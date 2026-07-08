Text: Honda CR-V e:PHEV je nejlepší hybrid na trhu, ale není bezchybný

Honda je známá svými technicky vyspělými motory, spolehlivostí a kvalitou. Její osobní vozy se na sklonku předchozího milénia staly legendami, ale Hondě se ve světě daří i v moderní době vozů SUV. Jen model CR-V už má na kontě více než 15 milionů prodaných kusů.
Segment SUV-C je pro řadu výrobců vrcholem jejich nabídky a těch, kteří by si rádi sáhli na vašich 1,2 milionu, je více než dost. A tak se automobilky mohou přetrhnout, kdo nabídne lepší, větší, rychlejší, úspornější nebo pohodlnější auto. Na trhu najdeme vozy, které mají 300+ koní, pohon všech kol, natáčení zadní nápravy, velkou baterii, velký objem kufru, variabilní sedačky, adaptivní tlumiče nebo sedmimístné provedení.
Co z toho má Honda CR-V a co jsou její trumfy? Pojďme se na to podívat.
Video: Uvedení modelu na trh
Bílá kráska, která se bojí bláta
Na parkovišti mne vítá elegantní karoserie 4706 mm dlouhého SUV, které od pohledu do terénu rozhodně nepatří. Bílé lemy blatníků, bílé spodní části nárazníků a lesklá černá kola. S takovým autem se musíte vyhnout i polním cestám, na druhou stranu ten kontrast bílé a černé vypadá moc pěkně a jiné barvy takhle nevyniknou. Černá kola dobře maskují velikost 18palcových disků. Tento rozměr je rozumně zvolený s ohledem na požadovaný komfort jízdy.
Usedám do prostorného interiéru a moje tělo hned začnou hýčkat kožená odvětrávaná sedadla. Rozhlížím se po konzervativně ztvárněném interiéru, který je velmi podobný tomu v Hondě Civic, o níž jsme psali nedávno. Působí velmi kvalitně, čistě a elegantně. Například chod tlačítek ovládajících klimatizaci je až prémiový. Celý ten panel klimatizace je moc pěkně vyvedený. Líbí se mi rozumně velký displej infotainmentu, který by při silnějším dotyku mohl méně povrzávat. Středovou konzoli opanuje nezvykle ztvárněný ovladač směru jízdy – ono nejde o jeden ovladač, ale každá poloha převodovky má své tlačítko. Nechybí tu asistent pro sjíždění kopců, volba jízdního režimu nebo možnost řízení spotřeby elektrické energie z baterie.
Chválu si zaslouží i druhá řada sedadel, posuvná, s naklápěcími sedadly, spoustou místa na nohy a dveřmi, které se otevírají prakticky do 90 stupňů. Jde o velmi vzácný jev, podobně jako CR-V to má i Nissan X-Trail. To oceníte především při „instalaci“ dítěte do sedačky. Celý interiér je velmi vzdušný a světlý – zásluhu na tom má světlé čalounění a panoramatická střecha s roletkou a možností část střechy otevřít. V kufru najdeme 635 litrů, to je sice výrazně méně než co nabízí český soupeř, ale hodnota je to stále hezká. Zlobila mne roleta, se kterou jsem se musel často prát, a preferoval bych pevné plato. Než vyrazíme, ještě si řekneme něco k technice.
Dva elektromotory, jeden dvoulitr a (skoro) žádná převodovka
Podobně jako nedávno testovaná Honda Civic, i Honda CR-V e:PHEV staví na sériově-paralelním hybridním systému, kde dvoulitrový atmosférický čtyřválec (109 kW/148 k, 189 Nm) funguje primárně jako generátor a pohonu předních kol se standardně ujímá elektromotor s výkonem 135 kW (184 k) a točivým momentem 335 Nm.
Systémový výkon je tedy 135 kW – omezený výkonem elektromotoru, nikoli spalovacího motoru. Přenos výkonu spalovacího motoru na kola nastane jen při konstantní jízdě vyšší rychlostí zhruba od 50 km/h, kdy se motor spojí s koly mechanicky – oproti Civicu, který má jednostupňový přímý převod, má CR-V stupně dva. Dokáže tak jet v paralelním režimu i v mnohem nižších rychlostech.
Plug-in varianta navíc nabízí poměrně velkou baterii o kapacitě 17,7 kWh a deklarovaný elektrický dojezd 82 km dle WLTP. Na papíře to zní fantasticky, sériový hybrid je pro využití baterie mnohem vhodnější než paralelní, navíc podle technických dat je rozdíl mezi HEV a PHEV variantou jen asi 150 kg, což není ve 2 tunách nějak moc. Z nějakého záhadného důvodu je objem kufru varianty PHEV dokonce vyšší a příplatek za variantu PHEV je rozumných 180 tisíc Kč, ceníková cena je 1 299 900, tedy nijak mimo zavedené konkurenty. Ale.
Žádné nebe není bez mráčků a CR-V PHEV má dva malé problémy – nemůže mít pohon všech kol. To je myslím škoda, protože třeba RAV4 ukazuje, že elektromotor na zadní nápravě celé soustavě umí pomoci nejen za snížené trakce, ale i na suchu je ta pomoc zadních kol znát. Druhým problémem, kterého jste si možná všimli na fotkách, je, že CR-V PHEV nemá EL značky. Donedávna, kdy bylo parkování v Praze zadarmo a člověk nemusel nic řešit, to byl asi velký problém. Teď už je parkování za polovic, takže se člověk nevyhne placení a je otázka, kolik se tou slevou ušetří a jestli to zohledňovat při výběru auta.
Jeden z nejlepších hybridů, jaký jsem řídil
Ale pojďme testovat. Od prvních kilometrů mi dělá radost řízení, brzdy, podvozek, ale hlavně fantastická práce toho hybridního systému, který už jsem tak vychvaloval v Civicu. Jde o jeden z nejlepších hybridů, jaké jsem kdy testoval. Okamžitá reakce na plyn, lineární reakce na stisknutí pedálu, žádné řazení, žádné prodlevy, žádné hučení zpod kapoty. Když je třeba, během chvíle se neslyšně připojí motor. Pokud je potřeba jeho plný výkon, začne pulzováním otáček vytvářet dojem řazení a navíc velmi příjemně zní. Samozřejmě díky zpoždění náběhu motoru se člověk cítí trochu odpojený. Brzdy mají příjemný elektrický odpor, není tam znát přechod rekuperace na kolové brzdy.
Fantasticky pracuje podvozek, je komfortní, rozumně velká kola mají dostatečně vysokou bočnici pneumatiky a Honda potěší jak ve městě, tak při ostřejší jízdě. Tam je limitem hlavně vyšší poloha za volantem a komfortní sedačky, které řidiče nutí nájezdy do zatáček nepřehánět – zkrátka přesně to, co od SUV lze čekat.
Spotřeba, dvě pihy a účet nakonec
Se spotřebou je to u těch plug-in hybridů takové komplikované, protože záleží, jak často auto nabíjíte z elektrické sítě, ale výrobce udává i hodnoty pro jízdu s vybitou baterií. A slibuje 6,2 litru benzinu na sto km, což má být srovnatelné s variantou e:HEV s pohonem 2WD. Díky výkonu 6,8kW nabíječky stačí jen 2,5 hodiny k nabití trakční baterie.
S nabitou baterií se dá bez problémů ujet výrobcem deklarovaných 80 km. A pak už následují hodnoty spotřeby vozu bez elektrické výpomoci. Mimo obec se lze úplně vejít do 6 litrů na sto km, stejně tak ve městě spotřeba o moc nevzroste. Na dálnici už atmosférický motor s tou hmotností a čelní plochou trochu zápasí a výsledkem je spotřeba kolem 8 litrů na sto km.
Kdybych měl hledat pihy na kráse, tak to je nemožnost pohonu všech kol s plug-in hybridem, protože klasický hybrid ho mít může. Nejsem úplně příznivec pohonu všech kol v SUV, jenže tady kombinace těžké baterie (která ale zajišťuje krásně vyvážené jízdní vlastnosti v zatáčkách) a pohonu předních kol může být v podmínkách s nižší adhezí trochu zrádná.
Ve srovnání s nejpopulárnějším konkurentem, Škodou Kodiaq PHEV, o které jsme psali v loňském roce, je na straně Hondy nesrovnatelně lepší hybrid, hezčí vzhled, prémiovější interiér a lepší jízdní vlastnosti. Kodiaq má na své straně především vnitřní prostor a možnosti výbav a materiálů.
|+ výborné jízdní vlastnosti, příjemné ovládání, výborná spotřeba i bez nabíjení, práce hybridu, výbava
|– nemožnost pohonu všech kol, absence EL značek
Zdroj: autorský text