Že vám elektromobily ušetří peníze? Není to vždy pravda. „Problém“ je levné palivo a nízká spotřeba spalovacích aut

Americká společnost Anderson Economic Group se blíže podívala na problematiku ceny za jeden ujetý kilometru automobilů se spalovacím motorem a výsledky porovnala s elektromobily. Pro někoho možná trochu překvapivě z tohoto srovnání často vychází jako ekonomicky výhodnější auta osazená tradičními motory. Společnost o tom informovala na svých oficiálních stránkách.

Podobné srovnání společnost AEG nedělá poprvé. Začala s tím už v roce 2021, ale pro letošní druhé čtvrtletí aktualizovala ceny za nabíjení na veřejných stanicích a v rámci domácího nabíjení. Spolu s tím byly aktualizovány i ceny paliv. Automobily pak byly rozděleny do čtyř skupin: nejdostupnější vozy a crossovery, automobily a crossovery střední třídy a luxusní auta a crossovery. Posledním segmentem pak jsou pick-upy.

V první jmenované skupině vyšly společnosti AEG v případě spalovacích aut náklady na 100 ujetých mil na 9,78 dolarů. V přepočtu tak vychází jeden ujetý kilometr na 1,3 Kč. U elektromobilů nabíjených doma to pak je 12,55 dolarů/100 mil a 15,97 dolarů/100 mil při využívání veřejného dobíjení. Převedeno na koruny to znamená 1,75 Kč/km, respektive 2,2 Kč/km.





Také v kategorii středních vozů vychází levněji auta se spalovacími motory, kde náklady na palivo společnost AEG vypočítala v přepočtu na 1,6 Kč/km, zatímco u stejně velkých elektromobilů nabíjených doma to je o desetník více. Z pohledu nákladů nejlépe vychází ty nejdražší elektromobily, protože srovnatelné vozy mají obvykle velké motory s vyšší spotřebou. Při domácím nabíjení je cena za ujetý kilometr 1,7 Kč, zatímco u spalovacích vozů to je 2,4 Kč/km. Pokud ale budou majitelé využívat spíše veřejné nabíjení, situace se obrátí a elektromobily začnou vycházet nepatrně hůře.

Kategorie pick-upů je pro elektromobily relativně nová a i zde jsou náklady na jeden ujetý kilometr o něco horší než u spalovacích aut. Dieselové pick-upy stojí majitele na palivu 2,35 Kč/km, zatímco u elektromobilů nabíjených doma to je 2,4 Kč/km. V případě veřejného dobíjení ovšem elektromobily vychází na 3,6 Kč/km. Tato auta jsou velká a mívají obří baterie, což znamená značnou hmotnost a tudíž i spotřebu elektřiny.

Celé je to složité

Všechna uvedená čísla pochází z amerického trhu a tamní realita se poněkud liší od té evropské. Zejména kvůli cenám paliv, které tam jsou obecně nižší. Při podobném srovnání v naší realitě ale také není situace úplně jednoznačná. Doby, kdy tuzemští provozovatelé umožňovali dobíjení za symbolické ceny, skončily. Například u ČEZu tak při využití nejrychlejšího nabíjení platí registrovaný zákazník 18 Kč/kWh. Dobití například Škody Enyaq iV 60 vybité úplně do nuly by pak znamenalo 1044 Kč. Udávaný dojezd je až 395 km, takže se bavíme o ceně 2,6 Kč/km. Naproti tomu Kodiaq s dvoulitrovým dieselem má udávanou spotřebu 6,3 l/100 km. Při ceně 40 Kč za litr nafty nám tak vychází 2,5 Kč/km. Při nabíjení na rychlonabíječkách v zahraničích pak snadno můžete narazit na takové ceny, kdy vám nakonec vyjde u elektromobilu jeden kilometr na 4 Kč.

Celé to ukazuje především na fakt, jak moc složité je dopracovat se k nějakému univerzálnímu závěru co do otázky těchto nákladů. Nejlepší je samozřejmě dobíjet doma ze solárních panelů, ale ty vám zvýší vstupní investici do tohoto druhu mobility, která je už sama o sobě dost vysoká. Hodně také záleží na tom, kde přesně budete nabíjet, protože čím rychlejší nabíječka, tím vyšší ceny. Elektromobily mají zkrátka mnoho výhod, ale ekonomickou výhodu nelze uplatňovat obecně. Což nakonec potvrzuje i zmíněná americká studie.

Zdroj: Anderson Economic Group