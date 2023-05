Test Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid 4WD: Spojení slavného jména a žádané karoserie SUV jako recept na úspěch

Corolla Cross je globální model, který původně nebyl určen pro Evropu. Má líbivý design, ale v nápaditosti s modelem CH-R na stejné platformě GA-C a dokonce s identickým rozvorem soupeřit nemůže. Ten je designovou ikonou, jenže nabízí o poznání méně praktičnosti. Se svými 4,46 metru je Corolla Cross jen o málo delší, ale výrazně vyšší. Navíc vzadu nemá strmě se svažující linii střechy a jen miniauturní okna, což je dobrá zpráva nejen pro cestující, ale i pro řidiče, který z auta lépe vidí. Parkovací kamera přesto přijde vhod.

Z hlediska každodenní použitelnosti se další karosářská verze Corolly jeví jako lepší řešení. I dospělý pasažér najde vzadu dostatek místa pro hlavu a přiměřeně pro kolena, byť možná ne tolik, na kolik to při pohledu zvenčí vypadalo. Zvláště s větším modelem RAV4 se ale tento model nemůže rovnat, ten má přeci jen mnohem delší a širší kabinu.

Corolla Cross je postavená na stejné platformě s identickým rozvorem jako expresivněji tvarovaný model C-HR. Je ale mnohem praktičtější Autor: Lukáš Dittrich

Vozy této kategorie se kupují kvůli snadnějšímu nastupování, a v tomto směru Corolla Cross splní očekávání. Dveře se navíc otevírají ve velkém úhlu a překrývají prahy, ani po průjezdu blátem si tak nohavice neušpiníte.

Corolla nonplusultra

Kdo by čekal svěží dynamický styl i uvnitř, bude zklamán. Celkový dojem z kabiny ale není takový, jaký byste u auta za více než milion korun očekávali. Interiér působí stroze, což způsobuje monokultura tmavých odolně vypadajících plastů. Zpracování je ale, jak se na Toyotu sluší a patří, solidní. Přední sedadla jsou dobře tvarovaná a poskytují pohodlný posaz, vzadu je to jen o něco horší vinou kratších sedáků.

Interiér působí stroze, 10,5“ multimediální obrazovka vylepšeného infotainmentu je přehlednější, má lepší grafiku než systém v běžné Corolle, odezva obrazovky na dotyk je ale stále občas trochu delší Autor: Lukáš Dittrich

Palubní deska je z velké části složená z prvků známých již z hatchbacku Corolla. Pozornost zaujme 12,3“ přístrojový štít, který ve srovnání s tím částečně digitálním u Corolly vypadá rozhodně mnohem lépe a umožňuje personalizaci zobrazování informací. Provedením oproti konkurenci nijak neoslní, je ale dobře přehledná. Dobrý dojem dělá také vysoko posazená 10,5“ multimediální obrazovka vylepšeného infotainmentu. Má lepší grafiku než systém v běžné Corolle, odezva obrazovky na dotyk je ale stále občas trochu delší. Klimatizace si naštěstí zachovává svůj vyhrazený ovládací panel a vyhřívání sedadel obstarávají hodně oldschoolové kolébkové přepínače.

Zavazadelník pojme 436 litrů, což je sice více než u C-HR, ale je to podstatně méně než u Škody Karoq, Nissanu Qashqai nebo Peugeotu 3008. Díky baterii hybridního ústrojí umístěné pod zadním sedadlem navíc podlaha zavazadelníku po sklopení opěradel zadních sedadel vytváří značný schod. To nemusí být zásadní problém, ale na druhé straně někteří konkurenti nabízejí lepší řešení.

Pátá generace hybridu

V nabídce jsou dvě verze hybridního pohonu: základní s motorem 1,8 l s výkonem 140 koní a silnější s dvoulitrem, která disponuje 197 koni. Druhá varianta je dostupná jak s předním pohonem, tak i jako čtyřkolka. Jedná se již o pátou generaci hybridního pohonu. Li-ion akumulátor složený ze 180 článků je o 40 % lehčí a umí dodat o 14 % vyšší špičkový proud než předchozí provedení.

Atmosférický dvoulitrový čtyřválec pracující v tzv. Atkinsonově cyklu disponuje výkonem 152 koní a společně s elektromotorem (118 koní) dávají k dispozici systémových 197 koní. Druhý elektromotor na zadní nápravě s výkonem 41 koní autu jen vypomáhá, když je zrovna potřeba. Připojování zadní nápravy se pak děje výhradně elektricky, v čistě elektrickém režimu, který lze aktivovat i pomocí tlačítka, nebo při jemném rozjezdu, pokud je baterie dostatečně nabitá. Sprint na stovku top verze zvládne za 7,5 sekundy. Corolla Cross dokáže být na dálnici docela svižným vozidlem.

Přední sedadla jsou dobře tvarovaná a poskytují pohodlný posaz Autor: Lukáš Dittrich

Pátá generace hybridního pohonu je dokonalejší, než kdy předtím. Je sportovnější a dokáže více zapojit řidiče. K dispozici jsou tři režimy jízdy: Eco, Normal a Power, přičemž druhý z nich zostřuje odezvu plynu a využijete ho nejvíce, zatímco v režimu Eco je odezva mdlá a v nastavení Power zase zbytečně stoupá spotřeba.

Převodovka e-CVT se bohužel nezbavila typického trochu monotónního vytáčení motoru, charakteristického pro převodovky s plynulým převodem. To při jízdě přece jen působí trochu otravně. Při každém ubrání plynu, vždy když to zátěž a výkon elektromotoru dovolí, se systém automaticky přepne na elektrický režim, s naprosto neznatelným přechodem. Systém je velmi efektivní a nejvíce dokáže uspořit palivo při popojíždění po městě. Pokud nabití baterie klesne pod minimální úroveň, systém krátce spustí spalovací motor a po chvíli se jede opět zcela bezhlučně na elektřinu.

Atmosférický dvoulitrový čtyřválec disponuje výkonem 152 koní a společně s elektromotorem s výkonem 118 koní dávají k dispozici systémový výkon 197 koní Autor: Lukáš Dittrich

Fáze jízdy v elektrickém režimu není nikdy příliš dlouhá. Při klidné jízdě, nebo lépe řečeno při popojíždění, to je maximálně na 2 až 3 kilometry. To, co zajišťuje onu úspornost, je především četnost přepnutí na elektropohon. Spotřeba se běžně pohybuje lehce pod hranicí 6 litrů. Ve městě se bez problémů vejdete do 5,5 l/100. Dálnice spotřebu zvedne průměrně zhruba o půl litru.

Corolla Cross je naladěna hodně na komfortní notu, ale opravdový kočár to není. V zatáčkách se naklání více než hatchback, ale i zásluhou víceprvkového zavěšení zadních kol je dvoulitrová verze hodně silná v „kramflecích“. Řídí se příjemně, ovšem postrádá trochu onu hravost a přímočarost dosluhujícího modelu CH-R na stejném podvozku. Dá se tedy říci, že si tato dvě podobně velká auta vzájemně prakticky nekonkurují.

+ Vynikající hybridní pohon, solidní spotřeba, pohodlná přední sedadla, jisté jízdní vlastnosti a komfort, bohatá výbava - Strohá kabina s celou řadou tvrdých plastů, zvukový projev pohonu pod zatížením, hlučnost na dálnici, objem zavazadelníku