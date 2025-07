Test Seat Arona 1.0 TSI (70 kW): Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Maličký Seat Arona je na trhu již osm let a asi se najde jen málokdo, kdo by tohle malé městské SUV neznal. Jenže na rozdíl od většiny konkurence v sobě Arona skrývá hned několik překvapení. K těm se dostanu v průběhu tohoto testu, ale již nyní mohu prozradit, že takových aut by mělo být v dnešní době o dost víc.