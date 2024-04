Tuzemské silnice se budou opravovat ještě rychleji a efektivněji. Česká firma na to má nový stroj

Zejména v jarním období jsou výmoly a výtluky na českých silnicích velkým problémem, který posléze vystřídá další problém, a sice časté uzavírky. Tuzemská společnost Futtec minulý rok představila zajímavé řešení, díky kterému lze kvalitně opravovat různé závady i v zimě a hlavně lze tuto údržbu provádět ve chvílích, kdy je výtluk ještě malý. Taková oprava je pak levná a velmi rychlá. Teď přichází nová generace těchto strojů, která opravy dále zrychlí.

Stroj nese oficiální označení FT3. Mikrovlnný cestář se mu říká proto, že pracuje s technologií mikrovlnného ohřevu okolí výmolu. Původní asfalt tak změkne a dokonale se spojí s asfaltovou směsí, která je nasypána do výmolu. Oprava proto nemá spáry a je trvanlivá. Společnost dává na opravy záruku tři roky.

Opraveno do půl hodiny

Právě nahřívání původní vozovky je část opravy, která zabírá nejvíce času a právě to se u nové generace výrazně mění. Jak píše Futtec ve své tiskové zprávě, nová generace je o 60 % výkonnější a ohřev tak provede mnohem rychleji. Systém má navíc lepší řízení, což také prospívá rychlosti. Ve výsledku tak závada o velikosti 80 × 80 cm může být tímto způsobem opravena za 20 až 25 minut. Reálný čas samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách, zejména na venkovní teplotě.





Kromě tohoto nahřívacího stroje došlo k vývoji také u pece pro rozehřívání asfaltové směsi, která je dodávána v pytlích. I ta využívá mikrovlnný ohřev a také tato pec je nově výkonnější, takže rozehřátí směsi, která se sype do výtluku, opět trvá kratší dobu.

S lokalizací pomůže AI

Futtec už delší dobu mluví o určité nadstavbě, která by posunula celý tento systém oprav ještě o úroveň výše. Protože mikrovlnný cestář umí rychle opravit malé výtluky na silnici, což velké firmy dělat nechtějí, neboť se jim to s tradiční technikou nevyplatí, je klíčová včasná detekce takových závad. Futtec proto pracuje na systému, který by využíval umělou inteligenci a který by pomáhal počínající výtluky včas detekovat, dokud se tyto závady nerozšíří a jejich oprava neprodraží.

„Od zahájení vývoje první generace našich „mikrovlnných cestářů“ – prototypu FT3 – jsme urazili opravdu dlouhou cestu a získali mnoho znalostí a zkušeností z práce v terénu. Opravy mnoha tisíc výtluků a spolupráce s řadou státních organizací (od TSK a ŘSD až po municipality) nám umožnily naše stroje ještě více přizpůsobit potřebám jejich uživatelů. Výsledkem je třetí generace „mikrovlnného cestáře“ série FT3 a mikrovlnné pece. Ta je jeho nedílnou součástí, dá se však využít i samostatně pro dočasné celoroční opravy silnic především II. a III. třídy, parkovišť nebo skladových ploch,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti Futtec.

Zdroj: Futtec