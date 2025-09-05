Závan zdravého rozumu z Německa. Některé úseky omezené na 30 km/h byly zrušeny. Vrací se padesátka

Zatímco v minulosti se neustále mluvilo o tom, které další evropské město zavádí plošné omezení na 30 km/h, přičemž často šlo o úseky, kde taková věc neměla smysl, dnes se zdá, že se vrací zdravý rozum. Minimálně v Berlíně dřívější rozhodnutí kolem třicítky ve městě přehodnotili a na některá místa zase vrací zpátky padesátku.
Se znečištěním nejsou problémy
Omezení na 30 km/h se zavádělo nejen kvůli bezpečnosti, ale také kvůli produkci emisí. Zastupitelé za CDU, která má v Berlíně většinu, před časem rozhodli, že na některých takto omezených silnicích problémy se znečištěním nejsou a tím pádem je možné vrátit se zpět ke standardnímu městskému limitu 50 km/h.
Vyjádřeno přesnými čísly, v Berlíně bylo na 30 km/h omezeno 41 úseků. Po aktuální změně zůstane třicítka jen v osmnácti z nich. Jinak řečeno, na většinu takovýchto úseků se vrací padesátka.
Rozhodnutí zrušit v berlínských ulicích omezení na 30 km/h vyvolalo vlnu kritiky. Německá média píší zejména o kritice ze strany sociálních demokratů (SPD). Podle nich CDU dává přednost pohybu před bezpečností.
Záměr zavést plošnou třicítku se v minulosti objevil i v Praze, ale naštěstí neprošel. Důvodem tehdy byla skutečnost, že o omezení rychlosti na 30 km/h si mohou rozhodovat jednotlivé městské části pro své konkrétní úseky a není tudíž potřeba dělat plošné opatření.
Zdroj: HAK