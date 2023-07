Více prodaných elektromobilů než dieselů v Evropě není důvod k oslavě, ale k obavám. Tři čtvrtiny prodejů tvoří jen pět států

Výsledky evropských prodejů za červen, které nedávno zveřejnilo sdružení ACEA, má jedno hlavní sdělení rezonující napříč médii: Poprvé v historii bylo prodáno více elektromobilů než naftových vozů. Mohlo by se zdát, že jsme za bodem zlomu a že zákazníci přišli bateriovým automobilům konečně na chuť, jenže podrobnější pohled ukazuje, že to není tak úplně pravda. Výsledky spíše budí obavy.

V EU dosáhl červnový podíl elektromobilů na nově registrovaných automobilech 15,1 %, zatímco u dieselů to bylo 13,4 %. Ještě minulý rok přitom vznětová auta měla 17,4 % a elektromobily 10,7 %. Nově bylo v červnu na území EU registrováno 158 252 elektromobilů a 139 595 dieselů.

Tři čtvrtiny prodejů, pět států EU

Dělat z těchto čísel nějaké obecné evropské závěry je velmi problematické, protože prodejní „úspěch“ bateriových vozů se zdaleka netýká většiny států. Právě naopak. Prodejní čísla táhne vzhůru jen několik málo států Evropy.

Pokud budeme brát pouze 27 států spadajících do EU, kterých se politika EU přímo týká (takže ve výsledcích není zahrnuto Norsko, Švýcarsko a Island), pak téměř 76 % červnových prodejů elektromobilů připadá pouze na pět států. Je to Belgie, Švédsko, Nizozemsko, Francie a Německo. Právě v Německu bylo v červnu elektrických aut registrováno suverénně nejvíce, a sice 52 988. Druhá Francie následuje s odstupem bezmála 20 tisíc elektromobilů. Je to logické, protože německý trh je co do počtu prodaných aut tím největším v Evropě.

Naopak ve dvanácti z 27 států EU nebylo za červen letošního roku prodáno ani 1000 elektromobilů. Jedním z nich je mimochodem s výsledkem 637 nově registrovaných bateriových automobilů také ČR.

Za pozornost stojí i porovnání podílů na prodejích v jednotlivých členských zemích. Nejdále jsou Nizozemsko, Finsko, Dánsko a Švédsko, kde už elektromobily mají podíl 33 až 39 %. V Irsku pak tvořily elektromobily v červnu dokonce 47,9 %. Polovina členských států naopak nedosáhla ani na deset procent. ČR je v tomto srovnání s podílem 3,1 % třetí nejhorší z celé EU. Menší červnový podíl už mají pouze na Slovensku a v Chorvatsku.

Elektromobily v červnu předběhly naftová auta ve třinácti ze sedmadvaceti států EU. Naftové vozy porazily elektromobily s největším rozdílem shodou okolností na tuzemském trhu. Je velmi diskutabilní, jak moc ochladnul zájem zákazníků o naftové vozy a jak velký vliv na ústup dieselů ze slávy, alespoň podle statistik, mají na svědomí regulace. Automobilky naftová auta přestávají vyrábět a pokud je vyrábí, tak vás často předem upozorní, že si na ně počkáte mnohem déle než na jiný typ pohonu.

Diesely navíc meziročně na některých trzích rostly. V Německu to v červnu bylo +10,3 %, u nás +20,5 %. V naprosté většině (20) států pak rostly prodeje benzinových vozů a velmi dobře se daří i hybridům. Těch se pouze za červen v EU prodalo 254 tisíc.

Červnové výsledky lze sice z pohledu příznivců elektromobilů brát jako úspěch, z pohledu politiků EU prosazujících bezemisní mobilitu by to ale mělo být spíše alarmující, protože většinově se tato auta prodávají jen v malé části členských států. Hodně pozadu navíc zůstávají i velké evropské trhy, jako je ten italský nebo španělský. Bližší pohled na aktuální výsledky tak pořád ukazuje, že většina evropských zákazníků elektromobilům na chuť pořád nepřišla, nebo je prostě nechce.

Nejprodávanější je Tesla a Sandero

Velmi zajímavý pohled je také na konkrétní modely. Podle předběžných čísel zveřejněných Automotive News byl v červnu i za první letošní pololetí v Evropě nejprodávanější model Tesla Y. V červnu se tohoto elektromobilu prodalo téměř 30 tisíc. Na druhém místě následuje Dacia Sandero s odstupem zhruba 8 tisíc vozů.

Takto dramatický kontrast mezi prvním a druhým autem, kdy jedno je crossover za něco málo přes milion a druhé nejdostupnější klasický hatchback, se dá vyložit celkem jednoduše. Pro zákazníky je rozhodující cena. Tesla je po spoustě slev automobilkou, která v rámci kategorie elektromobilů nabízí za docela rozumné peníze spoustu muziky a ještě navíc velmi rychlé dodání auta. A když vedle sebe postavíte poměrně prostorný americký crossover Model Y a Volkswagen ID.3 nebo elektrický Hyundai Kona, není moc co řešit. Nakonec Volkswagen ID.3 se nevešel ani mezi prvních padesát v Evropě nejprodávanějších vozů.

Sandero se pak drží na špičce prodejů delší dobu a je důkazem, že lidé většinově kupují levnější malá auta. V TOP 10 za první polovinu letošního roku totiž najdeme také Opel Corsa, Peugeot 208 a Renault Clio. Paradoxem je, že právě tato malá levná auta jsou s nástupem normy Euro 7 a elektrické mobility v největším ohrožení.

15 nejprodávanějších modelů v EU za první pololetí