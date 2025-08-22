Menu Zavřít

V Česku máme nízké pokuty za překročení rychlosti. Možná i proto jsou u nás škody při nehodách vysoké

Jakub Bartek
22.08.2025
Měření rychlosti, radar
Autor: Depositphotos

Na světě je zajímavá studie, která porovnává výši pokutu za překročení rychlosti s mírou poškození při nehodách. Zdá se, že jistá souvislost mezi těmito dvěma aspekty bude. U nás jsou pokuty v evropském měřítku nízké a poškození bývají naopak vysoká. 

Kultura řízení a pokuty za překročení rychlosti se v Evropě výrazně liší. Společnost carVertical provedla výzkum ve 23 zemích včetně Česka a zjišťovala, jak se liší výše pokut za překročení rychlosti a míra škod na vozidlech v různých zemích. 

Opravdu vyšší pokuty odradí řidiče od překračování rychlosti, když jim ukrojí větší podíl z příjmu?

Vyšší pokuta = méně poškozených aut? 

Česká republika se řadí mezi země s relativně nízkými tresty za překročení rychlosti. Například překročení povolené rychlosti až o 15 km/h se v Česku pojí s pokutou 40 € (1000 Kč). Vzhledem k průměrnému měsíčnímu platu v zemi ve výši 39 174 Kč (1566,96 eur) představuje tato pokuta pouhých 2,6 % měsíčního příjmu.

Ve studii carVertical se poměr pokuty za překročení rychlosti vůči průměrnému příjmu řidiče v Česku umístil na 19. místě.

Přečtěte si také:

Zdá se, že tyto relativně mírné tresty mají důsledky. Podle indexu transparentnosti trhu s ojetými vozy 52,1 % automobilů v Česku mělo záznamy o poškození, což je jeden z nejvyšších podílů ve studii.

„V Evropě se pokuty za překročení limitu do 15 km/h mohou pohybovat od 10 do více než 200 eur. V zemích s vyššími pokutami je poškozených vozidel obvykle méně, musíme však také zohlednit kulturu řízení – tolerance řidičů k porušování dopravních pravidel se v Evropě výrazně liší,“ vysvětluje Matas Buzelis, odborník na automobilový trh ve společnosti carVertical.

Skandinávské země vedou s přísnými pokutami

Skandinávské země, Švédsko, Dánsko a Finsko, ukládají relativně vysoké pokuty ve srovnání s průměrnými příjmy a vykazují nižší míru škod na vozidlech.

Například v Dánsku stojí překročení rychlosti do 15 km/h 3000 DKK (402 eur), což je přibližně 10 % průměrného měsíčního platu. A dánští řidiči nikam nespěchají: poškozeno bylo jen něco málo přes pětinu kontrolovaných vozů.

Naproti tomu mnoho zemí střední a východní Evropy má relativně nízké pokuty za překročení rychlosti a vyšší míru škod. Například v Polsku je pokuta za překročení rychlosti do 15 km/h 100 PLN (24 EUR), v Lotyšsku 40 EUR a na Slovensku 39 EUR. Tyto sankce v uvedených zemích odpovídají pouhým 1,6–3,3 % měsíčních mezd. Více než polovina všech automobilů v každé zemi však měla historii poškození, přičemž Polsko je na prvním místě v seznamu s 62,1 % poškozených vozidel.

„Nízké pokuty nemusí nutně znamenat, že země bude mít více řidičů překračujících rychlost a nehod. Například Spojené království, Německo a Španělsko mají mírné pokuty, ale také nízkou míru škod. To vypovídá o určité úrovni povědomí veřejnosti – když řidiči chápou důsledky překročení rychlosti, chovají se zodpovědněji,“ říká Buzelis.

Přečtěte si také:

Pokuty za překročení rychlosti mohou dosáhnout stovek tisíc korun

Ve Finsku jsou za drobné překročení rychlosti stanoveny pevné pokuty, ale na závažnější přestupky, jako je překročení limitu o více než 20–25 km/h, se vztahují sankce vycházející z příjmu. Při použití systému denních pokut závisí konečná částka na příjmu řidiče, což znamená, že bohatší pachatelé mohou za stejné porušení zaplatit tisíce. Další evropskou zemí s podobným systémem je Švýcarsko.

Před několika lety se proslavil případ, kdy jeden milionář dostal ve Finsku pokutu 121 000 eur za překročení rychlosti o 30 km/h.

Poměry pokut vs. poškození napříč Evropou ukazuje infografika níže:

nehodyAutor: CarVertical

Zdroj: CarVertical

Témata: