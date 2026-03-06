Menu Zavřít

V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

Novinky
Roman Havlín
06.03.2026
přidejte názor
Autor: Audi

Nizozemská organizace Auto Recycling Nederland (ARN), která je podporovaná asociacemi Bovag a RAI, tento týden potvrdila zpřísnění pravidel pro nakládání s bateriemi u elektrických a hybridních vozidel. Týká se to dovezených ojetin na tamní trh a nizozemští prodejci si pomalu začínají hledat přípravky proti vráskám.

Konkrétně jde totiž o to, že všechny firmy (většinou autobazary), které do Nizozemska dovezou a budou tam následně prodávat ojeté elektrické či hybridní auto, se od 1. dubna letošního roku povinně zařadí do systému, který důsledně monitoruje sběr, zpracování a recyklaci jejich baterií.

Každý dovozce ojetých vozidel se tak musí včas zaregistrovat u Rijkswaterstaat (nizozemské ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství) a současně dostane povinnost prokázat splnění zákonných požadavků. To lze provést buď individuálně, nebo připojením se ke kolektivnímu systému ARN, který odpovědnost za dohled nad bateriemi v ojetých vozech případně převezme.

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu. Právník radí, jak odškodnění dopravní nehody získat a na co dát pozor
Přečtěte si také:

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu. Právník radí, jak odškodnění dopravní nehody získat a na co dát pozor

Cílem celého nápadu je zajistit to, aby baterie z dovezených ojetých elektromobilů (a plug-in hybridů) po pár měsících či letech jednoduše neskončily na skládkách jako nadbytečný odpad. Místo toho se počítá s jejich bezpečnou a efektivní recyklací, která povede k druhému životu elektroniky v souladu s nejnovějšími evropskými směrnicemi.

Obejít nové nařízení se rozhodně nevyplatí

O dodržování nové povinnosti se v Nizozemsku postará Inspektorát pro lidské životní prostředí a dopravu (ILT). Ten důsledně dohlédne na to, aby prodejci nic neobcházeli a nenacházeli různé kličky. A pokud se čistě náhodou přijde na nějakého hříšníka, dotyčný prodejce bude mít co dočinění s orgány činnými v trestním řízení.

Na slovenských silnicích pozor. Potkat tam můžete první várku nejnovějších policejních Octavií, navíc v nových barvách
Přečtěte si také:

Na slovenských silnicích pozor. Potkat tam můžete první várku nejnovějších policejních Octavií, navíc v nových barvách

Podle posledních zpráv ale mají nizozemští prodejci opravdu co dělat. V zemi jich je totiž 4000 a k registraci do systému dohledu se zatím přihlásilo pouze 120 z nich.

Zdroj: ARN

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Diblíci na československém trhu: Devět nejmenších automobilů nejen pro obyčejné lidi

Včera

Policie chtěla jít ekologii naproti. Elektrická auta v jejím vozovém parku ale totálně selhala

4. 3. 2026

Bazarníkům dvě třetiny lidí nevěří. A oprávněně, protože třetina prodejců přiznává, že zákazníky šidí

3. 3. 2026

Nejen český lid vesnický může jásat. V akci je teď k mání výborné SUV s plnou výbavou a silným motorem za cenu litrové Fabie

2. 3. 2026

Tak takovéto „simply clever“ mohou v Boleslavi závidět. Test Volkswagen Caddy Flexicab 2.0 TDI 4Motion

27. 2. 2026

Němci otestovali 16 letních pneumatik. Za pozornost stojí jen tři značky a my vám je prozradíme

27. 2. 2026

Vezeme vám zboží: Příběhy jedenácti poválečných dodávek československých i dovážených typů

26. 2. 2026

Lék na depresi z nástupu elektromobilů a zákazů poctivých motorů. Alfa Romeo vrací do nabídky šestiválce s geny Ferrari

26. 2. 2026

Test: Nové Audi Q3 jezdí i vypadá dobře, ale hybrid chybí

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK