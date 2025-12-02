Test Seat Ateca: Zlaté staré časy aneb jistota v rozbouřených vodách a za dobrou cenu

A tak tu máme Seat Ateca. S typickou pětiúhelníkovou maskou a designem ne nepodobnému českému Karoqu. Je zřejmé, že obě tato auta jsou z jedné stáje, obě mají prakticky stejné vnější rozměry, a tak nabízí i podobný vnitřní prostor. Proč byste tedy měli sáhnout po Atece?
Možná proto, že v akční výbavě Vamos je o 100 tisíc levnější než podobně vybavený Karoq. S motorem 1.5 TSI s manuální převodovkou ji totiž můžete mít za 650 tisíc Kč. Námi testovaný kus nebyl z akční nabídky a stál kolem 850 tisíc, což z mého pohledu už tolik smysl nedává.
Video: Oficiální uvedení modelu
Ale ta cena není jediný důvod, proč by vás mohla Ateca zajímat. Jde totiž o vůz z éry, která je pro mnohé nejlepší érou koncernu v novodobé historii. Těsně před tím, než v roce 2020 přišla ID.3, nová Octavia, nový Golf, ale také nový Seat/Cupra Leon. Všechna tato auta měla řadu problémů s infotainmentem, které se povedlo vlastně vyladit k dokonalosti až relativně nedávno.
Strohá elegance
Interiér je typický koncernový produkt druhé poloviny desátých let 21. století. Strohá elegance. Na pohled kvalitní, dobře zpracovaný, bez zjevné snahy ušetřit. V dnešní době překvapí menší displej infotainmentu, na kterém běží předchozí generace operačního systému. Nepřekvapí to, že takový displej je zcela dostačující, jen navigace neukazuje na 15palcovém displeji půlku okresu, ale cestu, kterou máme zvolit. A to také stačí.
Pod displejem, který díky své velikosti pohostí vedle sebe ještě dva výdechy ventilace, se nachází ten fantastický ovládací panel automatické klimatizace, který lze ovládat poslepu. To je další připomínka zlaté éry koncernu. Ještě se vrátím k těm výdechům klimatizace vedle obrazovky. A proč? Protože dnešní obří displeje výdechy posunuly níže, a tak místo aby foukaly na horní polovinu těla většinou foukají na zápěstí nebo na břicho.
V autě se příjemně sedí, sedadlo se dá hodně snížit a člověk má kolem sebe sice vyšší hradbu palubní desky a mnoho místa nad hlavou, ale má pocit, že nesedí nad autem. Anebo pokud potřebujete vidět, lze sedadlo hodně zvednout a mít rozhled. Vše je fantasticky při ruce, příjemná je loketní opěrka, volant má otočné ovladače tam, kde je očekávám (na hlasitosti) a digitální přístrojový štít je jednoduchý a přehledný. Ten věk je tu samozřejmě trochu znát, ale vlastně možná v dobrém.
Vzadu jsou pohodlná sedadla s dostatkem místa a dostatečně dlouhým sedákem, kufr o objemu 510 litrů je hezky čalouněný a má pravidelný tvar. Na delší předměty je tu velký průlez na lyže a sedadla sklopná táhlem z kufru. Pod dvojitou podlahou najdeme ještě dojezdové rezervní kolo, to také začíná být vzácnost. Hezké, všechno hezké.
Benzínový motor s manuálem
Tlačítkem startuji známý koncernový čtyřválcový turbomotor 1.5 TSI, tady ještě v první generaci. Výkon je 110 kW a krouticí moment 250 Nm. Výrobce slibuje zrychlení na stovku za 9 vteřin a spotřebu mezi 6 a 7 litry na sto km. Motor má řadu technických zajímavostí, jako třeba variabilní geometrii lopatek turba nebo technologii vypínání dvou válců.
Kombinaci tohoto motoru s manuální převodovkou jsem nějaký čas neměl a rád jsem si to připomněl. Trochu jsem zápasil se spojkou, která zabírala poměrně nahoře, a jen výjimečně se mi stalo, že jsem byl se souhrou svých nohou úplně spokojen. Ale určitě platí, že rozjezdy jsou výrazně snadnější než u litrových tříválců, které jsou alternativně k dispozici (ne však v akční edici Vamos).
Obecně proti tříválcům nic nemám, ale to, jak se jim najednou navalí síla turbodmychadla, může být pro někoho na spojce obtížně zvládnutelné a bude s autem zápasit. To ta 1.5 TSI je tak nějak opak. Motor má lineární nástup, ale tak lineární, že občas má člověk pocit, že začíná od nuly. V nízkých otáčkách působí motor strašně zdechle. Unikátní je v tom, že nijak nedá vědět o tom, že by bylo radno podřadit. Neduní ani nevibruje, je zcela tichý a prostě nejede. Ožívá až nad dvěma tisíci otáček a mezi třemi a pěti tisíci je jeho revír. Krásně táhne, má příjemný zvuk a stále nabírá na síle.
Když začnete v 80 km/h na šestku zrychlovat, než se pomalým zvyšováním otáček vytvoří dostatečný tlak v sání a turbo se roztočí, uteče hodně vody. Motor totiž točí kolem 1500 otáček a otáčky na šestku rostou velmi pomalu. Nedejbože třeba předjíždět. Takže zatímco s litrovým motorem je potíž jen při rozjezdu, pak už jeho zvuk pomáhá s rozpoznáním situace, tenhle čtyřválcový tichošlápek v tomhle umí trochu vytrestat a jeho dokonalé odhlučnění je tu paradoxně trochu na škodu a nahrává spíše spojení s automatickou převodovkou.
Spotřeba a jízdní vlastnosti
Ateca s vyšším čelním profilem má o něco kratší převodové stupně než například Octavia, a tak na dálnici točí 2400 otáček za minutu. Motor 1.5 TSI je známý tím, že v osobních autech umí být velmi úsporný. U Atecy udává výrobce spotřebu mezi 6 a 7 litry, to bude spíše případ mimoměstských jízd, na dálnici se spotřeba dostane něco málo nad 7 litrů. Celková dlouhodobá spotřeba byla 7,5 litru, během naší zápůjčky pak 6,8 litru na sto km. To samozřejmě nejsou úplně žádná oslnivá čísla, ale možná jsme zmlsaní spotřebami hybridů, protože tohle je odpovídající autu s vyšší stavbou a hmotností přes 1400 kg.
Co se týče jízdy, je to typický vůz na platformě MQB. Nerovnosti jsou dobře odfiltrovány především kombinací vyšší bočnice a tužšího podvozku, dovnitř se přenáší minimum hluku od kol, řízení je příjemné a celkově se Ateca dobře ovládá a chová se dospěle.
Překvapilo celkem dobré audio, které se nepyšní žádnou prémiovou značkou, ale především při poslechu podcastů se zvuk krásně line z prostředního reproduktoru a cestování je ještě příjemnější.
Závěr
Co na závěr? Pokud nehledáte nejnovější designové výstřelky, obří displeje a zkrátka takové to dnešní „displeje a zábava na prvním místě, dobré auto až na druhém”, má Ateca pořád hodně co nabídnout. Ceníková cena 850 tisíc je možná zbytečně vysoká, ale za 650 tisíc v akční nabídce Vamos už je to mnohem zajímavější. Nepřijdete o nic – dostanete tempomat, zrcadlení telefonu, automatickou klimatizaci, parkovací senzory a mnoho dalšího. Asi bych sáhnul po jiné než té šedivé, kterou obléká většina Atec, které jsem za poslední týdny na ulicích potkal.
Atecu můžete mít jen s benzínovými motory a tak Atece úplně nehraje do karet stálá (byť klesající) obliba naftových motorů. A druhým nepřítelem jsou naopak moderní hybridy, třeba takový, jaký jsme měli nedávno v Australu. Nemusíte řadit, ve městě máte skvělou spotřebu a okamžitou reakci na plyn. To je něco, na co se tak snadno zvyká, a co do takového auta mnohem více pasuje.
|+ vyladěné auto, příjemné ovládání, dostatek místa, komfort jízdy, nabídka výbavy, dobrá cena v akční edici Vamos
|– zdechlé spodní pásmo motoru, bez nabídky hybridu nebo nafty
Zdroj: autorský text