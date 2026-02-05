Diesel, automat, cenovka 630 tisíc a spotřeba v klidu pod pět. Naftový Mégane nám bude chybět

Dlouho jsme uvažovali, zda tuhle recenzi vůbec sepsat. Spalovací Mégane totiž figuruje na trhu už spoustu let, takže ho všichni dobře znají. My jsme si začátkem září půjčovali naftovou verzi, která se krátce vrátila na trh, a lidé z Renaultu nám sami říkali, že není jasné, jak dlouho se naftový model v nabídce udrží. Ještě v říjnu v cenících byl, teď už ho tam nenajdete. Dostupný je opět jenom benzin. Přitom to nebyla špatná volba hlavně pro řidiče šetřílky. Tak pojďme na tu recenzi.
Renault Megane GrandCoupé je letitá klasika. Firma ho samozřejmě dál v nabídce má. Jen je to v benzinové verzi, i když to chvilku vypadalo, že se model bude vyrábět jen v té elektrické. Tu benzinovou stále v cenících najdete, aktuálně za 603 tisíc korun s manuálem. Naftovou verzi ale automobilka v Česku z nabídky před více než rokem stáhla, aby ji loni na chvilku vrátila zpět. Zájemce si model s motorem dCi 115 EDC mohl pořídit ve výbavě Techno za 629 tisíc korun.
Sluší se podotknout, že naftový Mégane byl tak trochu úkaz, protože Renault i Dacia osobní auta s dieselem v podstatě už kompletně z prodeje v Evropě stáhla. Kdo chce osobní naftový Renault, ten má už jedinou možnost, a sice osobní variantu užitkového Kangoo. Jako náhradu nabízí automobilka u většiny svých modelů povedený hybrid. Starý Mégane ale není ten případ.
Tomu se říká úsporný motor!
Jak jsme si řekli, my jsme měli na test ještě jednou a naposled diesel. Vůz má vznětový čtyřválec s objemem 1,5 litru a nabízí výkon 85 kW (115 koní). Z dat, které jsme k němu dostali, bylo jasné, že se nejedná o nějakého extra rychlíka. Z nuly na sto se dostane až za 11,2 sekundy.
Nicméně tenhle model je skutečně pro ty, kteří chtějí ušetřit. Do nádrže se vejde 49 litrů a pokud byste se dostali na kombinovaných 4,6 litru na 100 km, což automobilka slibovala, ujeli byste na jedno natankování až 1000 kilometrů. My jsme na tom byli jen o něco málo hůř, konkrétně na 4,8 litru na sto. Takže vlastně pořád dobře a pořád s dojezdem atakujícím 1000 km. Kdo z vás to, milé elektromobily, má?
Model měl automatickou převodovku, která trpěla klasickým problémem u dieselů, a to poněkud líným rozjezdem. Ale zvyknout se na to celkem dá. Nicméně když už se auto rozjelo, bylo poměrně svižné. Na dálnici jsme neměli pocit, že bychom zaostávali za papírově silnějšími automobily.
Vůz nabízí tři režimy jízdy – výchozí označený jako My Sense, ekologický a sportovní. Sportovní nám přišel poněkud přeřvaný a ten ekologický naopak zbytečně uťápnutý. Většinou jsme tedy jezdili na ten první.
Příjemným překvapením byl tichý chod motoru. Při běžném provozu byste ani neodhadovali, že jde o vznětový agregát. Teprve při ostřejším pobídnutí se motor dostává do vyšších otáček, kde už je slyšet.
Interiér s příjemnými překvapeními
Po usednutí do kabiny ihned poznáte, že Renault umí dobře zkombinovat moderní prvky se starými dobrými řešeními. Před řidičem je digitální přístrojový štít o velikosti 7 palců s přehlednou grafikou, který doplňuje 9,3palcový touchscreen infotainmentu s Apple CarPlay a Android Auto. Zároveň je tu ale dost manuálních tlačítek a ovládání vozu dostanete velmi rychle pod kontrolu. V kontextu modelů Renault novější generace je to samozřejmě skoro už archaické řešení, ale pořád vypadá dobře a ergonomicky funguje na výbornou.
Příjemným překvapením jsou kvalitní materiály v interiéru a dostatečný prostor jak vpředu, tak vzadu. Zadní sedadla jsou nečekaně prostorná i pro vyšší osoby kolem 180 cm. Kufr s objemem 508 litrů pak poskytuje dostatek místa pro rodinné potřeby, ale má menší vstupní otvor. Což je klasická bolest sedanů.
Super auto za super cenu
Standardní výbava zahrnuje Full LED světla, parkovací senzory, varování před opuštěním jízdního pruhu a rozpoznávání dopravních značek. To se občas chovalo chaoticky, ale to se děje i u dražších modelů. V testované výbavě Techno nechyběla ani dvouzónová automatická klimatizace. To, že některé prvky byly zjevně použity ze starších modelů, naznačovaly klasické USB konektory. Ale to je skutečně jen drobnost.
Vlastně jsme měli k dispozici příjemné auto, byť už pomalu vymírajícího druhu. A navíc za super cenu. Diesel, automat, kompletní výbava a cenovka 600 tisíc. K dokonalosti chybí už jen karoserie kombi.
|+ Velmi nízká spotřeba, solidní zpracování, dostatek prostoru, skvělé schopnosti na dálnicích
|- Průměrná dynamika, už se nevyrábí
