V ČR je na prodej autobusový skvost. Škoda 706 RTO je jako nová a podle toho vypadá i cena

Už jen podle zbarvení je jasné, že opravdu půjde o verzi KAR. Ta byla oproti městskému provedení MTZ (městský tuzemský) charakteristická o něco pohodlnějšími sedadly s koženkovým čalouněním, odkládacím síťovým nosičem i jedinými mechanickými dveřmi pro cestující. Poznávacím znamením meziměstské verze je taktéž střešní nosič zavazadel. Autobus v této specifikaci nabízí 41+2 míst k sezení (s uspořádáním sedadel 2+2) a 38 míst k stání.
Veterán za devět milionů
V útrobách stroje je ukryt 11,8litrový řadový šestiválec o výkonu 160 koní, takže by nemělo být problém jet rychlostí až 75 km/h. Autobus prošel před 15 lety hloubkovou renovací a od té doby najel jen dva tisíce kilometrů. Nádhernému odkazu na československou autobusovou historii je po celou tu dobu věnována maximální péče. Sám prodejce v inzerátu uvádí, že autobus prodá nejvyšší nabídce a rozhodně nehodlá smlouvat.
Tato Škoda 706 RTO je aktuálně nabízena za částku 8 990 000 Kč. Za nás je to adekvátní cena, protože ačkoliv by za ni šlo pořídit i třeba nejnovější BMW M5 Touring se všemi možnými výbavovými pakety, ani supersportovní kombi s nejmodernějšími technologiemi nenabídne to, co tenhle legendární autobus. Tady si člověk kupuje obrovský kus nostalgie, který navíc nepochází z Polska. Právě tam totiž byly vyráběny licenční vozy Jelcz 272 a 041/043.
Ty se od
pravé české škodovky liší v mnoha detailech a v pozdějších letech produkce dokonce i v technice. Budeme proto doufat, že se tento nádherný stroj podaří prodat některému z vážných zájemců, který o něj bude pečovat se stejnou láskou, jako dosavadní majitel.
Zdroj: Ráj veteránů