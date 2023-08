Vyzkoušeli jsme fantastický Jaguar F-Type P450 75 Edition. A bylo nám z toho smutno

Jaguar F-Type je vlastně staré auto vybavené v případě pětilitrového osmiválce starým motorem. S karoserií roadster se tento model představil už v roce 2012, první novináři se svezli v roce následujícím. Kořeny pětilitrového osmiválce označeného jako AJ-V8 pro změnu sahají až někdy do devadesátých let. Příběh obou těch mimořádně zajímavých věcí ale dospěl do svého trochu hořkého konce. Pětilitr se přestává vyrábět a F-Type si jako nový objednáte nejpozději před Vánocemi.

On totiž do svého konce dospěl i Jaguar, jak ho známe celá dlouhá desetiletí. Sportovně orientovaná britská značka totiž nezažívá lehké časy a na rozdíl od BMW nebo Mercedesu si nemůže dovolit čekat, jak se vyvine situace kolem elektromobilů a paralelně vyvíjet spalovací auta i elektromobily. Dnes se z mnoha důvodů zdá býti perspektivnějšími bateriové vozy, a tak v Británii na nic nečekají a od roku 2025 se z Jaguaru stane značka prodávající výhradně auta do zásuvky. Jako rozlučka s érou spalovacích motorů posloužil právě F-Type v testovaném provedení 75 Edition.

Možná si zasloužil více

Edice představená loni na podzim má připomínat 75 let sportovních automobilů značky Jaguar a současně připomíná konec spalovacích motorů. Jaguar rovnou oznámil, že žádné další auto osazené touto tradiční technikou už neudělá. Člověk se nemůže ubránit dojmu, že tento bezesporu historický moment by si zasloužil nějakou mnohem větší bombu. Něco jako byl Project 7 nebo neskutečný sedan Project 8. Mám ale takové tušení, že v současné situaci na to asi nejsou peníze.

Nebýt té speciální zelené, budete si myslet, že je to F-Type jako kterýkoliv jiný. Jenže tohle je britská rozlučka se spalovacími motory. Upřímně? Tenhle historický moment by si asi zasloužil přece jen něco výraznějšího Autor: Lukáš Dittrich

Rozlučka se spalovacím motorem tak je velmi decentní. F-Type z této edice může (ale také nemusí) mít speciální zelený lak, který vidíte na fotkách, černá kola, na blatnících jsou malé plaketky se siluetou F-Type no a to je zhruba všechno. Edice 75 je k dostání výhradně s osmiválcovými motory jako P450 a R, které má 575 koní. Vybírat lze mezi testovaným kupé a roadsterem.





A stejně je to nádhera

Jaguar F-Type je krásné auto. Ten původní z let 2012/2013 už dnes své roky nezapře, pokud ho někde potkáte, ale modernizace z roku 2019 dala tomu stejnému autu značně nadčasový vzhled, takže i dnes je F-Type bez přehánění nádherný a spousta lidí se za ním otočí. Jeho klasický uhlazený vzhled má své kouzlo a ta zelená mu sluší.

Naopak interiér celé ty roky působení na trhu bude zapírat jen těžko. Je sice potažený krásnou kůží a má velmi solidní zpracování, grafika displejů je ale již za zenitem a roztomile malý infotainment zrovna tak. Jenže ono to pořád funguje velmi dobře. Velké otočné ovladače, pár tlačítek i hrazda striktně oddělující prostor pro řidiče od prostoru pro spolujezdce, tohle všechno dělá řízení auta jednoduchým. Nikde nic nehledáte a nikde nic neruší.

Celkově elegantní pojetí vnějšího designu i kabiny pak podtrhují parádní sportovní sedačky a naprosto klasicky tvarovaný volant. Sedí se samozřejmě velmi nízko, skoro až u zadní nápravy, a před vámi se rozléhá obrovská hliníková kapota zasahující v rámci snahy o minimalizaci spár hluboko do blatníků.

Koncert pro osm válců

Pětilitrový osmiválec byl vždycky jedním z velkých trumfů Jaguaru F-Type. Už v minulosti jste mohli hledat na trhu kompresorem přeplňovaný motor lupou a měli byste problém, dnes už je tato koncepce skoro unikát. Právě velký objem a plnění kompresorem dává motoru zvláštní kouzlo. Motor je to hrubší a jeho projev je velmi lineární. Trochu se podobá atmosférickým jednotkám.

U Jaguaru si dávali hodně záležet na tom, aby to celé podpořili patřičným zvukovým projevem. V prvních letech výroby F-Type dělal normální bordel. Stačilo jen trochu pohladit plyn a z výfuků se ozývaly hrozné věci. Britské kupé/roadster křičel na všechny strany a do éteru vysílal neuvěřitelné salvy nespáleného benzinu. Někdy to možná bylo snad až moc.

Jenže jak léta ubíhala, bylo nutné přidávat různé filtry a zvukový projev se trochu uklidnil. Dnes už F-Type takový divoký koncert při běžném tempu nepředvádí, ale pořád bezpečně poznáte, že má pod kapotou solidní stádo koní. A když přitlačíte na pilu a přejdete do vyloženě sportovního tempa, zjistíte, že tahle stránka věci tu pořád je. F-Type pouze servíruje zvukové emoce tehdy, když to dává smysl, tedy když jedete naplno. Husí kůži z toho budete mít pořád.

Berte slabší osmiválec

F-Type dokázal hned při svém příchodu na trh zaujmout i jízdními vlastnostmi, ale nikdy to nebyl ten úplně nejrychlejší a nejsportovnější automobil na trhu. Pozice Porsche 911 zůstala neohrožena. Jaguar ladil svůj příspěvek do této automobilové kategorie spíše jako GT, které by mělo být také dostatečně pohodlné pro běžné cesty. Asi proto se mi vždycky ze všeho nejvíc líbily první kompresorem plněné šestiválce.

Dvě dvojité koncovky výfuku nasměrované vzhůru se hrdě hlásí k přítomnosti skvělého spalovacího motoru. Oproti minulosti je zvukový projev auta přece jen decentnější, při plném tempu se ale F-Type pořád dokáže hodně hlasitě přihlásit o slovo Autor: Lukáš Dittrich

Ty už dnes v nabídce nenajdete a také ten osmiválec oproti prvním létům na trhu trochu ubral. Dnes má ve své základní verzi 450 koní. A víte co? Ono to bohatě stačí. Verze R je samozřejmě rychlejší, ale supersport z tohoto auta nikdy nebude. Navíc P450 lze dostat i jako obyčejnou zadokolku, zatímco R má vždy pohon všech kol. A kombinace 450 koní, pohonu zadní nápravy a elektronicky řízeného diferenciálu je pro zábavné svezení jedním slovem skvělá.

F-Type je kvůli svému charakteru GT trochu měkčí. Na první dobrou to nepoznáte, ale jakmile se vydáte vstříc okreskám ve vyšším tempu, karoserie se začne trochu houpat a naklánět. Je to ale prostě vlastnost, která na okreskách rozhodně ničemu nevadí. F-Type je skvěle čitelný, pořád příjemně přetáčivý a v zatáčkách velice jistý. Jako bonus dostanete schopnost vyžehlit i rozmlácené české okresky.

No a když si dáte nějaké ty prázdné široké komunikace někdy v sobotu ráno, kdy lze delší dobu jet blíže limitu auta, bude se vám z vědomí jeho definitivního odchodu chtít brečet. Zábavné svezení doprovázené charakterním zvukem osmiválce kombinujícího hrubé tóny linoucí se z výfuku se svištěním kompresoru, to je něco, co si člověk zapamatuje.

Ani interiér rozlučkové edice nic moc speciálního nenabízí, za to má prvotřídní ergonomii, pěkné kožené čalounění a při běžné jízdě je příjemně tichý Autor: Lukáš Dittrich

V nejlepším končíme

F-Type P450 v klasické zadokolkové verzi je prostě skvělé auto. Pokud se Jaguar chtěl držet hesla „v nejlepším se má přestat“, pak se mu to rozhodně povedlo. Jsem upřímně zvědav, co přinese přechod do elektrické éry v podání této britské značky. Ze zákulisí vím, že auta budou určitě rychlejší než tento F-Type, velmi pravděpodobně budou i krásná. Speciálně na F-Type se mi ale líbil jeho svým způsobem jasně daný charakter podpořený nevšedním motorem. A nejsem si jistý, jestli se podaří u elektromobilů na toto navázat.

Jenže pro Jaguar není důležité, čím si jsem jistý, nebo ne, musí hlavně zase začít prodávat svá auta. Prosadit se v konkurenci okořeněné úplně novými jmény původem z Číny nebude nic lehkého. Moc bych si přál, aby 75 let trvající historie britských sporťáků měla další úspěšnou kapitolu, ale kdybych nebyl chudý motoristický novinář, asi bych raději na elektrické následovníky nečekal a pro jistotu si ještě koupil starý dobrý F-Type s osmiválcem.

+ Skvělý motor, výborné jízdní vlastnosti, zvuk, komfort na delší cesty, překvapivě nízká spotřeba při klidné jízdě - Poslední sportovní Jaguar se spalovacím motorem, brzy nebude k dispozici