Volkswagen představil řádně vylepšený model ID.3. Překypuje novinkami, které ocení každý z nás

Roman Havlín
22.04.2026
Volkswagen před pár dny vstoupil do nové éry elektromobility. Pomohl mu v tom z velké části omlazený model ID.3, který nově nese dodatek Neo. Novinka nabízí modernější infotainment, delší dojezd, lehce poupravený design a hlavně pak velké změny ve výbavě, které odráží časté výtky ze strany dosavadních majitelů řady ID.3.

Volkswagen ID.3 Neo rozhodně není novou generací, nýbrž podstatným faceliftem. Automobilka zde ale hovoří o nové evoluční fázi modelu. A co vše je tedy nového? Model ID.3 Neo prošel výraznou proměnou zejména vpředu. Příď odkazuje na designový jazyk Pure Positive a přibližuje vůz novým elektromobilům značky, které jsou teprve na cestě. Všimnout si můžeme například zcela nové propojovací světelné LED lišty a podsvíceného loga výrobce.

Ve srovnání s dosavadní generací ID.3 zmizel kontrastní černý zadek i střecha, takže nyní celý vůz nyní působí dospěleji. Drobně se změnil taktéž tvar zadních světlometů a novinkou jsou i jiné designy litých kol. Další změny je ale potřeba hledat v kabině, kde doslova nezůstal kámen na kameni.

 ID.3 Neo je zezadu změněn jen decentně

Interiér o třídu lepší

Zde již nenajdeme tvrdé plasty. Výrobce si dal záležet na tom, aby se zde posádka cítila co nejkomfortněji. Nové materiály jsou výrazně kvalitnější, měkčí a celkové zpracování má podle automobilky odpovídat spíše o třídu vyšším modelům. Zásadní je také nové uspořádání ovládání palubních funkcí, k čemuž je zde připravena hromada fyzických tlačítek. 

Například klimatizaci již není potřeba nastavovat dotykově, protože ID.3 Neo má k tomu připraven samostatný panel s fyzickými tlačítky pod středovou obrazovkou. Hodí se taktéž kruhový ovladač pro volbu hlasitosti audiosystému, skrze který půjde dále přepínat skladby či rozhlasové stanice.

Na dveřích pak najdeme konečně čtyři samostatné ovladače pro stahování oken, což je jedna z největších změn v kabině. Výrobce dále kompletně přepracoval středovou konzoli, kde se nachází bezdrátová nabíječka s chlazením a potahem z alcantary. Potěší taktéž variabilní odkládací prostory a plnohodnotná, dvojitě do strany otevírací loketní opěrka. Díky nové konzoli navíc přibyly také výdechy klimatizace pro zadní řadu sedadel, což je další z prvků, o kterých si současní majitelé řady ID.3 mohli nechat leda tak zdát.

Příznivci retro designu budíků či tlačítek si zde přijdou na své 

Vyšší dojezd samozřejmostí

A co pohon? ID.3 Neo stojí na modernizované platformě MEB+, která přináší vyšší efektivitu a tím pádem i vyšší dojezd. Klíčovou novinkou je zde nový elektromotor APP350, který nahrazuje dosavadní jednotku APP310. Podle testovacích procedur WLTP nabídne dojezd až 630 kilometrů, pokud jde o verzi s největší kapacitou baterie. Novinkou ve výbavě se stává jednopedálové ovládání a také funkce V2L.

Stejně jako u starého ID.3 i zde bude platit, že všechny verze nabídnou pohon zadních kol. Nabíjení z 10 na 80 % by mělo podle prvních údajů zabrat přibližně 26 až 29 minut v závislosti na velikosti baterie a nový ID.3 Neo se v nabídce objeví ve třech výbavách – Trend, Life a Style. Co se týče baterií, ta největší disponuje využitelnou kapacitou 79 kWh a jde o typ NCM. Zbylé dvě menší LFP baterie mají kapacitu 50 a 58 kWh. Příznivci pořádně rychlého svezení se mohou příští rok těšit na sportovní verzi Neo GTX, jež má nabídnout výkon 210 kW a opět zadní pohon.

Německá novinka již dorazila na český trh, a to v rámci předprodeje. První vyrobené kusy se tak k rukám zákazníků dostanou již v průběhu léta.

Zdroj: Volkswagen

