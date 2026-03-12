Vozový park se mění, ale nejčastější porucha zůstává. Téměř polovina všech zásahů asistenční služby má pořád jedinou příčinu

Takzvaní „žlutí andělé“ provedli za rok 2025 celkem 3,7 milionu oprav. Asistenční služba německého autoklubu tak byla volána více než 10 000krát denně. Ve srovnání s rokem 2024 to představuje nárůst o více než 60 tisíc případů. Oproti minulosti logicky narůstá počet výjezdů k elektromobilům nebo plug-in hybridům, zajímavé ale je, že z celkového pohledu se přesto nemění hlavní důvod, proč řidiči asistenční službu volají.
Videodojmy: Audi e-tron
Hlavní problém: 12V baterie
Tradičním důvodem, proč řidiči potřebují asistenci, jsou problémy kolem klasické 12V baterie. Toto se s přibývajícím počtem elektromobilů v provozu nemění (naopak počet případů narůstá), protože i elektromobilů se tyto problémy týkají. Z laického pohledu to může vypadat zvláštně, ale i elektrické auto tuto běžnou baterii má a pokud se mu vybije, je to problém, přestože si elektromobil veze desítky kWh v trakční baterii.
Potíže kolem autobaterie představovaly 45,4 % všech výjezdů. V předchozím roce připadalo na autobaterie 44,9 % výjezdů. Rekordním dnem z pohledu asistenční služby ADAC byl 29. prosinec a svůj podíl na tom měly právě baterie, protože to byl velmi chladný den.
Až s větším odstupem následují problémy kolem vstřikování, zapalování nebo různých senzorů motoru (21,8 %).
Počet závad elektromobilů se zvyšuje
ADAC také píše, že ve statistikách roste počet výjezdů k čistě elektrickým a plug-in hybridním vozům. Důvody jsou dva. Elektrifikovaných automobilů přibývá a spolu s tím také platí, že tyto vozy stárnou. Ještě relativně nedávno platilo, že naprostá většina elektromobilů jsou zcela nová auta, ale dnes už v provozu jezdí klidně i desetileté bateriové stroje.
K elektromobilům ADAC loni vyrazil v 50 445 případech, k plug-in hybridům to bylo skoro u 60 tisíc případů. Podle statistik vykazují obecně plug-in hybridy více závad než elektromobily. Oproti roku 2024 to je u elektromobilů o 15,5 procenta více, u plug-in hybridů jde o třináctiprocentní nárůst.
Pro zajímavost, ADAC má také asistenci pro jízdní kola. Ta loni zasahovala skoro u dvaceti tisíc případů. Nejčastěji šlo pochopitelně o řešení defektu pneumatiky.
Veškerá zmíněná čísla se týkají německého trhu.
Zdroj: ADAC