Test Škoda Enyaq iV RS: Čtyřkolková verze ve sportovním overalu klame tělem

Donedávna byla vrcholem nabídky řady Enyaq verze Sportline iV 80× s pohonem všech kol, baterií s využitelnou kapacitou 77 kWh (celková je 82 kWh) a výkonem 265 koní. U verze RS ale dostanete ještě „nášup“ dalších 34 koní. Plný výkon je ovšem k dispozici jen po dobu 30 sekund v jakési funkci overboost, a jen pokud máte dostatečně nabitou baterii.

Oproti Sportlinu si za to, ale i lepší výbavu a punc „něčeho speciálního“, připlatíte 100 000 Kč. Tedy pokud nelitujete přihodit k tučným 1 644 900 Kč dalších 60 000 Kč za verzi Coupé se splývavou zádí, což je nejdražší sériově vyráběná Škoda současnosti. Dráž vyjde s logem okřídleného šípu jen soutěžní speciál Fabia RS Rally2 za zhruba 5 milionů korun.

„Diskotéka“ na kolech

Speciálně pro verzi RS vyhrazená světle zelená barva Mamba Green (je v nabídce i u Octavie RS) svítí na silnici jako neon. A navíc tento model „cení zuby“ – standardně totiž má takzvanou Crystal Face, mřížku mezi světlomety tvořenou průhlednými a osvětlenými vertikálními lamelami. Efektní věc, ale pro leckoho to už může být až moc velká „diskotéka“.

Speciálně pro verzi RS vyhrazená světle zelená barva Mamba Green svítí na silnici jako neon

Geny RS se projevují i v interiéru. Nejsportovnější elektrické SUV značky Škoda má mimo jiné černý semiš na palubní desce a lišty se vzhledem uhlíkových vláken, stejně jako sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, černý strop a tříramenný sportovní volant. To vše vytváří pocit prémiového auta.

Interiér i díky tomu působí opravdu špičkově. Kabina Enyaqu je navíc prostorná a i zadní sedadla dobře podpírají tělo. Před volantem je jen miniaturní kaplička s 5,3palcovým displejem s jen základními údaji. U verze RS ale dostanete standardně head-up displej, který kromě obvyklých údajů zobrazuje i výrazné naváděcí šipky navigace.

Velký třináctipalcový středový displej, který je hlavní informační platformou auta, je příjemně vysoko. Zorientovat se v bohatém menu s celou škálou možností chvíli trvá. Naštěstí pod displejem zbylo i pár tlačítek pro rychlý přístup ke klimatizaci či volbě jízdních módů. Enyaq sice má klasické startovací tlačítko, k oživení vozu ale stačí pouze sešlápnout brzdový pedál a zvolit malým přepínačem na středové konzole příslušný jízdní režim. Stejně rychlé je i opuštění vozu po dojetí do cíle, kdy stačí jen zatáhnout za tlačítko ruční brzdy.

Mamba, která nekouše

Verze RS je více „přilepená“ k silnici. Vpředu je ve srovnání se standardním Enyaqem o 15 mm nižší a vzadu o 10 mm. Zvláště s příplatkovými 21“ koly působí elektrická Škoda opravdu impozantně. Velká kola jsou ale znát z pohybů karoserie, rázy však spíš slyšíte, než je cítíte, a to přesto, že pneumatiky mají velmi nízký profil. Je to z velké části i zásluhou příplatkových adaptivních tlumičů, které eliminují nevýhody tužšího odpružení.

RS je vlastně verze 80× převlečená do sportovního overalu. Z klidu na 100 km/h vystřelí za 6,5 s, což je mimochodem o 0,8 s lepší hodnota, než za jakou tuto disciplínu zvládne plug-in hybridní Octavia iV RS. A je to stejná hodnota jako u Kodiaqu RS, který vyjde o čtvrt milionu levněji a umí jet až 234 km/h. To Enyaq iV RS má povolenou nejvyšší rychlost 180 km/h, což je ale o 20 km/h více než u slabších motorizací.

Semiš na palubní desce a lišty se vzhledem uhlíkových vláken spolu se sportovní sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami dodává Enyaqu prémiový nádech

Při jízdě působí Enyaq iV RS těžkopádně. U prázdného auta máte pocit, že řídíte naloženou dodávku. Tento pocit ještě jakoby umocňovaly obří vnější zpětná zrcátka. S provozní hmotností téměř 2,3 tuny je to opravdový pořízek. Díky bateriím v podlaze je ale těžiště velmi nízko a karoserie se téměř nenaklání. Stabilizační systém je nastavený dobře. Řízení je ale umělé, jen ve sportovním režimu trochu ztuhne, ale odezva je stále slabá.

V režimu D tato elektrická Škoda dokáže velmi účinně plachtit. Mód jízdy B pro silnou rekuperaci umožňuje v podstatě jízdu za použití jednoho pedálu, ve třech krocích se k ní dostanete i prostřednictvím pádel pod volantem. Enyaq si ale může nastavovat rekuperaci sám ve spolupráci s adaptivním radarem a navigací. Brzdy přichází ke slovu jen při razantním brzdění. Není bez zajímavosti, že si i tato verze v pohodě vystačí s bubnovými brzdami na zadních kolech, stejně jako staré škodovky.

Kombinovaná spotřeba v rozmezí 17 až 18 kWh/100 km, to je hodnota, které se přiblížíte s lehkou nohou při slabém provozu ve městě za mírných jarních teplot. Běžná jízda v kombinovaném provozu znamená „odběr“ 22 kWh/100 km. Dojezd se podle teploty, podmínek a stylu jízdy pohybuje od zhruba 300 do 500 km. V našem případě to bylo 360 km. V zimě to bude mnohem horší. A tehdy může pomoci tepelné čerpadlo, za které si ale i u této top verze musíte připlatit nijak nízkých 30 500 Kč.

Zavazadelník pojme 585 l zavazadel, po sklopení opěradel zadních sedadel do roviny je k dispozici solidních 1710 l

Jen verze výbavy

Nabíjení stejnosměrným proudem je možné maximálním výkonem 135 kW, takže akumulátor lze v ideálním případě dobít výkonem z 10 na 80 procent své kapacity za 36 minut. Na tuzemských nejrozšířenějších stanicích s výkonem 50 kW to trvá přibližně hodinu a čtvrt. Palubní nabíječka s výkonem 11 kW zvládne dobít z třífázové 16A zásuvky z nuly do plna za 8 a čtvrt hodiny. Z obyčejné zásuvky by doplňování energie trvalo 39 a půl hodiny.

Pod kapotou Enyaq, stejně jako koncernoví sourozenci, postrádá frunk, kam by se daly uložit alespoň kabely. Pro ty je ale rezervované místo pod podlahou zavazadlového prostoru. Kufrům a taškám tedy nepřekáží. Nabízených 585 litrů potěší, stejně jako 1710 l po sklopení opěradel zadních sedadel do roviny. Více než o sportovní model se v případě verze RS jedná jen o verzi výbavy, která má vzbuzovat sportovní pocit. Ten si trochu užijete jen zásluhou zrychlení v přímce. A to je možná trochu zklamání.

V zatáčkách si s tímto autem příliš zábavy neužijete. Spíše než řidičské auto je verze RS v podstatě jen rychlejší a vizuálně atraktivnější variantou pro odlišení od běžnějších služebních Enyaqů různých bank a energetických firem. S ohledem na svoji prostornost je Enyaq ideálním rodinným vozem s kvalitně provedeným interiérem, který mu mohou mnozí konkurenti závidět.

U dobře vybavené verze RS se ovšem blížíte ceně mnohem sportovněji nadané, ale méně praktické Kie EV6 GT (necelých 1,8 mil Kč) s téměř dvojnásobným výkonem (585 koní). Za podobné peníze jako mladoboleslavský model lze pořídit také sportovněji založený Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya nebo technicky identický Volkswagen ID.4 GTX. Rychlý Enyaq ale něco do sebe má, obzvlášť v té jedovaté zelené.

+ Design, prostorná a luxusně provedená kabina, pohodlná sedadla, objem zavazadlového prostoru, několik možností rekuperace - Cena, tepelné čerpadlo až za příplatek, vysoká hmotnost a z toho plynoucí těžkopádný jízdní projev, uměle působící řízení