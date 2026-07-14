Unikátní pick-up přichází do Evropy. Má 436 koní, stovku dá pod šest sekund a funguje jako malá elektrárna

BYD Shark měří 5457 milimetrů na délku, 1971 milimetrů na šířku a téměř 1,93 metru na výšku. Rozvorem 3260 milimetrů i celkovými proporcemi se řadí mezi klasické pick-upy typu Ford Ranger, Volkswagen Amarok nebo Toyota Hilux.
Design se podle automobilky inspiroval žralokem. Přední světla mají připomínat jeho oči a rozměrná maska otevřenou tlamu. Vůz dostal plastové ochranné prvky, nášlapy, osmnáctipalcová kola a světlou výšku až 230 milimetrů.
Video: BYD Shark
Čtyřkolka se 436 koňmi
Plug-in hybridní systém Super Hybrid DMO tvoří přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru a dva elektromotory. Spalovací motor nabízí 150 koní, přední elektromotor 231 koní a zadní 204 koní.
Celkový systémový výkon dosahuje 436 koní a točivý moment 650 Nm. Přestože prázdný Shark váží 2710 kilogramů, z nuly na 100 km/h vystřelí za 5,7 sekundy. Maximální rychlost činí přibližně 180 km/h.
Elektronicky řízený pohon všech kol nabízí režimy pro písek, bláto, sníh a štěrk. Na obou nápravách jsou použita dvojitá lichoběžníková ramena místo tuhé zadní nápravy obvyklé u pracovních pick-upů.
Baterie jako v menším elektromobilu
Akumulátor Blade Battery má kapacitu 32,2 kWh a podle metodiky WLTP umožní ujet na elektřinu až 55,9 míle, tedy zhruba 90 kilometrů. S plně nabitou baterií a šedesátilitrovou nádrží má celkový dojezd dosahovat přibližně 674 kilometrů.
Nabíjení střídavým proudem je možné výkonem 11 kW. Nechybí ani stejnosměrné nabíjení výkonem až 55 kW, které doplní energii z 30 na 80 procent během 21 minut.
Praktická funkce V2L umožňuje napájet externí spotřebiče výkonem až 6,6 kW. Shark tak může dodat elektřinu nářadí na stavbě, ale také kávovaru, vařiči nebo dalšímu vybavení při kempování.
Uvnitř připomíná spíše SUV
Kabina je pětimístná a výbavou se blíží osobním SUV. Standardem jsou vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, digitální přístrojový štít, head-up displej a 15,6palcová obrazovka infotainmentu.
Součástí výbavy je také audiosystém Dynaudio, bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto, kamery s pohledem kolem vozu, adaptivní tempomat nebo sledování mrtvého úhlu.
Nákladový prostor má objem 1200 litrů. Maximální užitečné zatížení činí 790 kilogramů a brzděný přívěs může vážit nejvýše 2500 kilogramů. V obou disciplínách tedy Shark za některými klasickými naftovými pick-upy zaostává.
BYD bude vůz ve Velké Británii prodávat od 47 290 liber včetně daně, což podle aktuálního přepočtu odpovídá přibližně 1,35 milionu korun. První dodávky jsou naplánované na poslední čtvrtletí roku 2026. Českou dostupnost ani cenu automobilka zatím neoznámila.
Zdroj: BYD