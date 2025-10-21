Menu Zavřít

Kdo nezvládne tento kvíz za plný počet, ten si dost možná auto zničí. Kontrolky jsou totiž základem komunikace mezi autem a řidičem

Kvízy
Jakub Bartek
21.10.2025
Autor: Škoda Auto

Kontrolky jsou naprosto zásadní věc, protože je to základ komunikace mezi autem a řidičem. Pokud řidič příliš nerozumí tomu, co mu auto říká, pak má zaděláno na velký a někdy i dost drahý problém. Takže můžeme jen s malinkou nadsázkou říci, že kdo nezvládne tento kvíz za plný počet, ten si možná zničí auto. 

Kontrolek je v autě v dnešní době obrovské množství, protože auta v sobě mají spoustu systémů. Mnoho řidičů to pozná už velmi brzy. Stačí totiž, aby se vlivem sněžení nebo námrazy zanesl přední radar a hned na vás začne skákat jedno varování za druhým o tom, jaký bezpečnostní systém kvůli tomu zrovna nefunguje. Otázkou je, zda z toho řidiči vyčtou, co přesně jim vlastně přestalo fungovat, protože, přiznejme si, ne každý zná přesný význam kontrolek. No a právě proto tu je náš dnešní kvíz. 

Pochopitelně v deseti otázkách projdeme jen zlomek základních kontrolek, takže si jich mnoho nezopakujete, ale pokud řídíte nějaké auto, kvíz byste ve vlastním zájmu měli zvládnout za plný počet bodů. Pokud se tak nestane, je to znamení, že by možná bylo dobré mrknout do návodu a trochu si to připomenout. 

Kontrolky jsou totiž základem komunikace mezi autem a řidičem. A ten by měl vědět, co mu auto říká. Díky velkým displejům a moderním multimediálním systémů už auta obvykle kontrolky doprovází informací o tom, co že se to děje, ale ani tak takové sdělení bez nějaké bližší znalosti nemusí být zcela pochopitelné. Tak pozor na to. 

No, uvidíte, jak se vám bude dařit. S výsledkem se když tak pochlubte v diskuzi nebo na svých sociálních sítích. 

