáři, kteří mají vzhled aut v malíčku. Právě tací totiž jedině mohou zvládnout deset z deseti.

Připravili jsme pro vás poznávačku zaměřenou na detail koncových svítilen. Jednoduché to nebude, a to ze dvou důvodů. Jednak jsme do kvízu přimíchali kromě současných aut nebo aut z nedávné minulosti také veterány. A pak u aut aktuální produkce navíc platí, že unifikace designu napříč modelovými řadami dost komplikuje možnost určit, o který model se vlastně jedná.

Tak jako vždy máte k dispozici deset otázek a u každé čtyři odpovědi. Správná odpověď je pochopitelně vždycky jen jedna. S výsledkem kvízu se rozhodně pochlubte jak tady v diskuzi, tak na svých sociálních sítích. Držíme palce. Něco nám říká, že to tentokrát nebude úplně snadné.