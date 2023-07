Z lowcostové značky až na motoristický vrchol: Dacia míří na Dakar se špičkovou technikou i špičkovým jezdcem

Příběh značky Dacia je bez přehánění fascinující. Není to zas až tak dávno, co začala pod taktovkou Renaultu produkovat levné automobily, jejichž ambicí bylo oslovit především východní trhy. Třeba takový Duster se původně do západní Evropy dostat vůbec neměl. Jenže zdejší zákazníci si moderní Dacie rychle oblíbili, Sandero okupuje přední příčky nejprodávanějších aut v Evropě a teď přišla zpráva o tom, že se značka Dacia vypraví na legendární Dakar. A jak vyplývá z oficiální tiskové zprávy, ambice rozhodně nemá malé.

Tisková zpráva zatím mluví spíše obecně a oznamuje jen základní fakta. Tak především, od příštího roku začne za Dacii závodit Sébastien Loeb a španělská závodnice Cristina Gutiérrez Herrero. Oba dva už mají s dálkovými soutěžemi bohaté zkušenosti a oba dva za sebou mají také spoustu úspěchů.

S čím přesně značka Dacia do dálkových soutěží vyrazí, to zatím neoznámila. Pouze uvedla, že o závodní náčiní se postará britský tým Prodrive, přičemž tovární speciály budou spalovat syntetická paliva. Je tak docela dobře možné, že v základu půjde o podobný vůz, s jakým jel Sébastien Leob na posledním Dakaru v rámci týmu Bahrain Raid Xtreme. Bugina připomínající svými tvary Jaguar F-Type pochází právě od Prodrivu. Dakarské speciály nejvyšší kategorie nemají obvykle vůbec nic společného se sériovými auty, takže v zásadě stačí upravit vnější karoserii a může z toho být třeba vůz připomínající Duster nebo chystaný Bigster.

První testovací závod si Dacia naplánovala na příští rok na marockou rallye. Naplno začne závodit v rámci World Rally-Raid Championship od sezony 2025. Tento šampionát začíná dakarskou rallye, takže bychom měli Dacii vidět na přespříštím ročníku Dakaru.

Duster už se na Dakaru ukázal

Z evropského pohledu je účast značky Dacia na Dakaru velmi zajímavá, faktem ale je, že pro Renault nejde o úplnou novinku. Závodní Duster už se na startu objevil opakovaně, protože ale šlo o brazilskou pobočku automobilky, Duster závodil s logem značky Renault. Tento starší dakarský speciál si můžete prohlédnout v přiložené galerii.