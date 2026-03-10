Volvo ES90, první jízdní dojmy: Uklidňující elektromobilita, když si zvyknete na pár drobností

Volvo představilo svůj velký sedan ES90 téměř přesně před rokem, do prodeje na českém trhu se vůz dostal loni v září a dnes měli novináři možnost poprvé se krátce svézt. A tyhle první jízdy ukázaly, že automobilka uvedla na trh zajímavý elektromobil, který vyniká především komfortem. Zejména tehdy, pokud sáhnete po příplatkovém vzduchovém odpružení.
Video: Volvo ES90 na oficiální prezentaci
Pětimetrový sedan, ale vlastně liftback
Model ES90 přichází po crossoveru EX90, který měl být plnohodnotnou náhradou XC90, ale nakonec zákaznický zájem ukázal, že trh ještě ve velkém není úplně připraven na definitivní odstřižení od spalovacích motorů. Takže XC90 dostala několikátý facelift a paralelně jede vedle novější EX90. ES90 tak představuje alternativu pro zájemce, kteří elektromobil chtějí, chtějí i poměrně luxusní vůz, ale nepotřebují rovnou SUV.
ES90 je auto dlouhé přesně pět metrů, rozvor náprav má 3,1 m. Takto dlouhý rozvor přináší dost podélného místa v interiéru, ale jeho hlavním důvodem je prostor mezi nápravami v podlaze. Elektromobily obecně mají dlouhé rozvory proto, aby bylo kam uložit rozměrné baterie. A ES90 umí mít až 106kWh akumulátor.
Design nepřekvapí, protože navazuje na modely značky z poslední doby. Vzhledem k tomu, jak auto vypadá, možná zaujme fakt, že nejde o sedan. Vyklápí se celá zadní stěna i s oknem, takže jde o liftback. Jestli třeba v budoucnu přijde kombi, to lidé od Volva nechtěli ani naznačovat. Na druhou stranu kategorické „ne“ nezaznělo. A jak známo, možnosti stavby různých druhů karoserie na čistě elektrické platformě jsou velmi široké. Podívejte se na MG Cyberster…
Uhlazenou karoserii (nejaerodynamičtější v historii Volva) pak podtrhují zapuštěné kliky. Ty jsou elektronické, takže za ně stačí lehce zabrat a dveře se odjistí. Pokud by došlo k nehodě a auto bylo bez elektřiny, dveře se odblokují a kliky i z vnějšku fungují jako mechanické. Jedním z drobných a pro tradicionalisty otravných detailů pak je absence klasického klíčku. K ES90 dostanete kartu, případně „klíčenku“. Jinak je potřeba používat mobil. Pokud chcete auto otevřít na dálku, je potřeba použít právě telefon. Ani ta klíčenka totiž na sobě tlačítka pro odemčení nemá.
Místa na rozdávání, výhled horší
Uvnitř je ES90 moc pěkně zpracované. Automobilka používá prémiové materiály, pravé dřevo, kovové detaily a tak podobně. Dominantou je 14,5palcový displej s infotainmentem na základech Android Automotive OS. Takže už přímo v infotainmentu jsou integrovány známé aplikace. To se hodí. Se širokými možnostmi a různými funkcemi se člověk bude určitě delší dobu seznamovat.
Stejně tak se bude delší dobu seznamovat s tím, že je nutné nastavovat třeba i sloupek řízení (pokud je elektricky nastavitelný) a hlavně zpětná zrcátka právě přes středový displej. Respektive samotné nastavení probíhá přes tlačítka na volantu, ale nejprve si musíte v menu infotainmentu aktivovat to, že se funkce tlačítek na volantu změní. Teorie je taková, že tohle nastavení řidič reálně udělá jednou, pak bude mít v autě svůj profil uložený a už mu to tak zůstane. Pokud mu to někdo změní, vyvolá si celý profil s kompletním nastavením všeho. Je to pravda. Až na jeden detail. Parkování k obrubníku se vždycky dělá lépe podle zrcátek a ty si často musíte sklopit „tak akorát“. A přesně pro tuhle situaci je nastavování zrcátek přes obrazovku velmi nešťastné.
Zvyk pak vyžaduje také výhled směrem vzad, který je vyloženě minimalistický. Digitální vnitřní zpětné zrcátko v ceníku překvapivě chybí. Alespoň prozatím. I výhled šikmo vpřed přes masivní sloupky je trochu omezený. Jinak je ale interiér prostorný a velmi tichý.
V Česku zatím zadokolka, čtyřkolky jsou na cestě
Volvo uvedlo na trh nejprve zadokolku s větší baterií, se kterou jsme se také svezli. Aktuálně ale začíná výroba dvoumotorových variant Twin Motor a Twin Motor Performance. Ty mají větší akumulátor, vyšší výkon (449, respektive 680 koní) i vyšší dojezd. Nicméně i standardní zadokolka nabídne dostatečných 333 koní, 480 Nm, stovku za 6,6 s a maximálku omezenou na u Volva obligátních 180 km/h. Dojezd je 662 km. Čtyřkolky slibují v kombinovaném režimu i více než 700 km.
Jsou to ale teoretická čísla a u Volva to přiznávají. Na webu švédské automobilky proto najdete zajímavý kalkulátor dojezdu, kde lze naspecifikovat jízdní režim i teplotu a algoritmus pro jednotlivé modely přepočítá dojezd. I ES90 tak lze dostat do situace, kdy zvládne sotva půlku. Nicméně ve světě elektromobilů je necelých 300 km dojezdu v nejpesimističtějším scénáři pořád výborný výsledek.
Tím spíš, že auto má 800V architekturu a nabíjení umí být velmi rychlé. V nejlepším případě to trvá z deseti na osmdesát procent u testované zadokolky 22 minut. Za deset minut do auta dostanete 270 km dojezdu. Na spalovací vůz to sice pořád nestačí, ale běžné cestování to spalovákům už dost přibližuje. Navíc ne všechny takto drahé elektromobily pořád mají 800V architekturu. Rychlost nabíjení je prostě výhodou. Pochopitelně za předpokladu, že máte po ruce (respektive po cestě) dostatečně výkonnou nabíjecí stanici. V dnešní době už ale takové jsou kolem dálnic víceméně samozřejmostí.
Komfort na prvním místě
Volvo vyzdvihuje u ES90 především komfort a odhlučnění. A je fakt, že auto je opravdu ukázkově pohodlné. Na vzduchovém podvozku se nese přes nerovnosti s naprostým nadhledem a i v dálničních rychlostech je uvnitř příkladné ticho.
Dynamika zadokolky je dostatečná, ale není nijak zdrcující. Na druhou stranu auto celkovým naladěním k rychlejší jízdě moc nevybízí. Důvodem, proč sáhnout po čtyřkolce, je především trakce. I na suchu má na výjezdech ze zatáčky kontrola trakce při svižnější jízdě co dělat. Na brzdách pak zároveň poznáte, že hmotnost vozu se pohybuje kolem 2,5 tuny. Z tohoto úhlu pohledu se tak zdá být nákup té nejostřejší verze zbytečný. Tím spíš, že navzdory výkonu 680 koní má i Performance omezovač nastavený na 180 km/h.
Pro úplnost, Volvo do konce roku uvede na trh zadokolku s menší baterií, která posune základní cenu níže, než tomu je v současnosti. Taková ES90 má mířit na zájemce hledající reprezentativní elektromobil, kteří ví, že nepotřebují zdolávat dlouhé vzdálenosti.
Cena od 1,7 milionu
Volvo ES90 startuje částkou 1 681 900 Kč za provedení Single Motor Extended Range s výbavou Core. Ta obsahuje kromě jiného tepelné čerpadlo, čtyřzónovou klimatizaci, elektricky ovládaná sedadla vpředu nebo elektricky ovládané páté dveře. V kombinaci s touto základní výbavou se dvoumotorové verze nenabízí.
Když je řeč o výbavě, tak auto na fotkách má nad čelním sklem lidar (laserový radar), nicméně zákaznické vozy toto zařízení mít nebudou. Výrobce kvůli určitým problémům s dodavatelem lidaru od jeho instalace prozatím ustoupil a místo laserového radaru používá klasické senzory. Lidar byl v podstatě přípravou pro autonomní řízení, protože i za tmy je schopný přesně detekovat překážky na vzdálenost 300 m. Asistované řízení pochopitelně umí i standardní senzory. S autonomním řízením se prozatím nepočítá.
Volvo ES90 je auto, které nabízí velmi pohodlnou jízdu. Když si zvyknete na několik více či méně otravných detailů, zjistíte, že i elektromobilita opravdu může uklidňovat.
Zdroj: autorský text