Tomio Okamura a jeho osmiválcové BMW: Máme kompletní seznam výbavy a další fakta, je to luxus na druhou

„Kauza“ BMW, se kterým jezdila Markéta Pekarová Adamová a se kterým dnes jezdí Tomio Okamura, by byla směšná a asi bychom se o tomto na Autobibli vůbec nezmiňovali. Nebýt skutečnosti, že Okamura v minulosti dost nevybíravě kritizoval svou předchůdkyni za život v luxusu a používání „luxusního BMW“ a že kolem této „kauzy“ šíří řadu lží. Pojďme se tedy podívat, čím přesně Okamura jezdí.
Přesná výbava luxusní limuzíny
Podle fotek dostupných na internetu Okamura jezdí BMW 7 s poznávací značkou 5SF7248. Z veřejných zdrojů lze přes registrační značku zjistit VIN daného auta a přes VIN se pak dají dohledat další informace. VIN tohoto konkrétního vozu je WBA7U21070CE43564. Automobil byl vyroben 27. 2. 2020. Není to tedy nový vůz, což je asi tak jediná skutečnost, ve které Tomio Okamura říká pravdu.
Konkrétní specifikace vozu je 750Li xDrive Sedan. Jde tedy o sedmičku minulé generace s prodlouženým rozvorem náprav, pohonem všech kol a osmiválcem o objemu 4,4 litru. Takové auto má výkon 450 koní, stovku dá za 4,5 s a maximálně jede 250 km/h.
Přes databáze pro náhradní díly se pak dá opět podle VINka zjistit kompletní výbava daného kusu. Celý seznam najdete níže pod článkem. Zde namátkou několik prvků výbavy:
- Klimatizovaná zadní sedadla
- Elektricky nastavitelná zadní sedadla
- 4zónová klimatizace
- TV Funkce Plus
- Masážní funkce zadních sedadel
- Systém parkovací asistence
- WLAN Hotspot
Podle smlouvy pak mají auta ještě zvláštní vybavení typu výstražných zařízení nebo kamerového systému.
Původ vozu, ojetina z roku 2020
Konkrétní Okamurovo auto bylo vyrobeno 27. 2. 2020. Okamura opakovaně tvrdil, že jeho BMW je po Pekarové Adamové a vytvářil dojem, že to ona si BMW nějakým způsobem obstarala. Není to pravda. Pekarová nastoupila do funkce v roce 2021.
Auto, se kterým byla v minulosti vyfocena Pekarová Adamová, mělo jinou registrační značku. Jde o vůz s jiným VINkem, který byl vyroben 26. 8. 2020. Specifikace auta je ale prakticky identická, protože v obou případech jde o automobily dodané podle smlouvy uzavřené už v roce 2017. Ministerstvo vnitra si tehdy nakonec koupilo 18 exemplářů BMW 750Li xDrive celkově za zhruba 50 milionů. Automobily byly nakoupeny za účelem přepravy vládních činitelů a zahraničních delegací.
Jak upozornil web Garáž.cz, Ochranná služba, pod kterou tato BMW spadají, ale má i jiné modely včetně Škody Superb. Pokud by Okamura chtěl, může do Superbu usednout okamžitě a ani nic kupovat nemusí. Musel by se ale uskrovnit.
Luxusní ojetina jako luxus na druhou
Okamura tvrdí, že vlastně používáním ojetého vozu šetří, protože se nebude nakupovat nic nového. Když odhlédneme od skutečnosti, že si může z flotily Ochranné služby okamžitě vzít nějaký Superb, tak používání luxusní ojetiny žádné šetření není. A velmi diskutabilní je i tvrzení, jestli za cenu vládního ojetého BMW nelze koupit nový Superb.
Průměrná cena ojetého BMW 750Li xDrive z roku 2020 je dnes 1,2 milionu korun. Rozpětí cen takových ojetin na trhu je ale velmi široké. Tato auta začínají na zhruba 500 tisících a končí i na 1,7 milionu. Podle stavu. Kolik má najeto auto Okamury, to nevíme. Přes výpis technických kontrol se stav tachometru u vládních aut zjistit nedá, protože nepodléhají standardnímu režimu.
Faktem ale je, že nová Škoda Superb dnes startuje částkou 935 tisíc. Čtyřkolka začíná na 1,35 milionu. Především to ale bude nové auto. Vládní BMW už mají po záruce, která byla pětiletá. Opravy jsou velmi drahé, což je jeden z hlavních důvodů dramatického poklesu ceny těchto vozů. Třeba brzdový kotouč vyjde na třináct tisíc. Brzdové komponenty jsou přesně jednou z těch věcí, která podle smlouvy byla zahrnuta v záručním servisu. Jinak třeba velký motor má pochopitelně všeho hodně. Třeba olejová náplň má 10,5 litru. Místo čtyř svíček jich měníte osm a tak dále.
Kdyby se Okamura opravdu chtěl uskrovnit, tak si může koupit hůře vybavený Superb, který ale bude nový a na servisu se dost ušetří (jenže nebude mít masážní sedačky vzadu). Ale pokud vám servis platí daňový poplatník, tyto drobnosti řešit nemusíte a ještě se můžete tvářit, jak myslíte na státní rozpočet. Jezdit luxusní ojetinou je prostě luxus na druhou.
Tomio Okamura má právo coby jeden z nejvyšší státních činitelů jezdit sedmičkovým BMW. Nebylo by na tom nic zvláštního. Je to reprezentativní auto. Nakonec před BMW používala Ochranná služba vozy Audi. Pokud ale platí, že si Pekarová Adamová „užívala luxusu“, tak si toho stejného luxusu užívá také. A skutečnost, že ta auta už jsou šestiletá, je spíše přitěžující okolnost.
Kompletní výbava BMW Tomio Okamury
- S1CBA CO2 rozsah
- S1DEA Norma výfukových emisí EU6 RDE
- S230A Přídavný rozsah podle EU
- S23KA BMW lité kolo paprsek V 620/nouz.jízda
- S255A Sport-kožený volant airbag
- S258A Pneumatiky s nouzovým dojetím
- S2NHA Sportovní brzda M
- S2PAA Pojistka šroubů kola
- S2TBA Sport-automatická převodovka
- S2VBA Indikace tlaku pneumatik
- S302A Zabezpečovací systém
- S320A Odpadnutí modelový tah písma
- S322A Pohodlný přístup
- S323A Měkké autom.zavírání dveře
- S356A Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
- S358A Tepelný komfort-přední sklo
- S3DSA BMW klíč s displejem
- S416A Protisluneční roleta zadní/boční
- S420A Tónované zasklení
- S428A Výstražný trojúhelník a spojovací taška
- S453A Klimatizovaná sedadla přední
- S454A Klimatizovaná sedadla zadní
- S456A Komfortní sedadlo s pamětí
- S460A Komfortní sedadlo zadní elektricky nast.
- S465A Průchozí systém
- S4HCA Komfortní balíček pro vyhřívání
- S4M8A Individuální zadní světlo pro čtení
- S4NBA Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
- S4NMA Ambient Air Paket
- S4T6A Masážní funkce na zadním sedadle
- S4URA Vnitřní osvětlení
- S536A Nezávislé topení
- S5ACA Dálkové světlo asistent
- S5ASA Driving Assistant
- S5AZA BMW Laserlicht
- S5DNA Systém parkovací asistence Plus
- S60AA TV Funkce Plus
- S610A Zobrazení přístrojů na čelním skle
- S654A DAB-Tuner
- S6ACA Inteligentní nouzové volání
- S6AEA Teleservices
- S6AKA Connected Drive Services
- S6C3A Connected Package Professional
- S6FRA Fond Entertainment Experience
- S6NWA Telefonie s bezdrátovým nabíjením
- S6U8A BMW ovládání posunky
- S6UKA Night Vision with person recognition
- S6WDA WLAN Hotspot
- S7CKA BMW Repair Inclusive
- S7NAA BMW Service inclusive
- S8A4A Jazyková verze česky
- S8ALA Dokumentace k vozidlu česky
- S8KAA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
- S8R9A Chladicí prostředek R1234yf
- S8TFA Aktivní ochrana chodců
Zdroj: CarVertical, Garáž.cz