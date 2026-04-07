Test: Renault Clio E-Tech 160 Esprit Alpine je vyspělým malým autem, ale nedostatkům se stejně nevyhnul

Už při prvním pohledu na novinářský kus se leckomu může zdát, že Renault se zde snaží nenápadně odkázat na první generaci Clia z počátku 90. let. Tehdy totiž byla dostupná jeho sportovní verze Williams. Příplatkový modrý lak karoserie a doplňky karoserie v rámci výbavy Esprit Alpine jsou z mého pohledu dokonalým sportovním mixem, k jehož naplnění chybí už jen zlatá kola, která mělo právě
jedničkové Clio Williams.
Video: Představení Renaultu Clio šesté generace
Takový prvek ale k novému Cliu nezakoupíte, což je na jednu stranu velká škoda. U testované výbavy tak najdeme z velké části tmavé 18“ disky, a ani ty nevypadají úplně zle. Jsem si pak naprosto jistý, že nové Clio mnoho zájemců okouzlí svým netradičním a skoro až dynamickým designem. Tak třeba přední část Clia šesté generace je nečekaně výrazná, za což mohou hlavně přední LED světlomety s velkou čočkou a černým orámováním.
Hrany a obliny v jednom
Zaujme taktéž rozměrná a hlavně výrazná maska chladiče či zapuštěné těsnění spodní hrany skel dveří, které je kryté jejich plechem. Na první pohled to skoro vypadá, jako by tam vůbec nebylo. Výrobce si dal hodně práce s tím, aby bylo nové Clio co nejaerodynamičtější, což se mu do jisté míry podařilo. Tvary karoserie jsou hodně zaoblené, nechybí taktéž nějaká ta hrana, avšak ve finále se povedlo dosáhnout součinitele čelního odporu vzduchu 0,30.
Za doslova vynikající řešení považuji vyhřívání předního okna, které nezapomnělo na oblast, kde je kamera asistenčních a bezpečnostních systémů. Při silném sněžení tak nehrozí, že by senzory zamrzly a na palubním počítači by se zjevila hláška –
Systém nedostupný. Obecně je pak nové Clio po stránce designu trošku kontroverzní a nejsem si úplně jistý, zda mu každý zákazník Renaultu přijde na chuť. Ostatně, posuďte sami na základě přiložené galerie.
Kompaktní zvenku, malý uvnitř
A jelikož zde hovoříme o šesté generaci Clia, nepřekvapí od základu přepracovaný interiér. Samozřejmostí je o něco více místa v kabině, za což může především delší rozvor v porovnání s předchůdcem. I přes solidní rozměry ale Clio stále zůstává zástupcem segmentu B. Stále tak platí, že nejvíce místa si užijí řidič se spolujezdcem. Vzadu je místa pomálu a naprosto pohodlně se zde usadí vlastně jen menší děti do výšky cca 150 cm. Výhrady mám k ovládání převodovky, které se nachází vpravo pod volantem.
Díky tomu tu jsou celkem tři páčky, kdy druhá slouží k ovládání audiosystému a třetí obstarává stěrače. Řidič tak během jízdy musí dávat pozor, kam vlastně sahá. Párkrát se mi během týdne stalo, že jsem místo stěračů sáhl po páčce automatické převodovky a naopak.
Mezi novinky šestkového Clia patří zcela nová palubní deska, oválný tvar multifunkčního volantu a hlavně nový přístrojový štít tvořený LCD obrazovkou s úhlopříčkou 10“ (základní výbava Evolution má 7“). Plynule na něj navazuje stejně velká obrazovka infotainmentu, která je mírně natočená k řidiči, což pomáhá k lepšímu přehledu o jízdních informacích.
Cením bezdrátový Android Auto a poměrně rychlou bezdrátovou nabíječku mobilního telefonu. Ta je ale standardem jen u vrcholné výbavy Esprit Alpine (jinak za příplatek 3 500 Kč).
V Renaultu si moc dobře uvědomují, že i když je doba digitální, ve vozidle jsou nejcennějším prvkem fyzická tlačítka. Nové Clio jich proto nabízí celkem dost, a to včetně poctivého ovládání klimatizace/topení skrze samostatný panel. Dotykové je pouze zapnutí kompresoru klimatizace, což je potřeba provést na dotykové obrazovce.
O pohon se vždy stará hlavně benzin
Nové Clio je již pořádný kus auta, což se projevuje nejen vpředu, ale i v kufru. Ten disponuje (s opravnou pneu sadou) objemem 309 litrů, ale pozor. Kdo si přikoupí rezervní kolo, objem se sníží na 257 litrů. Na druhou stranu, osobně bych měl raději méně místa v kufru, než skončit na odtahovce v případě proražení jedné z pneumatik.
A jak je to s motory? Nový Renault Clio se nabízí se dvěma pohonnými jednotkami a na čistě elektrickou verzi zatím zapomeňte. Základem nabídky je přeplňovaný benzinový tříválec TCe 115 s výkonem 84 kW, který lze spárovat s manuální, ale také se samočinnou šestistupňovou převodovkou EDC se dvěma spojkami.
Mnou testované provedení ale dostalo plně hybridní ústrojí, což lze poznat podle označení
full hybrid E-Tech. Tento motor lze zakoupit až od prostřední výbavy Techno, nabízí objem 1,8 litru a výkon 160 koní.
Jednotka pracuje ve vysoce účinném Atkinsonově cyklu a dle Renaultu nabízí nový motor o 22 Nm vyšší maximum točivého momentu. Nemalou úpravou prošel taktéž hybridní pohon. Ten sice stále využívá specifickou multimódovou samočinnou převodovku, která má dva stupně pro elektrický pohon a čtyři pro spalovací motor.
Nově se však zvýšil počet módů ze 14 na 15 a také maximální hodnota točivého momentu, který může převodovka přenášet, se zvýšila z 350 na 450 Nm. Baterie, která slouží pro krátké jízdy v plně elektrickém režimu, má nyní kapacitu 1,4 kWh, díky čemuž se mi povedlo v teplotách okolo 14 stupňů Celsia ujet i tři kilometry v režimu EV. Jestli ale čekáte, že výkon 160 koní nabídne dynamické svezení a možnost rychlého svezení na okreskách, pak byste byli na velkém omylu.
I když je nové Clio stále dostatečně kompaktní a svým způsobem i lehké, 160 koní zde slouží spíše jako dostatečná výkonová rezerva pro případ, že budete chtít předjíždět například delší kolonu na okresní silnici. Nic nezmění ani volba jízdního režimu, kdy i v nastavení Sport postrádalo testované Clio ty pravé grády a bylo svým způsobem tak nějak divně utlumené.
Umí jezdit skoro jako nafťák
Mezi nevýhody řadím přechody mezi jednotlivými trakcemi (kombinacemi pohonů jednotlivých agregátů), kdy jsem občas zaznamenal větší škubnutí. Vůz se vždy rozjíždí na elektřinu, přičemž v optimálních podmínkách lze pouze s využitím elektrické energie absolvovat 80 procent času jízdy ve městě a kolem něj. A ačkoliv výrobce uvádí průměrnou spotřebu 3,9 litru na 100 km, mě se po ujetí 650 km povedlo jezdit za stále slušných 5,1 litru na 100 km. Je ale pravdou, že z 40 % jsem se pohyboval po dálnicích, z 30 % po okreskách a zbytek připadal na pohyb ve městě.
Naopak příjemným překvapením byl podvozek. Ten i přes 18“ disky nabízel celkem dobrý jízdní komfort a snad jen typické ostré hrboly anebo hlubší výmoly v silnici poslaly k mému pozadí tvrdý pozdrav od tlumičů. Chválím taktéž příkladné odhlučnění podvozku, takže i létající kamínky v podbězích jsou slyšet jen z části. Trošku problém jsem ale měl s nástupem klasických brzd. Hybridní Clio totiž umí i rekuperovat, a to poměrně silně. Jenže sladění rekuperace s ocelovými kotouči není ideální a čas od času se mi stalo, že auto brzdilo méně, než jsem zrovna potřeboval.
Tak teda jaký je?
Nové Clio je pak ideální hlavně pro mladé páry či movitější zákazníky, kteří chtějí stylovku plnící roli druhého auta v domácnosti. Vůz zaujme dynamickým designem, moderní technikou, skvělou konektivitou a co se týče přední části, tak i praktičností.
S jeho vlastnictvím je potřeba si zvyknout na to, že vpravo pod volantem je celkem
plno, palivová nádrž pojme jen 39 litrů paliva, vzadu je minimum místa pro další dospělé cestující a taktéž výkon 160 koní nezaručí vyloženě sportovní zážitek za volantem.
|+ zpracování kabiny, podvozek, vzhled, výbava, spotřeba
|– ovládání převodovky, malý objem nádrže, přechody pohonného ústrojí
Zdroj: Autorský text