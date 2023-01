Zadokolka a manuál? Ne, zákazníci BMW loni zdaleka nejvíce kupovali velké SUV s automatem a pohonem xDrive

Automobilka BMW oznámila prodejní výsledky za rok 2022. Na našem trhu bylo celkově registrováno 4624 vozů této značky, což BMW řadí v prémiovém segmentu na druhé místo za Mercedes. Meziročně jde o pokles o 5,8 %. To ale nakonec není vzhledem k celé řadě problémů uplynulého roku vůbec špatné.

BMW je mnohými nadšenci vnímáno jako značka spojená se zábavným řízením a hlavně s auty klasické koncepce s motorem uloženým předu podélně, manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Takové vozy i v dnešní době BMW pořád nabízí, ale těžiště prodeje leží někde úplně jinde a loňský rok to opět potvrdil. Zdaleka nejprodávanějším modelem BMW byla na našem trhu X5 s výsledkem 949 nově registrovaných vozů. Na druhém místě následuje se značným odstupem řada 3 (431 kusů) a na třetí příčce řada 5 (408 kusů).

Proti tradicím jde zájem zákazníků i co do volby pohonu všech kol. Loni na našem trhu mělo pohon obou náprav 79,4 % prodaných BMW. Souvisí to i s tím, že více než polovina (55 %) zájemců vybrala z nabídky vůz spadající mezi crossovery. Pro zajímavost, zájem o auta s manuální převodovkou trvale klesá, a to i u těch sportovních. V případě BMW M3/M4 měla manuál pouhá dvě procenta automobilů.

BMW M4 byl mimochodem loni nejprodávanější emkový model. Loni bylo u nás prodáno 74 kusů. Celkově automobilka prodala 251 automobilů spadajících do řady M. Letos by to mělo být ještě více, protože do prodeje míří M3 s karoserií kombi, nová M2 a také obří plug-in hybrid XM. S ním se sice čeští zákazníci ještě svézt nemohli, ale auta přidělená na náš trh pro letošní rok už jsou vyprodaná. Zákazníky zaujaly i elektromobily, kterých BMW celkově v roce 2022 prodalo 207. Nejlépe si vedl crossover iX (78 kusů) a i4 (65 kusů).

Co se chystá v roce 2023?

Nadcházející rok bude pro BMW velmi bohatý. Kromě zmíněných novinek v podobě M3 Touring, M2 nové generace a XM přijde také i4 ve verzi 35, modernizace X5/X6, M3 CS a ve druhé polovině roku nová řada 5. Na trh rovněž dorazí elektrický Rolls-Royce Spectre, nové elektromobily značky Mini a ti šťastnější dostanou i limitované BMW 3.0 CSL. Bohužel zájem v jiných zemích byl takový, že do ČR nezamíří ani jeden exemplář.