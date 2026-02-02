Už žádné reklamy na benzin a fosilní dopravu. Další evropské město přichází s přísným omezením

V minulosti to byl třeba Haag, kde byla zakázána reklama spojená s fosilními palivy, teď se k tomu přidává Amsterdam. Město si před pár dny odhlasovalo změnu, podle které už nebude možné v ulicích umístit tento druh reklamy. V platnost nové omezení vstoupí 1. května letošního roku. O této aktualitě informovala řada médií, jako například Het Parool.
Výjimky existují, ale je jich málo
Amsterdam nově zakazuje umístit na veřejných místech reklamu propagující fosilní paliva, ať už to je benzin, nebo diesel. Zároveň také zakazuje reklamu na produkty, které jsou s fosilními palivy spojené. Nejde přitom pouze o automobily, ale také například o lodě nebo leteckou dopravu. Dříve byla tato reklama regulována, nově bude zakázána úplně.
Jmenované reklamy by měly zmizet z klasických billboardů i ze zastávek po celém městě. Výjimkou, kde lze takové reklamy stále použít, jsou budovy, ve kterých jsou dané produkty přímo nabízeny. Typicky tak čerpací stanice bude moci i nadále používat reklamu na fosilní paliva, ale pouze na své budově. Jinde by ale taková reklama vidět být neměla.
Zastánci takovéhoto opatření argumentují tvrzením, že nelze seriózně prosazovat udržitelná opatření, zatímco po městě bude viset reklama naopak propagující fosilní paliva. Odpůrci pak upozorňují, že tento zákaz pravděpodobně přinese problémy s implementací už jen kvůli tomu, že inzerenti často domlouvají reklamu na dlouhou dobu dopředu a teď vlastně už dohodnuté kontrakty nebude možné naplnit.
V Amsterdamu ale nezůstali pouze u zákazu fosilních paliv. Stejný zákaz se bude vztahovat také na reklamu propagující maso a výrobky z masa.
Zdroj: Het Parool