Záhada sněžného obra: Příběh ztraceného Snow Cruiseru, se kterým chtěli Američané pokořit Jižní pól

Příběh Snow Cruiseru se datuje od třicátých let, kdy jeho projekt začal připravovat americký vědec a polární badatel Thomas Poulter. Vozidlo podle jeho plánu skutečně vzniklo a v roce 1939 se vydalo na cestu na Antarktidu. Tam se s jeho pomocí tým badatelů pokoušel neúspěšně dorazit až k Jižnímu pólu.

Celou story Snow Cruiseru jsme na stránkách Autobible podrobně popsali už před časem, nyní jsme se ale celou story převézt do podoby krátkého videodokumentu. Sesbírali jsme všechny možné dobové dokumenty a nahrávky, abychom příběh co nejlépe zrekonstruovali. Vzbuzuje totiž pořád zájem o to, co se s obřím červeným strojem nakonec stalo.

Jeho posádka ho opustila v roce 1941. Po válce stroj našla a prozkoumala jiná americká expedice. Nakonec v roce 1958 americké námořnictvo ze strachu před ukořistěním nepřítelem ze SSSR pomocí buldozerů zahrnulo sněhem do výšky několika metrů. Od té doby Snow Cruiser nikdo nespatřil.

Dokument si můžete pustit přímo zde: