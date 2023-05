Žádná Škoda, Čechy může k elektromobilitě přitáhnout MG. Hatchback MG4 má moderní techniku a mimořádně zajímavou cenu

Český trh je co do podílu elektromobilů na nově prodaných autech na samotném chvostu celé Evropy. Důvodem není pouze nedůvěra lidí v nastupující druh pohonu, ale vysoká cena elektrických aut. Spousta uživatelů se navíc z pochopitelných důvodů jaksi brání přijmout elektrické dogma „denně stejně ujedete 60 km, takže auto s velkým dojezdem nepotřebujete,“ jak to často říkají zastánci bateriových vozů. Jenže na trh teď vstupuje model MG4, který za velice zajímavé peníze nabízí solidní dojezd a moderní techniku.

Kompletní ceník zatím k dispozici není, MG ho zveřejní 1. června, kdy oficiálně startuje také tuzemský prodej. Známé jsou ale základní ceny. Nejlevnější provedení Emotion stojí 779 960 Kč, vyšší úroveň Elegance vyjde na 884 940 Kč. V obou případech jde o pevně dané specifikace, které se vzájemně liší kapacitou akumulátoru. Příplatky nejsou v podstatě možné. Přidávat lze pouze příslušenství montované dodatečně. Časem dorazí ještě vrcholná výbava Luxury.

Štika v elektrickém rybníce

Právě ceny jsou důvodem, proč MG4 budí značný rozruchu dokonce i v ČR, přestože to je elektromobil. Velikostně jde o vůz podobný Golfu, přičemž ten v kombinaci s automatem pořídíte od 717 900 Kč. Takové auto bude mít litrový tříválec a výkon 110 koní. Základní MG4 má ale 170 koní, solidní výbavu a dojezd 350 km díky 51kWh baterii. Čínský hatchback tedy má určitý potenciál konkurovat dokonce i klasickým motorům, v kontextu u nás prodávaných elektromobilů je to pak hotové cenové sci-fi.

Pro představu: Základní ID.3 nabízené u nás má výkon 204 k, lepší dojezd, ale cenu od 1 110 900 Kč. Kona Electric stojí 849 990 Kč, jenže jde o základní verzi Smart, která má jen 136 koní a 39,2kWh baterii. Výkonnější varianta s 64kWh akumulátorem také stojí přes milion. U Peugeotu dostane za 850 tisíc základní elektrickou 208, a to se bavíme o akční ceně.

MG4 tak přichází na trh nejen coby jeden z těch vůbec nejdostupnějších elektromobilů, ale také jako auto, které za rozumné peníze nabízí moderní techniku. „Čtyřka“ je totiž postavena na nové skateboardové platformě čínského koncernu SAIC vytvořené přímo pro elektromobily. Není to přestavěný starší model, jako třeba MG ZS EV. Je to něco podobného jako koncernová technika MEB, navíc s bateriemi od společnosti CATL, které používají i evropské značky včetně BMW. Proto také MG4 nabízí všechny obvyklé elektromobilní vymoženosti včetně systému V2L, kdy pomocí speciálního adaptéru lze používat trakční baterii pro napájení všemožných zařízení od pračky přes sekačku až po televizi nebo sekačku. Limitem je výkon 2,2 kW.

Pouze zadokolka, prozatím

O přítomnosti moderní techniky svědčí i pohon zadních kol, který se týká obou variant. Obě verze také používají stejně velký (pokud jde o rozměry) akumulátor. Ten vyniká velmi nízkou výškou (pouze 110 mm), kterou umožňuje netradiční uspořádání článků naležato. Obvykle články v akumulátoru „stojí“. Menší kapacita základní verze je daná chemickým složením kombinujícím lithium, železo a fosfát. Lepší akumulátor používá nikl, mangan a kobalt.

Elektromotor je stejný pro obě varianty. V prvním případě systém produkuje 170 k, v tom druhém 204 k. Dojezd MG4 vybaveného lepší baterií je 450 km, chystaná výbava Luxury má dojezd 435 km. Pro úplnost, funkce V2L se bude týkat právě jen vrcholného stupně výbavy, k dostání za příplatek pro nižší výbavy nebude, což je škoda.

Automobilka MG slibuje také prostorný a kvalitně zpracovaný interiér, zavazadelník má objem 363 l, po sklopení zadních opěradel to je 1177 l. Těšit se máme na kvalitní jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm i propracovaným podvozkem využívajícím díly vyrobené z hliníkové slitiny. Nechybí řada asistenčních systémů nebo aplikace pro vzdálený přístup do vozu. České zastoupení pak nabídne také nabíjecí karty. Kromě vrcholné úrovně Luxury, které bude mimochodem jako jediné k dispozici i s reklamní oranžovou karoserií, se časem dočkáme dokonce verze s dvojicí motorů a tedy pohonem všech kol.

MG4 už zaujalo v západní Evropě, kde se prodává velmi dobře a nemalý potenciál má patrně i na českém trhu. Dokazuje to například zájem o testovací jízdy. Televizní kampaň odstartovala spolu se zahájením hokejového šampionátu a dnes už eviduje tuzemské zastoupení více než sto zájemců o testovací jízdu. Zákazníky by pak kromě zajímavé ceny a moderní techniky mohla přesvědčit i sedmiletá záruka.