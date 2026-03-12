Menu Zavřít

Vozový park se mění, ale nejčastější porucha zůstává. Téměř polovina všech zásahů asistenční služby má pořád jedinou příčinu

Ojetiny
Jakub Bartek
12.03.2026
Autor: David M. Bodlák

Německý ADAC zveřejnil statistiky výjezdů své asistenční služby za rok 2025. Narostl počet zásahů u elektromobilů a u plug-in hybridů, ale nejčastější příčina výjezdů zůstává stále stejná. Technici pomáhají řidičům na silnicích řešit téměř v polovině případů vadnou 12V baterii. 

Takzvaní „žlutí andělé“ provedli za rok 2025 celkem 3,7 milionu oprav. Asistenční služba německého autoklubu tak byla volána více než 10 000krát denně. Ve srovnání s rokem 2024 to představuje nárůst o více než 60 tisíc případů. Oproti minulosti logicky narůstá počet výjezdů k elektromobilům nebo plug-in hybridům, zajímavé ale je, že z celkového pohledu se přesto nemění hlavní důvod, proč řidiči asistenční službu volají. 

Hlavní problém: 12V baterie

Tradičním důvodem, proč řidiči potřebují asistenci, jsou problémy kolem klasické 12V baterie. Toto se s přibývajícím počtem elektromobilů v provozu nemění (naopak počet případů narůstá), protože i elektromobilů se tyto problémy týkají. Z laického pohledu to může vypadat zvláštně, ale i elektrické auto tuto běžnou baterii má a pokud se mu vybije, je to problém, přestože si elektromobil veze desítky kWh v trakční baterii. 

Potíže kolem autobaterie představovaly 45,4 % všech výjezdů. V předchozím roce připadalo na autobaterie 44,9 % výjezdů. Rekordním dnem z pohledu asistenční služby ADAC byl 29. prosinec a svůj podíl na tom měly právě baterie, protože to byl velmi chladný den. 

Až s větším odstupem následují problémy kolem vstřikování, zapalování nebo různých senzorů motoru (21,8 %). 

Přečtěte si také:

V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

Počet závad elektromobilů se zvyšuje

ADAC také píše, že ve statistikách roste počet výjezdů k čistě elektrickým a plug-in hybridním vozům. Důvody jsou dva. Elektrifikovaných automobilů přibývá a spolu s tím také platí, že tyto vozy stárnou. Ještě relativně nedávno platilo, že naprostá většina elektromobilů jsou zcela nová auta, ale dnes už v provozu jezdí klidně i desetileté bateriové stroje. 

K elektromobilům ADAC loni vyrazil v 50 445 případech, k plug-in hybridům to bylo skoro u 60 tisíc případů. Podle statistik vykazují obecně plug-in hybridy více závad než elektromobily. Oproti roku 2024 to je u elektromobilů o 15,5 procenta více, u plug-in hybridů jde o třináctiprocentní nárůst. 

Pro zajímavost, ADAC má také asistenci pro jízdní kola. Ta loni zasahovala skoro u dvaceti tisíc případů. Nejčastěji šlo pochopitelně o řešení defektu pneumatiky. 

Veškerá zmíněná čísla se týkají německého trhu. 

Zdroj: ADAC  

ČLÁNEK