Menu Zavřít

Už žádné reklamy na benzin a fosilní dopravu. Další evropské město přichází s přísným omezením

Novinky
Jakub Bartek
02.02.2026
přidejte názor
Čerpací stanice pokutované od ČOI
Autor: Depositphotos

Není to poprvé, co takové opatření spatří světlo světa, ale pořád se v Evropě najde jen málo měst, která k tak přísné regulaci přistoupila. Nejnověji je to Amsterdam. Od letošního května zde začne platit zákaz reklamy propagující fosilní paliva a vůbec všeobecně produkty, které jsou s fosilními palivy spojené. 

V minulosti to byl třeba Haag, kde byla zakázána reklama spojená s fosilními palivy, teď se k tomu přidává Amsterdam. Město si před pár dny odhlasovalo změnu, podle které už nebude možné v ulicích umístit tento druh reklamy. V platnost nové omezení vstoupí 1. května letošního roku. O této aktualitě informovala řada médií, jako například Het Parool

Výjimky existují, ale je jich málo

Amsterdam nově zakazuje umístit na veřejných místech reklamu propagující fosilní paliva, ať už to je benzin, nebo diesel. Zároveň také zakazuje reklamu na produkty, které jsou s fosilními palivy spojené. Nejde přitom pouze o automobily, ale také například o lodě nebo leteckou dopravu. Dříve byla tato reklama regulována, nově bude zakázána úplně. 

5 tipů pro motoristy, kteří chtějí vědět, co tankují
Přečtěte si také:

5 tipů pro motoristy, kteří chtějí vědět, co tankují

Jmenované reklamy by měly zmizet z klasických billboardů i ze zastávek po celém městě. Výjimkou, kde lze takové reklamy stále použít, jsou budovy, ve kterých jsou dané produkty přímo nabízeny. Typicky tak čerpací stanice bude moci i nadále používat reklamu na fosilní paliva, ale pouze na své budově. Jinde by ale taková reklama vidět být neměla. 

Zastánci takovéhoto opatření argumentují tvrzením, že nelze seriózně prosazovat udržitelná opatření, zatímco po městě bude viset reklama naopak propagující fosilní paliva. Odpůrci pak upozorňují, že tento zákaz pravděpodobně přinese problémy s implementací už jen kvůli tomu, že inzerenti často domlouvají reklamu na dlouhou dobu dopředu a teď vlastně už dohodnuté kontrakty nebude možné naplnit. 

V Amsterdamu ale nezůstali pouze u zákazu fosilních paliv. Stejný zákaz se bude vztahovat také na reklamu propagující maso a výrobky z masa. 

Zdroj: Het Parool

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK