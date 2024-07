Zásady bezpečného cestování na prázdninové výlety: Ministerstvo radí, jak se vyhnout potížím

Prázdninové cestování tradičně přináší řadu komplikací. Na dálnicích bývá hustší provoz, řidiči vyráží na delší trasy, horké počasí zvyšuje únavu a na silnicích nižších tříd se pohybují ve větší míře cyklisté nebo motorkáři. Letní prázdniny jsou zkrátka rizikovým obdobím, což připomíná také tuzemské ministerstvo dopravy a BESIP. Pro co nejlepší průběh prázdnin proto byla nachystána některá opatření a zároveň ministerstvo připomnělo základní pravidla, díky kterým by se měli řidiči vyhnout potížím.

„Prázdninové měsíce patří z pohledu tragických následků nehod k těm nejrizikovějším. Proto chceme řidičům připomínat zásady bezpečné jízdy, jejichž dodržování jim pomůže dostat se na dovolenou včas a bez nehody. Jezdit pomaleji je mnohdy rychlejší cesta k cíli, než zbytečně spěchat a riskovat. Mezi zásady, které chceme řidičům připomínat patří také udržovat bezpečný odstup, poutat se a nedržet v ruce telefon,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Zprávy na informačních tabulích i zvýšený dohled

V dopravních špičkách budou na informačních tabulích zobrazeny dopravně-bezpečnostní hesla známá i ze zahraničních dálnic, která připomínají základní pravidla: dodržuj rychlost, udržuj odstup, nedrž telefon a jezdi vpravo. Spolu s anglickou variantou budou tyto nápisy na infotabulích v případě, že nebude potřeba zobrazovat důležitější informaci o aktuální provozu.





Od ledna letošního roku také funguje Centrální dispečink odtahů ŘSD, který má zefektivnit a urychlit odstraňování nehod a překážek na dálnicích. „Na dálniční síti máme dvacítku středisek, kde je 24 hodin denně v pohotovosti naše asistenční služba a dispečer. Jakmile se dostanete na dálnici do nesnází nebo při nehodě vyjíždíme se zajištěním a pomocí, případně na místo vyráží i odtahová služba s garantovanou dobou dojezdu a odpovídající technikou,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Kromě preventivních akcí bude v rizikové dny a časy zvýšený dohled policistů dopravní a pořádkové policie, kteří se zaměří na dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, technický stav vozidel a také kontrolu dodržování zákazů předjíždění nákladních automobilů.

Pět tipů pro bezpečný provoz

Většinou jde o obecně známá pravidla, ale opakování nikdy neuškodí. Co tedy podle ministerstva dopravy mají řidiči dělat, aby bezpečně dorazili do cíle?

Měli by zpomalit a neměli by spěchat. Zejména na mokru, v místech s hustým provozem a tam, kde se vyskytují chodci. Měli by se soustředit na řízení a ne na telefon, což je obecná bolest dnešní doby. Neměli by přemáhat únavu. Při cestách na prázdniny přece nejde o to dostat se do cíle co nejdříve. Nějaká ta pauza navíc nikoho nezabije, mikrospánek naopak ano. Měli by dodržovat bezpečný odstup. A rozhodně by se měli poutat na všech sedadlech. Udělat si pohodlí odložením nohou na palubní desku je pak také hodně špatný nápad.

Pět tipů pro plynulý provoz

A pak tu máme ještě dalších pět tipů, díky kterým pomůžete zvýšit plynulost provozu. I to je hodně důležité. Nikdo nechce trčet v zácpě. Takže, co by měli řidiči udělat pro plynulost provozu?

Měli by si naplánovat cestu předem, a to včetně vhodných časů. Vyhnete se kolonám. Měli by jezdit vpravo. Ano, pro mnohé je to pořád velmi překvapující skutečnost, nicméně levý dálniční pruh opravdu slouží POUZE pro předjíždění. Není určen pro ploužení se na tempomat rychlostí 120 km/h. Měli by dodržovat pravidlo zipu. I tohle je jednoduchá věc, ale spousta lidí raději vytvoří obří kolonu v pravém pruhu, než aby dojeli až k místu zúžení a pak se zařadili. Měli by pamatovat na záchranářskou uličku. Protože když je někde vpředu na dálnici problém, musí se tam záchranné složky v první řadě nějak dostat. Měli by v omezeních jezdit plynule a dbát zvýšené pozornosti, protože v omezeních se často pohybují silničáři a případná nehoda ve zúžení také dokáže způsobit obrovské komplikace.

Tipy, jak se správně chovat při cestách nejen na dovolenou, najdete také na přiložených videích.

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: MDČR