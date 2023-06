Test Škoda Karoq 1.5 TSI Sportline Exclusive: Sportovní varianta „Kodiaqu junior“ jezdí na dva válce

Nejprodávanější SUV a čtvrtý nejprodávanější model loňského trhu na českém trhu se v modernizované podobě těší velkému zájmu i letos, byť za prvních pět měsíců Karoq předběhly jak menší Kamiq, tak větší Kodiaq. Současně s modernizací totiž povyskočily i ceny a někteří zákazníci se tak mnohdy rozhodli pro levnější, nebo naopak již pro větší a prostornější alternativu. Pro představu, vrcholem nabídky Karoqu je sportovně střižená verze Sportline Exclusive, která stojí skoro milion.

Modernizovaný Karoq prošel jen decentním liftingem a poznáte ho jen při bedlivějším zkoumání. Stylisté „začistili“ detaily, vylepšili aerodynamiku, instalovali nová světla a litá kola (u verze Sportline standardní 18“) mají aerodynamické plastové vložky, které se poprvé objevily u Kodiaqu a postupně je dostaly i další modely.

Verze Sportline Exclusive má úzké světlomety standardně v provedení Matrix LED. Černé doplňky hezky kontrastují s bílou metalízou, velkým lákadlem jsou ale hlavně barvy červená Velvet a oranžová Phoenix. Autor: Lukáš Dittrich

Maska je robustnější a změnami prošly také přední světlomety, které jsou výhradně LEDkové. Testovaná nejvýše postavená verze Sportline Exclusive má navíc i funkci vykrývání okolních automobilů Matrix LED. Zezadu pak novou verzi charakterizují užší koncová světla s efektními animovanými ukazately směru. Černé doplňky hezky kontrastují s bílou metalízou, velkým lákadlem jsou ale hlavně barvy karoserie červená Velvet a oranžová Phoenix.

Strohý, ale prostorný interiér

Interiér před modernizací působil na dnešní dobu přeci jen již trochu zastarale. Kabině je vlastní pečlivé zpracování a kvalitní plasty, nadále je ale hodně tmavá a působí stroze. Je to i kvůli tomu, že ve výplních dveří nenajdete ani kousíček látky. Z hlediska praktičnosti a údržby je to rozhodně plus. Ambientní podsvícení dekoračních lišt je nově i v zadních dveřích, výrobně je to asi hodně levné a dětem se to líbí.

K dobru je Karoqu třeba přičíst, že si nadále ponechal fyzická tlačítka a ovladače pro ventilaci, ale třeba i pro stop-start systém. Verze Sportline má 9,2“ středový displej, který je hezky na očích a poměrně rychle se v něm zorientujete. Z hlediska uživatelské přívětivosti vyhoví lépe než ten v Octavii či Enyaqu.

Sportovní přední sedačky s integrovanými opěrkami hlavy jsou i dostatečně pohodlné. Potahy z recyklovaných PET lahví ale působí na omak uměle. Autor: Lukáš Dittrich

Posaz za volantem z Octavie je poměrně vysoký, na druhé straně, kdo rád sedí hodně nízko, měl by si asi koupit spíše ji. Karoq Sportline dostal sportovní sedačky s integrovanými opěrkami hlavy. Jsou pohodlné a vyhoví i těm, kteří nejsou zrovna „twiggy“. Potahy z recyklovaných PET lahví ale působí na omak opravdu hodně uměle. Trochu té sportovní atmosféry kabině dodávají i pedály s kovovými nášlapnými ploškami.

Karoq je prostorově dobře využitým vozem, který v pohodě splní rodinné potřeby. Obestavěný prostor je využitý výborně, cestující vzadu mají vzhledem k velikosti vozu opravdu velkoryse místa pro kolena. Tím Karoq soupeře spolehlivě dostane na záda. Zavazadelník má solidní objem 521 litrů a pod podlahu se stále ještě vejde dojezdová rezerva. Po sklopení sedadel je k dispozici 1630 litrů, ale za cenu schodu po sklopení sedadel. Kufr má pravidelný tvar. Navíc v něm najdete přihrádky po stranách a věšáky na tašky.

Příplatková posuvná a vyjímatelná sedadla Vario Flex (20 000 Kč), která umožňují variabilitu na úrovni MPV, se u verze Sportline bohužel nedodávají. Kdo by je chtěl, musí tedy zvolit některý z nižších výbavových stupňů.

Dobrý kompromis za nemalou cenu

Čtyřválcová patnáctistovka s výkonem 150 koní je pro Karoq ideální volbou. Menší litrový agregát, který ve verzi Sportline nedostanete, při plném zatížení již neposkytuje dostatečnou dynamiku a agregáty 2.0 TSI nebo 2.0 TDI jsou mnohem dražší. Současně s nimi ale dostanete automaticky pohon všech kol a samočinnou převodovku, to se ale již pohybujete na částce přes milion korun. To je tolik, kolik ještě před pár lety stál dobře vybavený Kodiaq.

Motor 1.5 TSI je jedním z nejlepších benzinových motorů současnosti. Je poměrně tichý, dobře táhne odspodu a Karoqu poskytuje dobrou dynamiku. Při vytočení se ale dočkáte i trochu jadrnějšího zvuku. Přechod do dvouválcového režimu, kdy odpojuje dva prostřední válce, prakticky nepoznáte. Většinou to registrujete jen podle rozsvícené kontrolky Eco v přístrojovém štítu. Pokud jsou pro něj ideální podmínky, dovede ušetřit nějakou tu kapku paliva. Ve smíšeném provozu jezdí Karoq v pohodě za 7 litrů, po zacpaném městě je ale průměr většinou tak o dva litry vyšší.

Motor 1.5 TSI dobře táhne odspodu a Karoqu poskytuje dobrou dynamiku. Při nízkém zatížení odpojuje dva válce, v praxi to ale nepoznáte. Autor: Lukáš Dittrich

Ruční řazení má trochu vůli v kulise, kdo rád řadí sám, ten bude spokojen. Při popojíždění v kolonách by se ale hodil automat DSG. Za něj se připlácí 50 000 Kč. Kromě většího komfortu dostanete třeba i funkci adaptivního tempomatu, který dokáže auto samočinně zastavit a případně při krátkém stání ho i opět uvést do pohybu.

Podvozek Karoqu je ve srovnání s Kodiaqem o poznání tužší a více uskákaný, což je patrné i u této sportovněji laděné verze se standardně dodávanými adaptivními tlumiči. Světlá výška je 172 mm, což přijde vhod nejen na cestě úvozem k chatě, ale i v každodenním boji s obrubníky.

Pohon přední nápravy pro účely běžné jízdy zcela postačuje. Kdo plánuje Karoq využívat v náročnějších podmínkách, měl by asi zvolit spíše verzi s pohonem všech čtyř kol, která se dodává jen v kombinaci se zážehovým nebo vznětovým dvoulitrem. Potom také bude mít Karoq vzadu víceprvkovou nápravu, zatímco předokolky mají vzadu jen vlečená ramena. Jízdní vlastnosti jsou dobré, podvozkově je Karoq na výši. Drobným překvapením je vyšší hlučnost v kabině při běžných dálničních rychlostech. V tomto směru je Octavia lépe utlumená od vibrací, má pohodlnější podvozek, ale i jistější jízdní vlastnosti. Důvodem pro koupi Karoqu je naopak snadnější nastupování a celkově univerzálnější charakter.

Motor 1.5 TSI v Karoqu nejlevněji pořídíte od 740 900 Kč, pod hranici 700 tisíc korun se dostanete jen s litrovým tříválcem, který stojí 690 900 Kč. Cena této škodovky stále „leze“ nahoru. Po uvedení na trh modernizovaná verze „startovala“ na 638 900 Kč a před šesti lety stálo nejlevnější provedení dokonce jen 529 900 Kč. Testované provedení 1.5 TSI Sportline Exclusive pořídíte nejlevněji za 900 900 Kč. Za tyto peníze si můžete již hodně vybírat z modelů, jako je třeba Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai nebo i sesterský Seat Ateca, který se vyrábí na stejné lince v Kvasinách.

+ Solidní výkon a dynamika, prostorný a variabilní interiér, velký zavazadelník, pečlivé zpracování, dobře tvarovaný volant, jisté jízdní vlastnosti, bohatá výbava - Vyšší cena, uměle působící potahy sedadel, vyšší spotřeba ve městě, hlučnost na dálnici, u této verze nelze mít vyjímatelná zadní sedadla