V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

Konkrétně jde totiž o to, že všechny firmy (většinou autobazary), které do Nizozemska dovezou a budou tam následně prodávat ojeté elektrické či hybridní auto, se od 1. dubna letošního roku povinně zařadí do systému, který důsledně monitoruje sběr, zpracování a recyklaci jejich baterií.
Každý dovozce ojetých vozidel se tak musí včas zaregistrovat u Rijkswaterstaat (nizozemské ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství) a současně dostane povinnost prokázat splnění zákonných požadavků. To lze provést buď individuálně, nebo připojením se ke kolektivnímu systému ARN, který odpovědnost za dohled nad bateriemi v ojetých vozech případně převezme.
Cílem celého nápadu je zajistit to, aby baterie z dovezených ojetých elektromobilů (a plug-in hybridů) po pár měsících či letech jednoduše neskončily na skládkách jako nadbytečný odpad. Místo toho se počítá s jejich bezpečnou a efektivní recyklací, která povede k
druhému životu elektroniky v souladu s nejnovějšími evropskými směrnicemi.
Obejít nové nařízení se rozhodně nevyplatí
O dodržování nové povinnosti se v Nizozemsku postará Inspektorát pro lidské životní prostředí a dopravu (ILT). Ten důsledně dohlédne na to, aby prodejci nic neobcházeli a nenacházeli různé
kličky. A pokud se čistě náhodou přijde na nějakého hříšníka, dotyčný prodejce bude mít co dočinění s orgány činnými v trestním řízení.
Podle posledních zpráv ale mají nizozemští prodejci opravdu co dělat. V zemi jich je totiž 4000 a k registraci do
systému dohledu se zatím přihlásilo pouze 120 z nich.
Zdroj: ARN