Zkontrolujte si doklady. Čtvrt milionu řidičů letos čeká výměna řidičského průkazu

Nejvíce dokladů k výměně čeká na řidiče ve Středočeském kraji (36,9 tisíce), Jihomoravském (29 tisíc) a v Praze (28,1 tisíce), nejméně v Karlovarském kraji (6,7 tisíce).
Oproti minulým letům mají řidiči výhodu, že žádost o nový průkaz mohou podat, aniž by museli osobně na úřad. K dispozici je tzv. Portál dopravy s využitím bankovní identity. Prostřednictvím portálu je možné podat žádost a poté si doklad vyzvednout přímo na úřadě.
Navíc mají také možnost nechat si doklad zaslat do Balíkovny nebo do některého z výdejních boxů po celé České republice. Za doručení do výdejního boxu se platí 100 korun, standardní vyzvednutí na úřadě je zdarma.
Pokud dochází k výměně řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti, je to zdarma. V případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů činí správní poplatek 160 Kč.V případě, že je žádost o vydání řidičského průkazu podána ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů, správní poplatek činí 560 Kč.
Ministerstvo dopravy doporučuje, aby řidiči, kterým doklad končí, podali žádost do 90 dnů před vypršením platnosti.
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti. Pokud si požádáte o vydání v kratší lhůtě, je tato lhůta do 5 pracovních dnů, uvádí Portál dopravy v rámci otázek a odpovědí.