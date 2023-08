California nové generace má po premiéře. Představila se jako plug-in hybrid s revoluční novinkou, na trh přijde bez jednoho podstatného detailu

Nová California má v podstatě po premiéře. Automobilka Volkswagen sice představila svou novinku jako koncept, už teď se ale ví, že odhalený vůz má velmi blízko sériové výrobě. Zájemci se mají těšit na řadu novinek, více vnitřního prostoru a jednu zdánlivě malou, ale pro Californii revoluční změnu. S příchodem Californie T7 totiž i obytné provedení dostane dvojici posuvných dveří.

V celé více než třicetileté historii tohoto modelu zatím výrobce nabízel výhradně karoserii vybavenou pouze posuvnými dveřmi na straně spolujezdce, protože druhou stranu zabírala kuchyňská linka. Jenže nastupující California vychází z prodlouženého Multivanu T7, který je dlouhý přes pět metrů. Kuchyňku tak bylo možné posunout trochu vzad a tím uvolnit prostor za sedačkou řidiče, kudy lze z auta vystoupit.

Tahle zdánlivá banalita má uživatelům přinést mnoho výhod. Tak například vařit bude možné i zvenku, stejně tak se zvenku dostanete do lednice. Při parkování nebudete muset tolik brát ohled na to, kde přesně jsou pravé boční dveře a pokud bude v noci chtít jít někdo na záchod, nebude muset přelézat spolunocležníka na posteli. Pro automobilku tahle věc pak přináší výhodu v podobě snazší úpravy na provedení s pravostranným řízením.





Více elektroniky

Koncepce vnitřní kabiny se až na posunutou kuchyňku a přítomnost druhých dveří v zásadě nemění už celá desetiletí a nezmění se ani teď. Za kuchyňkou jsou skříňky, pod výklopnou střechou najdou své lůžko dva cestující a další dva si mohou ustlat na posteli, která se rozkládá na místě zadních sedadel. Ta přední lze při kempování otočit proti směru jízdy a využívat je pro sezení.

Základní koncepce zůstává stejná už celá desetiletí, California T7 ale bude prostornější a nabídne více elektronických vychytávek. Tedy pokud opravdu platí, že odhalený koncept má už velmi blízko sériové výrobě Autor: Tiskový servis VW

Oproti minulosti přibylo (alespoň u tohoto konceptu) více elektroniky. Spoustu věcí tak lze ovládat přes vestavěný tablet a případně bude možné ovládat funkce vozu přes aplikaci chytrého telefonu. Ta současně nabídne i některé důležité informace, jako je třeba stav vody nebo nabití akumulátoru. Objem nádrže na vodu je mimochodem 25 litrů.

Bude i diesel, ale vážně nechcete plug-in hybrid?

O technice toho Volkswagen moc neřekl. Prezentovaný koncept má plug-in hybridní pohon, jenže automobilka jeho přesné parametry neuvádí. Současný Multivan kombinuje přeplňovanou čtrnáctistovku a jeden elektromotor, přičemž celkový výkon systému je 218 koní, nicméně koncern Volkswagen už brzy nasadí novou generaci plug-in hybridních pohonů s benzinovou patnáctistovkou a větší baterkou. Tyto plug-in hybridy mají ujet bez nabíjení až 100 km. Je tak dost dobře možné, že v době zahájení výroby stejný pohon dostane i Multivan, respektive California.

Volkswagen připomíná, že plug-in hybrid je speciálně pro Californii velmi zajímavá volba, protože trakční akumulátor má poměrně velkou kapacitu a může během kempování napájet veškeré elektrické vybavení, což zvyšuje nezávislost auta. Novou generaci plug-in hybridu, se kterou přijde třeba Superb nebo Passat, navíc lze dobíjet i přes rychlonabíječky.

Komu by plug-in hybrid nevyhovoval, ten bude moci sáhnout po jiných motorech. Nabídka by měla kopírovat Multivan, takže k dispozici bude benzinová patnáctistovka, benzinový dvoulitr nebo dieselový dvoulitr. Co pravděpodobně s příchodem Californie T7 definitivně z nabídky zmizí, to je pohon všech kol. Staré Californie ho ještě mít mohly, ale Multivan T7 se jako čtyřkolka vůbec nenabízí. Na promáčených loukách by to nejednoho kempaře mohlo mrzet.

Nová California se začne vyrábět ve druhé polovině příštího roku, první zájemci by se svého auta mohli dočkat začátkem roku 2025.