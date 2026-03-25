Pražské servisy jako čtvrté nejhorší na celém světě. Data ukazují značnou nespokojenost českých zákazníků

Roman Havlín
25.03.2026
Autor: Tiskový servis The Motor Ombudsman

Na svět se dostaly výsledky globálního indexu důvěryhodnosti automechaniků a podle zjištěných dat je na tom nejlépe hlavně Ekvádor. Naopak nejnižší důvěru získali pracovníci autoservisů v americkém Chicagu. A pokud se snad ptáte, jak je na tom Praha, mnozí z vás budou hodně překvapeni. Negativně…

Pokud jste si někdy vyzvedli své auto z autoservisu a následně přemýšleli nad tím, zda vám byla cena účtována spravedlivě, nebo zda jste byli ohledně požadované práce uvedeni v omyl, pak se řadíte do široké skupiny zákazníků, kteří nad vším logicky a správně uvažují. Vlastnictví auta dává řidiči svobodu, ale pokud jde o běžnou údržbu a opravy, u vozidel z posledních zhruba deseti let výroby je oprava tzv. doma na koleni prakticky nemožná.

V důsledku toho je celá řada z nás odsouzena k tomu, že své vozidlo prostě musíme odvézt do servisu a co se s ním potom děje dále, to vědí jen dotyční pracovníci. Jenže nová data, která přináší globální index důvěryhodnosti automechaniků, ukazují tvrdou realitu. Ve Velké Británii zkrátka uskutečnili něco, co nemá obdoby a výsledky jsou doslova šokující.

V Praze mechanikům lidé nevěří

Nejkvalitnější práci v rámci opravy vašeho vozu provedou automechanici v Ekvádoru. Že je to pro vás překvapení? No… Upřímně pro nás také. Dle průzkumu si ale Ekvádor odnesl hodnocení 81 % z 100. Naopak nejhorším místem, kam si můžeme dát opravit své auto, je americké Chicago, které si odneslo jen 10 % ze 100.

A jak je na tom naše hlavní a největší město Praha? Kdo by snad čekal kvalitu a záruku, že tady je vše v pořádku, ten ať raději zavře tento článek. Podle statistiky si totiž Praha odnáší čtvrté nejhorší místo na světě. Praha získala pouze 19 % z 100, přičemž před námi je jen zmíněné americké Chicago a japonská města Ósaka a Kjóto.

Spolehlivost automechaniků

TOP 25 měst, kde jsou zákazníci se servisem nejvíce spokojeni. Prahu zde nehledejte. Ta se objevila v žebříčku TOP nejhorších měst. Celkově tuzemské hlavní město skončilo jako čtvrté nejhorší

Autor: abc

Upřímně, po přečtení těchto výsledků se ani nedá říci, že tohle se dalo čekat. Je ale silně tristní, když se mezi nejdůvěryhodnějšími automechaniky na světě objevují například Indové, kteří si odnášejí druhé nejlepší místo, a to díky skóre 66 % z 100. 

Na druhou stranu je potřeba jedním dechem dodat, že metodika je založená na uživatelských hodnocení sesbíraných z Google Maps. Nelze tedy přímo tvrdit, že pražské servisy odvádějí horší práci než někde v Indii, ale čeští zákazníci s touto prací prostě nejsou spokojeni. 

Pět nejhorších měst 

  • Chicago, skóre 10,0/100
  • Kjóto, skóre 16,2/100
  • Osaka, skóre 16,9/100
  • Praha, 19,0/100
  • Atlanta, 19,7/100

Zdroj: Scrapcarcomparison

